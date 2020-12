Was Eilenburger Händler vor dem Lockdown sagen

Eilenburg

Die Weihnachtszeit sorgt normalerweise für volle Einkaufswagen und hohe Umsätze bei den Händlern. In der Corona-Krise fällt jedoch auch das Weihnachtsgeschäft anders aus, denn ab Montag müssen viele Läden wegen des harten Lockdowns in Sachsen schließen. Was sagen die Händler in Eilenburg? Die LVZ hat nachgefragt.

Mein Fischer setzt auf Online-Shop

Das Modehaus „Mein Fischer“ hat bereits eine sehr lange Tradition. Nicht umsonst ist es das bekannteste Modehaus in Mitteldeutschland. Susanne Quitzsch leitet die über 300 Quadratmeter große Filiale am Kornmarkt. Der Laden bietet zwar genug Platz, um den Mindestabstand und die Hygienemaßnahmen einzuhalten, dennoch muss auch er ab Montag schließen. Die fehlenden Einnahmen bemerke sie schon, sagt Susanne Quitzsch: „Es fehlen einfach die Anlässe.“ Der Fokus liegt nun auf dem hauseigenen Online-Shop. „Man kann online oder per Telefon bestellen und wir schicken es dann nach Hause“, erklärt die Filialleiterin. Auch eine Beratung per Telefon sei möglich. Die geplante Adventskalenderaktion am 19. Dezember müsse leider entfallen.

Filialleiterin Susanne Quitzsch im Modehaus „Mein Fischer“ am Kornmarkt. Quelle: Wolfgang Sens

Güther Mode: Weihnachtsgeschäft auf null

In der Torgauer Straße befindet sich das Bekleidungsgeschäft „ Güther Mode“. Der Laden leide sehr unter der Corona-Pandemie, erzählt Inhaberin Antje Güther: „Wir haben weniger Umsatz als letztes Jahr. Es fehlt einfach die Laufkundschaft!“ Die Schließung der Geschäfte kann sie vor allem in Großstädten nachvollziehen. „Hier ist nicht so viel los, unser Weihnachtsgeschäft ist quasi auf null. Aber wenn die Infektionszahlen dadurch sinken, ist es schon richtig“, erklärt Antje Güther. Am letzten Wochenende hofft sie nochmal auf einen Kundenansturm. Die Stammkunden kamen bisher regelmäßig, auch zur individuellen Beratung. Seit Mai bietet Antje Güther auch einen Reinigungsservice an. Ob dieser trotzdem weiter laufen kann, ist noch unklar.

Antje Güther sorgt in ihrem Modegeschäft an den letzten Tagen für weihnachtliche Stimmung. Quelle: Wolfgang Sens

„3D Flowers“: Umsatzstärkste Tage fallen aus

Im Blumenladen „3D Flowers“ war man bis jetzt zufrieden unter den Corona-Bedingungen. „Es ist schon etwas weniger als vor einem Jahr, aber wir sind zufrieden“, erklärte die Inhaberin Heike Zschiesche in der vergangenen Woche. Einen Trend hat sie in der Corona-Zeit beobachtet: „Die Leute sind zurückhaltender bei fertigen Gestecken und kaufen eher Einzelteile, um damit zu basteln.“ Die Enttäuschung über die baldige Schließung ist groß: „Ich habe gehofft, dass der Beschluss erst nach Weihnachten kommt. Der 22. und 23. Dezember sind unsere umsatzstärksten Tage im Jahr.“ Dennoch kann sie verstehen, dass im Hinblick auf die hohen Infektionszahlen gehandelt werden musste. Ob das Geschäft wie im Frühjahr Bestellungen außer Haus liefern kann, ist noch unklar.

Besonders Einzelteile zum Basteln wurden im Blumenladen „3D Flowers“ bei Heike Zschiesche gekauft. Quelle: Wolfgang Sens

Sport und Freizeit: Lockdown ist richtige Entscheidung

Im Sport- und Freizeitladen in der Torgauer Straße war man bisher zufrieden – zumindest unter den momentanen Bedingungen. „Letztes Jahr war es schon besser. Wir haben uns mehr erhofft“, bekennt die Inhaberin Kerstin Schönemeyer. Den erneuten Lockdown für den Einzelhandel halte sie dennoch für die richtige Entscheidung. „Wir hoffen, dass in den letzten Tagen noch ein bisschen was kommt“, sagt Kerstin Schönemeyer. Auf das gesamte Sortiment gibt es momentan 20 Prozent Rabatt.

Kerstin Schönemeyer verkauft in Eilenburg Sport- und Freizeitbekleidung. Quelle: Wolfgang Sens

Mein Kinderland: Rabattaktion am letzten Wochenende

„Mein Kinderland“ in der Puschkinstraße in Eilenburg-Ost verkauft Stoffe, Bekleidung und Accessoires. „Bei uns ist das Weihnachtsgeschäft gut angelaufen“, erzählt die Inhaberin Isabell Frantz. Angesichts der erneuten Schließung der Geschäfte sagt ihre Mitarbeiterin Katrin Zachäus: „Ich denke, allgemein ist es schon angemessen. Geschäftlich ist es für uns natürlich nicht schön.“ Dennoch setzen sie auf ihren Online-Shop und die Möglichkeit zur Abholung der Waren. „Wir hoffen, dass wir gut durchkommen und unsere Kunden trotzdem treu bleiben“, sagt Katrin Zachäus. Am Samstag, dem vorerst letzten Tag vor der Schließung, gibt es noch eine besondere Weihnachtsaktion im Rahmen des Adventskalenders der Stadt Eilenburg: Jeder Kunde darf an einem Glücksrad drehen. Und mit etwas Glück, erhält man bis zu 25 Prozent Rabatt. Katrin Zachäus hofft auf einen besonders großen Ansturm vor der bevorstehenden Schließung.

Weihnachtsaktion bei „Mein Kinderland“: Am Samstag darf jeder Kunde am Glücksrad drehen, um Prozente auf den Einkauf zu erhalten. Quelle: Wolfgang Sens

Schreibwaren Taubitz setzt auf Schwibbögen

Das Schreibwarengeschäft Taubitz kann vielleicht trotz Lockdown geöffnet bleiben. Denn Zeitungsläden müssen laut der neuen Corona-Verordnung nicht schließen. Inhaberin Simone Medelnik wartet dennoch auf eine finale Entscheidung, eventuell müsse sie auch die Öffnungszeiten anpassen. Bisher erlebte sie das Corona-Weihnachtsgeschäft zwiegespalten. „Man merkt, dass es keine Weihnachtsmärkte gibt. Dadurch gehen die Leute eher hier einkaufen“, erzählt sie. „Die Verkaufszahlen sind nur etwas eingefallen.“ Das liege vor allem am wachsenden Online-Handel. Zwar würden die Älteren immer noch vor Ort kaufen, die Jüngeren bestellen aber verstärkt über das Internet. Wichtig sei ihre Stammkundschaft, denn die mache etwa 90 Prozent des Umsatzes aus, so Simone Medelnik. Neben den vielen Schreibwaren und Karten gibt es im Geschäft zur Weihnachtszeit erzgebirgische Schwibbögen aus Seiffen. Auch dort ist die Auswahl groß – von traditionellen bis hin zu modernen Varianten. Ein weiteres Highlight: handgemachte Seifen aus Meißen. Die sind nicht nur ein tolles Weihnachtsgeschenk, sondern auch besonders nützlich in der Corona-Zeit.

Im Schreibwarengeschäft Taubitz präsentiert Simone Medelnik einen außergewöhnlichen Schwibbogen. Quelle: Wolfgang Sens

Von Yvonne Schmidt