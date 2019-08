Eilenburg

Die Staatsstraße 11 zwischen Eilenburg und Bad Düben ist nach wie vor gesperrt. Dabei sollte sie Freitag beziehungsweise am Samstag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Eilenburger Stadtverwaltung teilte am Montag mit, dass die weitere Sperrung vom Auftraggeber, der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde so entschieden worden sein. Als Grund gab die Verwaltung Restarbeiten am Bankett an. Die neue Abnahme und Verkehrsfreigabe ist für Dienstag, den 13. August, ab 14 Uhr geplant.

Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von 310 Metern, beginnend rund anderthalb Kilometer nördlich vom Ortsausgang Eilenburg-Ost in Richtung Bad Düben, instandgesetzt. Dabei wurden auch Spurrinnen, Unebenheiten und Aufwölbungen beseitigt.

Von nf