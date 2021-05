Warum es auf Eilenburgs Berg eine Busschleuse gibt

Eilenburg

Die Straße der Jugend in Eilenburg hat jetzt eine Busschleuse und damit einen baulich gesicherten Straßenabschnitt, der nur von Bussen genutzt werden kann. Hintergrund: Vergangenen Sommer sind für die Stadtbuslinie A (Berg) Fahrplanwechsel in Kraft getreten. Ziel der Umstellung sollte eine Verdichtung des Haltestellennetzes innerhalb des Stadtgebietes sein. Im Zuge dessen wurde die Streckenführung der Linie A (Berg) verändert und an einigen Stellen sind provisorische neue Haltestellen entstanden, die dieses Jahr barrierefrei ausgebaut werden. Neue Haltepunkte werden unter anderem in der Rödgener Straße in Höhe der Tankstelle sowie in der Straße der Jugend in Höhe des Baumarktes/Getränkehandels sein.

Der Haltepunkt in der „Straße der Jugend“ verbessert die Nahverkehrsanbindung für die Anwohner enorm. Da die weitere Linienführung über den Mittelweg in Richtung Weinbergstraße geht, wurde es notwendig, am Ende der Straße eine Busschleuse zu bauen. PKW können nicht durch die Schleuse fahren, da ansonsten die Fahrzeuge beschädigt werden. Zwei würfelförmige Betonpoller werden noch als Hindernis zwischen den Fahrspuren montiert.

Von LVZ