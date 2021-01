Eilenburg

Als Anya Norrie im Juli 2020 nach Deutschland kam, waren ihre Deutschkenntnisse praktisch nicht vorhanden: „Ich kannte Alltagsfloskeln wie ,Guten Tag’ oder ,Wie geht’s?’, aber viel mehr auch nicht“, erklärt die 22-jährige Schottin, die aktuell in Eilenburg lebt und arbeitet. Davon ließ Anya sich jedoch nicht abschrecken und bewarb sich gleich für zwei Auslandspraktika: Im Sommer ging es zunächst in den Naturpark Dübener Heide, nun arbeitet sie seit drei Monaten beim Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (LPV) in Eilenburg.

„Naturschutz spielt hier eine viel größere Rolle“

Anya kommt aus einer Kleinstadt nördlich von Edinburgh und studierte „Countryside Management“, was im übertragenen Sinne so viel bedeutet wie Landschaftspflege, in Aberdeen. „In Deutschland spielt der Naturschutz eine viel größere Rolle als bei uns in Großbritannien“, erklärt Anya, „hier wird auch mal Geld dafür in die Hand genommen.“ Deshalb habe sie sich für die Arbeit in Deutschland entschieden. Außerdem findet sie die Natur hierzulande spannender als daheim: „Hier gibt es überall Bruchwälder, Biber und Rotmilane“, so Anya. „Bei uns in Schottland wurde der Biber vor kurzem erst wieder angesiedelt. Die Natur hier ist also eine Art Blaupause, wie es bei uns in 20 Jahren aussehen könnte, und das ist für mich natürlich interessant.“

Will Leute für Natur begeistern

Beim LPV in Eilenburg arbeitet Anya vor allem an interaktiven Tafeln mit Informationen über die lokale Flora und Fauna, wie man sie oft in Naturschutzgebieten findet: So hat sie etwa eine Tafel zur Tierwelt in Flüssen und eine mit Merkmalen verschiedener Baumarten entworfen. „Diese Tafeln sollen Spaziergänger, aber auch Schulklassen auf Ausflügen zum Anhalten bringen und sie für die örtliche Natur begeistern“, erklärt Anya.

Darüber hinaus unterstützt sie die Kolleginnen und Kollegen bei der Organisation verschiedener Projekte, wie aktuell der Pflanzung von Obstbäumen auf einem Feldweg zwischen Wedelwitz und Gostemitz, um den dortigen Lebensraum und die Artenvielfalt zu erhalten. Dafür sammelt der Verein Spenden über die Online-Plattform leipziger-crowdfunding.de (die LVZ berichtete). Für die Finanzierung des Projekts müssen bis zum Ende der Aktion am 21. Januar noch knapp 4000 Euro zusammenkommen.

Verständigungsprobleme

Nach der Arbeit hat es Anya nicht immer leicht im Corona-Kleinstadtleben: Obwohl sie seit sechs Monaten jeden Tag Deutsch lernt, fällt ihr die Verständigung mit vielen Eilenburgern noch schwer – was gar nicht unbedingt am örtlichen Dialekt liegt: „Beim Zuhören und Verstehen habe ich kaum Probleme“, schildert die Schottin, „nur das Sprechen fällt mir noch schwer, etwa in der Apotheke oder beim Einkaufen.“ Obwohl ihre Möglichkeiten für Unternehmungen aktuell natürlich stark begrenzt sind, ist sie froh über die vielen neuen Erfahrungen. „Ich war schon auf Ausflügen in Berlin, Leipzig und München“, erzählt sie, „daher finde ich es schön, Deutschland nun auch einmal von einer anderen Seite kennenzulernen – hier ist es gar nicht so anders als bei uns.“

Rückkehr ist noch unsicher

Darüber hinaus sorgen die aktuellen Corona-Bestimmungen dafür, dass Anya nicht nach Schottland zurückkehren kann: „Eigentlich wäre ich schon früher heimgereist, aber wegen der neuen Mutation in Großbritannien bleibe ich nun doch noch bis Ende Februar, dann läuft mein Visum aus.“

Es soll jedoch kein Abschied von Dauer sein: Im Idealfall will Anya bereits im Herbst nach Sachsen zurückkehren, um an der Universität Leipzig ihren Master in „Biodiversity, Ecology and Evolution“ zu absolvieren. „Ich hoffe nur, dass Corona und Brexit mir bis dahin keinen Strich durch die Rechnung machen.“

Von Robin Knies