Eilenburg

Der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen erhöht seine Investitions-Schlagkraft. Der Verband mit passendem Verwaltungssitz am Wasserturm in Eilenburg sorgt mit seinen 42 Mitarbeitern dafür, dass in 14 Kommunen das Wasser bei 27 000 Anschlüssen aus den Hähnen fließen kann. Dass die Arbeit des Verbandes eher nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, sieht die Geschäftsführerin des Verbandes Ramona Seifert als ein gutes Zeichen. „Denn dann läuft es. Die Allermeisten merken ja immer erst, wenn das Wasser mal nicht fließt, dass es eine Wasserversorgung gibt“, lautet eine Erfahrung der 62-jährigen Wasserwirtschaftlerin.

Verbandsversammlung gibt grünes Licht

Aus ihrer Sicht kann das durchaus so bleiben. Doch damit das Abstellen des Wassers wegen Rohrbrüchen die absolute Ausnahme bleibt, muss ins Netz investiert werden. „Und zwar wesentlich mehr als bisher“, macht Ramona Seifert deutlich. Sie sei sehr dankbar, dass die Vertreter der Gemeinden in der Verbandsversammlung dieser Auffassung im September 2021 folgten und mit einem Grundsatzbeschluss die entsprechenden Weichen stellten.

Pro Jahr fließen fünf Millionen Euro in Leitungen

Konkret kann der Verband daher in den kommenden Jahren statt im Schnitt ein bis zwei Millionen nun durchschnittlich rund fünf Millionen Euro pro Jahr in die insgesamt 1000 Kilometer Leitungen investieren.

„Ein Hausanschluss und eine Wasserleitung müssen“, so rechnet die Geschäftsführerin vor, „nach durchschnittlich 40 Jahren ausgetauscht werden.“ Doch wenn wir beim Austauschen bei der alten Geschwindigkeit bleiben würden, müsste bei uns eine Leitung schon mal 132 Jahre halten.

Die Konsequenz: Nachdem bereits 2021 rund 2,8 Millionen allein in das Leitungsnetz investiert worden sind, sollen es 2022 sogar rund sieben Millionen Euro sein. Zusätzlich drauf kommen übrigens die 1,3 Millionen Euro, die in diesem Jahr für das 2023 fertigzustellende neue Wasserwerk in Wedelwitz eingeplant werden.

Fernwasser kommt auch aus der Elbaue

Doch was ist konkret im Netzbereich geplant?

1. Transportleitungen: Da wären zunächst die größer dimensionierten Transportleitungen, die das Wasser erst einmal in die Gemeinde bringen. Der Verband setzt dabei wegen der höheren Versorgungssicherheit neben dem Wasserwerk Wedelwitz auf eine Fernwasserleitung. Bei Letzterer wird seit Längerem gemeinsam mit der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz in Torgau an einer Umstrukturierung gearbeitet.

Danach soll das Wasser für Eilenburg-Ost und für Teile von Eilenburg-Mitte ab 2023 nicht mehr aus dem Wasserwerk Mockritz (bei Kossa), sondern aus dem Südosten von der Abgabestelle Röcknitz kommen.

Dafür wird 2022 zunächst das zwei Kilometer lange Teilstück zwischen dem Gewerbegebiet Nord-Ost und der Roten Jahne vollendet. Anschließend soll in diesem Jahr der dann noch fehlende 3,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen Paschwitz und Röcknitz folgen.

Ebenfalls auf der Agenda hat der Verband aber auch eine knapp drei Kilometer lange neue Transportleitung von Bad Düben nach Pristäblich, deren Auswechseln in diesem Jahr begonnen werden soll. So bald alle Genehmigungen da sind, und damit voraussichtlich 2023/2024, werden zudem auch drei Kilometer Leitungen zwischen Bad Düben nach Görschlitz ausgetauscht.

Auch in den Orten wird investiert

2. Leitungsnetz: Neben den großen Leitungen wird aber auch kräftig in den Orten selbst investiert. Der Versorgungsverband versucht dabei, wo immer es geht, den Wasserleitungsbau möglichst mit anderen Bauvorhaben im Bereich Abwasser und Straßenbau zu koordinieren.

Daher werden in Eilenburg beispielsweise im Jahr 2022 im Zuge von Straßenbauarbeiten die Leitungen in der Ziegelstraße und in Teilen der Sprottaer Landstraße ausgewechselt.

Altersschwache Leitungen werden in Eilenburg zudem aber auch in der Friedrichshöhe, auf dem Mansberg und in der Rosa-Luxemburg-Straße ausgetauscht. Gänzlich neue Leitungen kommen zudem im neuen Wohngebiet am Regenbogen in die Erde.

Weitere Schwerpunkte in Sachen Netzertüchtigung sind für den Verband, der auch im Wurzener Bereich massiv investiert, zudem die Gräfendorfer Straße in Wildenhain, Kossa mit dem zweiten Teil der Hauptstraße und einigen Nebenstraßen sowie in Laußig die Gartenstraße und Teile der Leipziger Straße.

Wasserverlust sinkt

Mit dem rechtzeitigen Austauschen werden Wasserverluste und Tage ohne Wasserversorgung unwahrscheinlicher. Was es bedeutet, mal einen Tag ohne Wasser zu sein, das war nicht zuletzt bei der großen Leitungs-Spülaktion im August in Jesewitz spürbar geworden. Damals hatte es aus dem Industrie- und Gewerbegebiet dafür massive Kritik gehagelt.

„Noch“, so bringt es Ramona Seifert auf den Punkt, „läuft unser Wassernetz stabil. Aber damit das so bleibt, müssen wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren investieren, investieren und nochmals investieren.“ Trotzdem hat sie noch eine gute Nachricht zum Schluss: Bei den Gebühren bleibt es 2022 bei den alten.

Von Ilka Fischer