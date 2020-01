Wasserverband: Wasserwerk ist ein Schwerpunkt 2020

Eilenburg

Der Bau des Wasserwerkes Wedelwitz ist in diesem Jahr eines der wichtigsten Vorhaben, das der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen ( VEW), zu dem neben Eilenburg, Wurzen, Bad Düben und Brandis weitere zehn Gemeinden gehören, auf dem Zettel hat. Seit Juli laufen die Arbeiten auf dem Gelände im Eilenburger Ortsteil. Die Sanierung des Altbaus ist der erste Schritt. Das denkmalgeschützte Gebäude, das künftig Roh- und Spülwasserbehälter beherbergt, soll bis zum Frühjahr saniert sein. Hinter dem restaurierten Gebäude ist ein Neuwerk geplant. Bis das 8,8 Millionen Euro teure Gesamtprojekt fertig ist, wird es aber rund vier Jahre dauern. Wegen der Brutzeit darf nur zwischen dem 1. August und dem 28. Februar auf dem Areal nahe der Mulde gebaut werden.

Bau der Südeinspeisung beginnt

Starten soll zudem der Bau der Transportleitung zwischen Röcknitz und Eilenburg sowie dem Gewerbegebiet Eilenburg-Ost – Rote Jahne. Hintergrund der sogenannten Südeinspeisungen ist, dass Eilenburg künftig nicht mehr mit Fernwasser vom Norden her über Kossa und Laußig versorgt wird, sondern aus dem Süden aus Richtung Röcknitz. Perspektivisch soll der Nordstrang stillgelegt werden.

Weitere Schwerpunkte sind der 2019 verschobene Trinkwasserleitungsbau in der Kossaer Hauptstraße, zudem sind Maßnahmen in der Söllichauer Straße in Durchwehna geplant. Im Wasserwerk Bad Düben sollen zwei Brunnen gebohrt werden, die Belüftung muss ersetzt werden.

Mehr Investitionen ins Rohrnetz

Im Fokus steht verbandsweit die Auswechslung von Hausanschlüssen. Investitionen ins Rohrnetz, so hatte die Geschäftsführung deutlich gemacht, seien verstärkt notwendig. Eine Analyse hatte ergeben, dass in puncto Leitungsbau mehr passieren muss, um nicht nur auf Verschleiß zu fahren.

Von ka