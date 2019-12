Was plant Eilenburgs Oberbürgermeister im neuen Jahr?

Eilenburg

Der lange Kampf um Edeka beschäftigt Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (55, parteilos) bis heute. Im LVZ-Jahresinterview schildert er seine Sicht und erzählt, was im neuen Jahr in der Stadt geplant ist und was er sich von den Einwohnern wünscht.

Blick auf Eilenburg. Quelle: dpa

Herr Scheler, nach vier Jahren zähem Ringen besteht endlich Baurecht für Edeka. Sind Sie erleichtert?

Ich bin sehr erleichtert. Ein sehr langer Weg, schon für die erforderlichen Beschlusslagen. Angefangen vom Flächennutzungsplan, dem Einzelhandelskonzept, der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Schondorfer Mark und so weiter. Schließlich noch der Bebauungsplan für die Ziegelstraße. Es ist alles demokratisch diskutiert und nun beschlossen worden. Demokratie heißt für mich, gefasste Beschlüsse zu akzeptieren und nicht fortlaufend wieder in Frage zu stellen und neu zu debattieren. Für die Stadtentwicklung stehen die Stadträte und keine Bürgerinitiative einer Nachbargemeinde.

Was sind jetzt die nächsten Schritte?

Der Erschließungsvertrag zwischen dem Landkreis, Edeka und uns folgt als nächstes.

Warum zwischen Landkreis und Edeka?

Weil es sich bei der Ziegelstraße um eine Kreisstraße handelt. Wir als Stadt treten dem Erschließungsvertrag bei. Der Vertrag wird in Kürze geschlossen. Dann kann Edeka anfangen. Wir sind dazu in Kontakt, das Unternehmen bereitet in dieser Sache alles vor.

Besonders die Edeka-Debatte hat gezeigt, dass das Klima im Stadtrat manchmal sehr kühl und von Misstrauen in die Verwaltung geprägt ist. Teilen Sie diese Einschätzung?

Keinesfalls, weil das eine pauschale Einschätzung für den gesamten Stadtrat wäre und dem ist nicht so. Es gab in der übergroßen Mehrheit immer Befürworter für das Vorhaben, sonst hätte man sich ja damals schon entschlossen, die Stadtentwicklung auf dieser Basis nicht weiter voranzutreiben. Natürlich ist diskutiert worden, mal mehr, mal weniger. Aber das Ergebnis zeigt, dass der Stadtrat zum Vorhaben an der Ziegelstraße positiv eingestellt ist.

Apropos Stadtrat: Wie zufrieden sind Sie mit dem im Mai neu gewählten Stadtrat?

Die bisher geschaffenen Beschlusslagen zeigen, dass wir immer zu tragfähigen Ergebnissen gekommen sind, die von der Mehrheit beschlossen und akzeptiert wurden, das zählt, daher bin ich zufrieden.

Der alte Stadtrat hat in diesem Jahr mehrheitlich beschlossen, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Wie geht es jetzt mit dem Straßenbau weiter? Es gibt ja genügend marode Abschnitte, zum Beispiel der von der Total-Tankstelle Richtung Krankenhaus.

Wir wissen um ein paar Defizite im grundhaften Straßenausbau. Das bedeutet nicht, dass Eilenburg ein schlechtes Straßennetz hat. Es gibt unbestritten einige Straßen, die müssen wir uns vornehmen, auch wenn wir keine Straßenausbaubeitragssatzung mehr haben. Unweigerlich entsteht dadurch ein verlängerter Realisierungszeitraum, das ist Tatsache, in der Haushaltsplanung muss darüber entschieden werden.

Erwarten Sie da Unterstützung von Land oder Bund?

Von Land und Bund sind in diesen Fragen politische Entscheidungen zu treffen, damit kommunaler Straßenausbau realisiert werden kann. Die Einwohner und Unternehmen erwirtschaften schließlich das Steueraufkommen, das ja Land und Bund auch zugute kommt. Allein beim Bund stehen Investitionsmittel für Schulen, Straßen und Digitalisierung in Höhe von mehr als 15 Milliarden Euro bereit, die bislang nicht abgerufen wurden. Das hat Finanzminister Scholz kürzlich in einem Zeitungsinterview gesagt. Der Grund ist unter anderem zu viel Bürokratie und zu komplizierte Regelungen. Schade, eine wirkliche Vereinfachung der Mittelbereitstellung ist dringend erforderlich.

Welche Schwerpunkte stehen 2020 auf der kommunalpolitischen Agenda in Eilenburg?

Wir werden das multifunktionale Schulgebäude bei ehemals Tschanter auf dem Berg sanieren, damit der Hort der Grundschule Berg für etwa 170 Kinder künftig dort Platz findet, außerdem wird dort ein Eltern-Kind-Zentrum geschaffen, das Projekt läuft schon. Wir investieren da zirka 3,5 Millionen Euro. Außerdem wollen wir die jetzige Friedrich-Tschanter-Schule, also ehemals Schiller, erweitern. Für die Klassen 5 und 6 werden komplett neue Räume geschaffen. Das wird zu einer wesentlichen Entspannung im Haupthaus führen. Vom Fördermittelgeber haben wir bereits grünes Licht und können loslegen. Für Straßen und Gebäude sind wie immer Unterhaltungsmaßnahmen laut beschlossenem Haushalt vorgesehen. Durch den Doppelhaushalt besteht für 2020 bereits Planungs- und Beschlusssicherheit, des Weiteren sind wie immer auch Anschaffungen bei der Feuerwehr geplant.

Was ist bezüglich der Lieblingsstadt-Kampagne vorgesehen?

Wir werden weitere Bauplätze schaffen. Hier will ich die neuen Wohngebiete am Jacobsplatz, am Regenbogen und am Grünen Fink nennen, Planungsreife ist zum Teil schon gegeben. Städtische Immobilien und Flächen wurden verkauft. Die Schreckerstraße 30, das Haus an der Mulde und eine Baufläche am Anger sind Beispiele für Sanierung und Neubau von Wohnungsbestand. Auch die EWV wird weiter den Altbestand sanieren, die Nachfrage nach saniertem Bestand ist groß.

Wie viele Einwohner hat Eilenburg derzeit?

16 000. Wir sind gewachsen, vor allem durch Zuzug junger Familien mit Kindern, zusätzlich aber auch Einwohner aller Generationen. Für uns ist das eine Daueraufgabe.

Wie ist die finanzielle Situation der Stadt?

Wir haben einem ausgeglichenen Haushaltsplan und eine gute Liquidität. Auch die Pro-Kopf-Verschuldung ist vertretbar. Das sind die wichtigsten Prämissen unserer Planungen.

2020 steht auch ein erfreuliches Ereignis ins Haus: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Butzbach. Was ist da geplant?

Zum Stadtfest in Eilenburg werden wir die Partnerschaft gemeinsam mit den Butzbachern würdigen. Zudem werden sich Vertreter und Einwohner beider Städte Anfang Oktober an der früheren innerdeutschen Grenze am Point Alfa in Thüringen/ Hessen treffen. Die Organisation, der Ablauf und die mögliche Beteiligung werden noch zeitig genug publiziert. Die Fahrt erfolgt mit Reisebussen.

Welchen Wunsch haben Sie für 2020 an die Eilenburger?

Ich wünsche mir, dass alle Eilenburger und Gäste die vielfältigen Angebote nutzen. Die besten Voraussetzungen bieten dazu unsere komplette Vereinslandschaft und unsere Perlen wie Bürgerhaus, Schwimmhalle, Tierpark, Stadtpark, Bürgergarten, FEZ, Museum, Bibliothek und der Burgberg. Wir können glücklich sein über viel innerstädtisches Grün und im näheren Umfeld. Die Stadt ist gut aufgestellt und jeder Einwohner zeichnet mit dafür verantwortlich, ein positives Lebensgefühl zu haben und die vielen Möglichkeiten zu nutzen. Auch die Mitwirkung jedes einzelnen ist wichtig, damit Eilenburg attraktiv und sauber bleibt. Das fängt beim Hundekot, achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen oder illegaler Müllentsorgung an.

Von Nico Fliegner