Wedelwitzer Spielplatz braucht dringend eine Sanierungskur

Eilenburg

Der Wedelwitzer Spielplatz wird im Frühsommer umgestaltet und bekommt Sandkasten, Nestschaukel sowie ein Klettergerüst. Damit nimmt das erste größere Vorhaben in den Eilenburger Ortsteilen, das von dem Preisgeld in Höhe von 200 000 Euro aus dem sächsischen Ideenwettbewerb bezahlt wird, Gestalt an. Ortschaftsrätin Birgit Rabe: „Da sich der Spielplatz direkt am Bach befindet und es zudem in der Aue oft feucht ist, haben wir uns für Metallgeräte ausgesprochen.“

Stadt kauft die Spielgeräte

Der Kauf der Spielgeräte selbst läuft aber nun über die Stadt. Steffen Vogt vom Bauamt erklärte, dass es mit dem gewünschten Eröffnungstermin am 1. Juni auf Grund der langen Bestellfristen für die Geräte eng wird. Er meinte zudem: „Die Anschaffung von Gummi-Bordsteinen kann vermutlich noch aus dem Budget finanziert werden. Wünschenswert wäre aber, dass der erforderliche 15 Zentimeter tiefe Aushub für den Sand -Fallschutz von den Einwohnern übernommen werden würde.“

Lob für Sauberkeit auf dem Spielplatz

Hannelore Kapp besucht den Spielplatz schon jetzt regelmäßig mit ihren Enkeln. Sie lobte: „Ich finde den Spielplatz schon jetzt sehr schön, vor allem ist er immer sehr sauber.“ Zudem sei im Umfeld der Bach Knatter vom Unkraut befreit worden. „Wenn das jetzt noch alles hinkommt, ist das eine tolle Sache.“

Obstpresse und Obstquetsche sollen noch gekauft werden

Außerdem informierte Ortsvorsteherin Roswitha Feustel darüber, dass von dem Preisgeld eine mobile Obstpresse und Obstquetsche im Wert von etwa 400 Euro gekauft werden. Außerdem soll ein etwa 6000 Euro teurer Holzbackofen angeschafft werden, der auf einen Hänger passt und somit in allen Ortsteilen genutzt werden kann – in der Hoffnung, dass in das Dorfleben noch mehr Bewegung kommt.

Von Ilka Fischer