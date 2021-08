Eilenburg

Von der Idee bis zur Umsetzung ist es oft ein langer Weg. Und doch kann es auch ganz schnell gehen. Das Thema Imbisswagen auf dem Campingplatz im Eilenburger FEZ jedenfalls wurde in den Runden des Camping-Vorstandes, in dem Maik Tino Roßberg mitwirkt, in den letzten Jahren immer wieder angesprochen. Einen Kiosk gibt es zwar, dafür muss man vom Campingplatz aber schon eine Ecke laufen. Im Herbst dann die Wende, als der 57-Jährige entschied: „Ich versuch es.“ Das FEZ habe ihn tatkräftig unterstützt, die Infrastruktur geschaffen.

Leipziger sind seit über 20 Jahren Dauercamper

Der Leipziger Unternehmer ist mit seiner Frau seit dem Jahr 2000 Dauercamper an der Kiesgrube. „Wir waren öfter bei meiner Schwester zu Besuch. Uns hat es hier gefallen“, erzählt Margitta Roßberg. Als ein Platz frei wird, greift das Paar zu, wechselt seitdem im Sommer und an Wochenenden von der Großstadt an den See.

Eigene Philosophie

Zu tun haben die Roßbergs in der Heimatstadt eigentlich genug. Der Leipziger betreibt seit 25 Jahren als Geschäftsführer eine Firma, die Brandschutzanlagen plant, seine Frau ist ebenfalls im Unternehmen beschäftigt. Die Idee, mit einem kleinen Café nebenbei noch etwas völlig anderes aufzuziehen, hat sie dennoch gereizt. Kurzum wurde ein gebrauchter Bäckerverkaufswagen gekauft und zum M+M’s Kaffeebüdchen umgebaut. Bewusst entschieden haben sie sich dabei für eine ganz eigene Philosophie. „Uns war es wichtig, zum einen regionale Partner zu unterstützen, zum anderen aber auch etwas Kultur zu bieten, klein aber fein“, erzählt Maik Tino Roßberg. Und so werden die Wurstwaren wie Rauchwurst oder Knacker aus Oschatz geliefert, kommt das Eis von einer Eismanufaktur aus Leipzig, die über 80 Sorten im Angebot hat, versorgt Kerstin Nickl vom Wohlfühlcafé die Café-Betreiber mit Quark-Amaretto-Torte, Heidelbeer- oder Erdbeerkuchen und Co.

Wohlfühlcafé-Konzept nach draußen verlagert

Die Mörtitzerin hatte 2016 in der einstigen Drogerie Klemm ein Café eröffnet, in dem es neben Kaffee und Kuchen auch Klein-Kultur zu erleben gibt. Mal hier eine Lesung, mal da ein Vortrag oder Stammtisch zu wechselnden Themen – das Konzept ging abseits von Corona bisher auf. Dies nun auch in der Erholungsoase im Osten der Muldestadt zu etablieren, ist das gemeinsame Ziel. „Kulturelle Angebote gab es bisher kaum. Wir wollen das Konzept gewissermaßen nach draußen verlagern. Mal eine Autorenlesung anbieten, ein kleines Konzert, einen Cocktailabend.“ Gleich neben der Freifläche soll zudem eine kleine Beachanlage mit Sitzgelegenheiten für Strandfeeling sorgen.

Süßes und Deftiges

Vor fünf, sechs Wochen starteten sie mit dem Café zur Probe durch. „Begonnen haben wir mit 100 Eisportionen fürs Wochenende, schon am Samstagabend waren nur noch 15 da“, erinnert sich Margitta Roßberg an einen Traumstart. Seitdem ist der Wagen mit dem markanten M’s- Schriftzug, der sich übrigens auch auf extra angefertigten Tassen und Gläsern wiederfindet, immer donnerstags bis montags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Im Wechsel mit zwei Teilzeit-Mitarbeiterinnen sind sie jeweils bis zum Abend da. Neben Kaffeespezialitäten, Kuchen und Eis gibt es auch Deftiges wie Bock- oder Rauchwurst und neuerdings auch Fischbrötchen. Als Konkurrenz zur bestehenden Strandklause, die seit dieser Saison Claudius Müller betreibt, sehen sich die Roßbergs nicht, eher als Ergänzung. „Bei uns gibt es keine Pommes, dafür selbst gemachtes Eis. In der Klause ist es genau umgekehrt.“

Von Kathrin Kabelitz