Was ein Paar aus Luppa als Zeitungszusteller alles erlebt hat

Luppa

Bei Regen und Schneesturm nach draußen, aufstehen, wenn andere Menschen sich noch einmal gemütlich im Bett herumdrehen, keinen Urlaub machen können, schwere Pakete tragen. Was für die meisten Leute nach einem Job klingt, den sie lieber nicht machen würden, hätten Jutta und Lothar John gerne noch ein Jahr länger gemacht. Doch die Gesundheit steht an erster Stelle. So trafen sie die für sie doch recht schwere Entscheidung, die Aufgabe als Zusteller einzustellen. Wenn sie auf die Zeit zurückblicken, äußern sie kein Wort des Ärgers oder der Anstrengung. Im Gegenteil. Sie schwärmen von den Jahren als Zeitungszusteller in vollen Zügen.

Lothar John fing bereits weit vor seiner Frau an, diese Tätigkeit auszuüben – nämlich bereits im September 1991. Eigentlich sollte es nur ein Übergang zwischen Berufstätigkeit als Angestellter für Styroporentsorgung und -verarbeitung hin zur Selbstständigkeit sein. Noch heute nennt Familie John es den „bezahlten Morgensport“. Doch es war weit mehr, denn was mit einer Zeitung anfing, wurde schnell immer größer. Nicht nur in Luppa wurde die Tageszeitung zu den Abonnenten gebracht. Weitere Zeitungen, verschiedene Werbungen, dazu noch die Post und außerdem eine größere Reichweite kamen hinzu. Er holte unter anderem Post aus Oschatz, fuhr zum Teil bis in den Spreewald und trug auch in der Torgauer Region die Zeitungen aus. So kannte er schnell jede Abkürzung. Bis zu 90 Kilometer legte er dabei am Tag mit einem Jeep für die unbefestigten Wege zurück.

5 Uhr ging es los

Jutta John stieg erst 2003 mit ein. Zuvor lag ihre ganze Aufmerksamkeit auf dem Schwiegervater, der als Pflegefall rund um die Uhr betreut werden musste. Als dieser verstorben war, trat der Chef des Verlags selbst an sie heran. Denn ein Zusteller musste aufhören und für ihn wurde in Luppa eine Nachfolgerin gesucht. Die ersten drei Tage zog sie zu Fuß mit dem mit Zeitung voll beladenen Kinderwagen los, um sich orientieren zu können. Danach kannte sie die Strecke auswendig. „Meine Frau trug seitdem in „Wendischluppa“ und ich in „Deutschluppa“ die Zeitung aus. Wir verließen immer zur selben Zeit das Haus und trafen immer fast zur selben Zeit wieder ein“, sagt der 68-Jährige. Wenn doch mal einer der beiden nach einer gewissen Weile noch nicht wieder zurück war, machten sich schnell die Sorgen breit. „Mein Mann kam mir dann schon entgegen. Meistens hatte man sich nur mit einem Nachbarn fest geredet. Aber ich bin auch schon gestürzt. Da war ich froh, dass Lothar kam. Die Zeitungen nahmen dabei leider Schaden. Wir haben direkt welche nachbestellt“, erinnert sich Jutta John.

Jeden Morgen um fünf Uhr ging es los. Denn die Leute wollten pünktlich ihre Zeitung im Briefkasten haben. „Wenn es doch mal später wurde, weil zum Beispiel Glatteis war, riefen die Leute schon an, wo die Zeitung bleibt. Oder die Bewohner standen an der Tür und haben auf die Zeitung gewartet“, erinnert sich die 69-Jährige. Und dabei spricht sie nicht von den Berufstätigen, die dann zur Arbeit mussten. Nein, es waren viel mehr die Rentner, die zum Frühstück ihre Zeitung brauchten.

Auf dem großen Küchentisch wurden oft Briefe und Werbungen zu den Zeitungen sortiert, um diese gezielt auszutragen. Zu Hochzeiten waren es so viele, dass der Platz im Fahrradkorb und den Fahrradtaschen nicht reichte. So zog Jutta John oft mit ausrangierten Kinderwagen los, die bis zum Rand gefüllt waren. Oft musste sie zwischendurch neu aufladen. „Ich hatte schon Kinderwagen, bei denen mir die Zeitungen unterwegs entgegenkamen oder Wagen, die gerissen sind. In den Jahren habe ich vier verschlissen. Der fünfte und letzte übriggebliebene dient mir heute noch für die Wäsche.“ Einen großen Verschleiß hatten sie auch an Fahrrädern. Zum Glück ist Lothar John handwerklich begabt. So wurden die alten Räder mit Ersatzteilen immer wieder in Schuss gebracht.

Zustellung heute Wie läuft die Zustellung der Leipziger Volkszeitung und der Oschatzer Allgemeinen Zeitung heute? „Wir bieten unseren Mitarbeitern eine krisensichere, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit in motivierten Teams, die Bereitstellung von Arbeitsbekleidung und Hilfsmitteln wie zum Beispiel einem Lastenrad oder einem Zustellwagen, ein angenehmes Betriebsklima und eine gründliche Einarbeitung und Betreuung durch einen festen Ansprechpartner“, erklärt Ken Hollmann, Koordinator Logistik und Zustellung in der Leipzig Logistik GmbH. Das ist ein regionaler privater Dienstleister mit mehr als zehnjähriger Erfahrung im Postbereich. Er befördert bundesweit mehr als 50 Millionen Briefe, 57 Millionen Tageszeitungen und 48 Millionen Anzeigenblätter pro Jahr. Aktuell arbeiten in der Region Eilenburg 27 Zusteller, in der Region Delitzsch 24 und in der Region Oschatz 37 Zusteller. Sie bringen unter anderem jeden Morgen die Leipziger Volkszeitung und Oschatzer Allgemeine Zeitung zu den Leserinnen und Lesern nach Hause. Verstärkung ist willkommen. Im Bereich Zeitung und Post seien aktuell offene Stellen als Zeitungs- und Briefzusteller zu besetzen, erklärt Ken Hollmann. „Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!“, spricht er Interessentinnen und Interessenten ganz direkt an. Bewerben können die sich einfach über ein Kontaktformular, das steht unter www.lokalboten.de online. Auch telefonisch kann man Kontakt aufnehmen unter 0341/2181 3271.

Ein Zusteller ist mit dem Lastenfahrrad unterwegs. Quelle: LVZ

Doch auch Wetterumbrüche machten das Zustellen oft nicht einfach. So erinnert sich das Ehepaar zum Beispiel an Schneewehen, bei denen sie bis zur Hüfte im Schnee steckten. Manchmal mussten sie sich den Weg nach draußen freischaufeln. Gefroren haben sie nie. Im Gegenteil. Bei all der Anstrengung kamen sie meistens durchgeschwitzt zurück nach Hause. „Dann wurde sich gewaschen und umgezogen, danach setzten wir uns an den Frühstückstisch“, sagt die Luppaerin. Bei Regen hatten sie ihre spezielle Regenbekleidung zur Hand. Die Zeitungen wurden dabei alle in wasserfeste Mülltüten gepackt, damit nichts zu Schaden kam. Wenn ein Gewitter nahte, starteten sie oft noch vor 5 Uhr zu ihrer Tour.

Nichts konnte sie davon abhalten, jeden Morgen ihre Runde zu drehen und sie in vollen Zügen zu genießen. „Man kann es gar nicht beschreiben. Es ist wundervoll, um diese Zeit unterwegs zu sein. Das Gezwitscher der Vögel, man sieht oft Sternschnuppen, der Vollmond ist unbeschreiblich schön, die Sonnenaufgänge sind atemberaubend und ich habe auch einen grünen Blitz gesehen“, erinnert sich Jutta John. Einen grünen Blitz? „Ja. Um was es sich dabei wirklich gehandelt hat, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch Weltraumschrott gewesen sein, der runter fiel. Ich weiß es nicht. Aber es war herrlich mit anzusehen, wie an der B 6 Richtung Leipzig etwas Giftgrünes Richtung Wiese fiel. Ich habe noch nie so ein Schauspiel gesehen. Sternschnuppen kennt man ja. Aber das war wirklich etwas Besonderes.“

Von früh bis spät im Garten

Nach und nach fielen einige Werbungen, Post, Wochenschau und Rundschau weg, sodass den beiden Rentnern in den letzten zwei Jahren noch die Oschatzer Allgemeine der Leipziger Volkszeitung blieb. Am 1. Januar 2022 war dann endgültig Schluss. Auch wenn es schwer fiel, doch der Körper macht bei beiden nicht mehr so richtig mit. „Oft wache ich noch zeitig auf. Dann rufe ich mir aber in Erinnerung, dass ich ausschlafen kann und bleibe bis um sechs im Bett“, berichtet Jutta John. Beide geben zu, dass es ihnen fehlt. Während sie an den Sonntagen meist die Kinder und Enkelkinder in Cottbus besuchen, machen sie im Winter oft lange Spaziergänge von Luppa über Malkwitz, Dahlen und zurück. Im Sommer ist keine Zeit für Spaziergänge. Denn dann sind sie von früh bis spät im Garten anzutreffen. Hier haben sie sich eine Wohlfühloase geschaffen – jedoch nicht zum Entspannen, sondern zum Pflanzen. Lothar John hat riesige Hochbeete gebaut, die alle bereits bepflanzt sind. Auch am Boden befinden sich weitere Beete. Eine herrlich angelegte Wiese, verziert mit den schönsten Frühblühern, verzaubert den Weg zum Garten. Hier ist allerhand zu tun und die weiteren Arbeiten stehen auf dem Plan. Über Langeweile können die beiden Luppaer nicht klagen.

Von Kristin Engel