Eilenburg

Da gerät Andreas Flegel ins Grübeln. Eine 99-jährige Besucherin im Eilenburger Stadtmuseum, die zudem Zeitzeugin ist? Dem Museums-Chef kommt so schnell keine derartige Begegnung in den Sinn. Hildegard Palfner dürfte wohl ein Alleinstellungsmerkmal für sich verbuchen, seit sie jetzt die aktuelle Sonderschau Decelith aus Eilenburg besucht hat.

35 Jahre im ECW gearbeitet

Zusammen mit Andreas Flegel steht sie vor einem großen Gemälde im Ausstellungsraum unterm Dach. „Dort habe ich gearbeitet“, zeigt sie auf einen Punkt. Der Kospaer Maler Adolf Alfred Dickert (1878 bis 1935) hat es geschaffen. Hildegard Palfner kennt das Haus sehr gut. Ab 1948 arbeitete sie 35 Jahre im Betrieb, so in der Forschung. Vier Jahre zuvor war sie mit ihrer Familie aus Ostpreußen in den Osten gekommen, wohnte in Zschepplin, zog später nach Eilenburg, wo sie heute noch lebt.

Verein sucht Kontakt zu Zeitzeugen

Den Kontakt zu Zeitzeugen wie Hildegard Palfner hat Gerd Sachert vom Geschichts- und Museumsverein geknüpft. Sachert zeigt auf einen Reifen: „Kennen Sie den noch?“ „Dr. Löbleins Gesundheitsreifen“, schmunzelt die Seniorin. Weil Luftbereifung rar war, erfand Löblein diesen Messeexport. Das Problem: Im Sommer dehnte sich das Material, die Gummibereifung sprang vom Rad, bei Kälte im Winter platzte sie. Über 130 Jahre Werksgeschichte stehen für viele Erfindungen mit dem Kunststoff Celluloid. Für die wohl bekannteste steht das Reichspatent D.R.P. 725 712, „das belegt, dass die Schallplatte in unserem heutigen Sinne eine Erfindung aus Eilenburg ist.“

Andreas Flegel zeigt eine Decelith-Schallplatte aus Eilenburg, die hier Anfang der 1940er-Jahre hergestellt wurde. Quelle: Wolfgang Sens

Besucher reagieren teilweise emotional

Den Museums-Chef und seine Mitstreiter freuen solche Begegnungen. Dass das Interesse groß ist, haben die Besucherzahlen gezeigt. Mehrere Sonntagsschulen zum Thema waren ausgebucht. Auch viele Ehemalige seien da gewesen, schließlich sicherte der Betrieb, der zu DDR-Zeiten rund 2000 Beschäftigte hatte und in den 1990er-Jahren abgewickelt wurde, Generationen Lohn und Brot.

Viele seien für das Zeugnis ihrer positiven Erinnerungen an ihre Zeit im Unternehmen dankbar, so mancher habe die eine oder andere Träne verdrückt.

Eröffnung am 19. September

Am 19. September soll die Schau nun offiziell eröffnet werden, die noch bis Jahresende zu sehen ist. „Es ist ein kleiner Dank an alle, die uns unterstützt haben“, so Flegel. Die Ausstellung zähle schon jetzt zu den erfolgreichsten der letzten Jahre, für die zudem ein enormer Forschungsaufwand betrieben wurde – der auch neue Aspekte ergeben hat.

Von Kathrin Kabelitz