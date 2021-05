Eilenburg

Mit dem gerade verabschiedeten Investitionsplan 2021 steht fest: Der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, der in 14 Gemeinden für frisches Trinkwasser sorgt, wird in diesem Jahr mit 6,77 Millionen Euro weit überdurchschnittlich investieren. In normalen Jahren, so schätzt es Geschäftsführerin Ramona Seifert jedenfalls ein, wären es an sich nämlich „nur“ um die 2,5 Millionen Euro.

Doch der Ausreißer nach oben hat gute Gründe: Denn neben den Investitionen in das bestehende Leitungsnetz hat der Verband mit dem Bau des neuen Wasserwerkes in Wedelwitz sowie dem Bau einer neuen Fernwasserleitung aus Röcknitz derzeit gleich zwei außergewöhnliche Großprojekte.

Beim Wasserwerk Wedelwitz ist Halbzeit

Bei dem im Jahr 2019 begonnenen Neun-Millionen-Euro-Projekt ist derzeit Halbzeit. 4,7 Millionen Euro stecken inzwischen in der sanierten denkmalgeschützten Bauhülle des backsteinernen Altbaus, in zwei Absetzbecken und in zwei Reinwasserbehältern, wobei letztere mit insgesamt zwei Millionen Kubikmetern den Wasserbedarf der Eilenburger und Jesewitzer für einen Tag speichern können. Wegen der Brutzeit der Vögel ruhen derzeit sämtliche Arbeiten.

Geschäftsführerin Ramona Seifert am Wasserwerk Wedelwitz. Quelle: Wolfgang Sens

„Aber im August“, so Ramona Seifert, „wollen wir mit dem Bau des Neuwerkes, das eine Symbiose mit dem Backsteinbau bilden soll, beginnen.“ Die Bauhülle wird bis Februar 2022 stehen. Das große Ziel bleibt es, das neue Wasserwerk 2023 in Betrieb zu nehmen. Anschließend muss aber noch der dann nicht mehr genutzte DDR-Bau abgerissen werden.

Fernwasserleitung wird bis Röcknitz gebaut

Das Wasser, das rund um Eilenburg und Wurzen aus dem Hahn fließt, kommt auch aus Gründen der Versorgungssicherheit nicht nur vom Wasserwerk Wedelwitz, sondern auch über eine Fernwasserleitung. Gemeinsam mit der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz in Torgau wird seit Längerem an einer Umstrukturierung gearbeitet. Danach soll das Wasser für Eilenburg nicht mehr aus dem Wasserwerk Mockritz (Nähe Kossa), sondern aus Röcknitz fließen. Dafür werden insgesamt vier Millionen Euro investiert, wovon der Torgauer Fernwasserversorger aber die Hälfte trägt.

Bereits seit 2020 wird dafür eine insgesamt knapp sechs Kilometer lange neue Transportleitung bis zur Eilenburger Pumpstation (Nähe Kiesgrube) gebaut.

Ab 2023 kommt das Wasser dann aus dem Südosten

Der westlichste Teil, von der Pumpstation bis zum Gewerbegebiet Sprotta/Paschwitz, existierte bereits, der sich anschließende 2,5 Kilometer lange Abschnitt bis Paschwitz wurde jetzt gerade fertig. Der 3,2 Kilometer lange östliche Abschnitt zwischen Paschwitz und Röcknitz soll 2022 kommen. Zudem werden in diesem Zusammenhang noch in diesem Jahr auch zwei Kilometer einer Hauptleitung zwischen dem Gewerbegebiet Nord-Ost in Eilenburg und der Roten Jahne neu gebaut.

„Unser Ziel ist es“, so Ramona Seifert, „dass wir ab 2023 das Wasser für die Bürger in den Stadtteilen Eilenburg Ost sowie einem Teil in Eilenburg Mitte dann nicht mehr aus dem Norden, sondern aus dem Südosten bekommen.“

Ab 2022 werden zudem eine vier Kilometer lange neue Transportleitung von Bad Düben nach Görschlitz sowie knapp drei Kilometer Leitung von Bad Düben nach Pristäblich neu gebaut. Mit diesen Vorhaben wird die Versorgungssicherheit der Stadt Bad Düben erhöht und zugleich die Umstrukturierung abgeschlossen.

Netzinvestitionen

Neben den zwei Großprojekten investiert der Versorgungsverband mit 42 Mitarbeitern und Verwaltungssitz am Eilenburger Wasserturm auch in sein Netz. Neben Kossa, wo in diesem Jahr allein in der Hauptstraße 250 000 Euro investiert werden, fließen 100 000 Euro in den Leitungsbau in der Hauptstraße in Wildenhain.

In Eilenburg werden nach dem im vergangenen Jahr begonnenen Leitungswechsel im Dr. Külz-Ring in diesem Bereich nun 300 Meter der Leitung in der Röberstraße (zwischen Steinstraße und Kranoldstraße) erneuert. Außerdem werden 230 Meter Leitung im Nordring zwischen Bernhardistraße und Martinstraße ausgewechselt.

Auch im Wurzener Bereich wird investiert

Zudem wird natürlich auch im Wurzener Bereich investiert. Die Schwerpunkte liegen hier in Falkenhain und Bennewitz, wo in mehreren Bauabschnitten die Leitungen auf einer Länge von 1,85 beziehungsweise 1,25 Kilometern in mehreren Bauabschnitten bis 2023 ausgewechselt werden.

Von Ilka Fischer