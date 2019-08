Eilenburg

Die Sonne drückt, die Luft ist schwül und das Wasser am Kiessee mit 23 Grad Celsius immer noch recht erfrischend. Alexandra Küster und Cindy Lange sind die ersten, die an diesem Abend da sind. Die jungen Frauen blicken auf den Strand, der sich allmählich ausdünnt. Sie sind Mitglieder der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Eilenburg und haben Training. „Wir werden heute bis zur Insel schwimmen und zurück. Das sind rund 1,3 Kilometer“, sagt Jens Küster, der stellvertretende Ortsgruppenleiter, der Minuten später dazustößt. Ein typischer Trainingstag in einem heißen Sommer wie dieser. Nicht zu viel Belastung. Doch Ausdauer ist wichtig.

Jede Woche Training

Trainiert wird jede Woche. Alexandra und Cindy kennen das nur allzu gut. „Ich bin sozusagen reingewachsen. Meine Oma und mein Vater sind bei der Wasserwacht. So kam ich auch dazu“, erzählt Alexandra. Das Hobby macht ihr großen Spaß und sei ein „guter Ausgleich zur Schule“, sagt sie. „Einfach drauf losschwimmen. Das ist Ablenkung. Aber wir lernen auch viel, das gehört natürlich dazu.“ Cindy kann das nur bestätigen. Sie ist durch ihren Bruder zur Wasserwacht gekommen. „Ich bin von klein auf dabei.“ Inzwischen ist sie volljährig und darf Dienste als Rettungsschwimmerin allein übernehmen. Alexandra wiederum, die noch Teenager ist, darf das nicht, kann aber unterstützend dabei sein.

120 Mitglieder bei Wasserwacht

Der DRK-Wasserwacht in Eilenburg gehören 120 Mitglieder an. Zirka 25 von ihnen sind aktive Rettungsschwimmer. Hinzu kommen Kindergruppen mit bis zu 40 Jungen und Mädchen. Im Grunde gute Zahlen, doch die Rettungsschwimmer suchen weitere Mitglieder. Denn viele, die das Erwachsenenalter erreichen, dann mit Schule oder Lehre fertig werden, zieht es weg. Sie stehen damit der Wasserwacht nicht mehr zur Verfügung.

Deshalb wird die Jugendarbeit groß geschrieben – und dafür ist Jugendwart Chris Eilenstein verantwortlich. Der 31-Jährige führt die Kinder und Jugendlichen spielerisch an das Thema Wasserrettung heran und will sie damit binden an die Wasserwacht. Auch die Jüngsten kommen einmal in der Woche zusammen. Derzeit immer montags um 17 Uhr an der Kiesgrube, wenn es kühler wird in der Schwimmhalle.

Fokus liegt auf Jugendarbeit

Chris Eilenstein erzählt, dass eine Mitgliedschaft bei der DRK-Wasserwacht etliche Pluspunkte mit sich bringt. Einmal sei es die regelmäßige sportliche Betätigung, dann aber auch die interessanten Ausbildungen, die man durchläuft, beispielsweise die Sanitäterausbildung oder eben die zum Rettungsschwimmer. Man könne sogar den Bootsführerschein für kleines Geld machen. Möglichkeiten gibt es viele.

„Rettungsschwimmer werden überall und immer gebraucht“, sagt Jens Küster, auch mit Blick auf die jüngsten Unfälle an Badeseen im Leipziger Raum. In Eilenburg selbst, wo die Rettungsschwimmer vor allem am Wochenende im Freizeit- und Erholungszentrum am Kiessee zum Einsatz kommen, gab es in dieser Saison noch keine schlimmen Zwischenfälle. Aber darauf können die Rettungsschwimmer auch gut und gern verzichten.

Kontaktdaten

Wer sich für eine Mitgliedschaft oder Ausbildung bei der DRK-Wasserwacht in Eilenburg interessiert oder für sein Kind ein interessantes, sportliches Hobby sucht, kann sich bei Jugendwart Chris Eilenstein unter Telefon 0152 09146367 oder per E-Mail c.eile@icloud.com melden oder einfach montags ab 17 Uhr an der Kiesgrube beim Training reinschnuppern, ab September dann in der Schwimmhalle.

Von Nico Fliegner