Wedelwitzer hoffen auf Lösung für marode Brücke

Wedelwitz

In Wedelwitz, wo zuletzt Trafoturm und Spielplatz umfassend mit Mitteln aus dem sächsischen Wettbewerb Simul+ saniert wurden, könnte es 2022 endlich eine Lösung für die seit Jahren wegen ihres maroden Zustandes kritisierten Brücke über die Knatter klappen. Eilenburgs Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski informierte im Ortschaftsrat Kospa-Pressen darüber, dass es derzeit zwei Optionen gibt.

Option 1: Brückensanierung mit Leader

Die Brücke über die Knatter ist derzeit für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Quelle: Ilka Fischer

So habe die Stadt zum einen die Hoffnung, dass die Brücke nun doch noch mit einer 80-prozentigen Leader-Förderung saniert werden könnte. Zum anderen erwarte man bei der Stadt und dem Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen in diesen Tagen die Entscheidung, ob ein gemeinsames Projekt als förderfähig angesehen wird.

Option 2: Renaturierung der Knatter

Die Knatter fließt derzeit in einer Betonrinne. Quelle: Ilka Fischer

Das kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung ökologischer Nachhaltigkeitsziele (KoMoNa) ist umfangreicher und sieht neben der Brückensanierung zugleich die Renaturierung der Knatter sowie eine weitere Aufwertung des Spielplatzes vor. Philipp Zakrzewski: „Sollten wir auch für dieses Projekt eine 80-prozentige Förderung bekommen, müssen wir die Grundsatzentscheidung fällen, ob wir das tatsächlich machen.“ So bedeute die Renaturierung, dass die Knatter, die seit den 1970er-Jahren in eine an drei Häuser direkt angrenzende Betonrinne fließt, wieder in die Wiesen zurückverlegt wird. Darüber müsse man dann auch mit den drei betroffenen Hauseigentümern sprechen. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) erklärte, dass er selbst hin- und hergerissen sei. Denn das bedeute auch eine erhebliche Erweiterung des Grabensystems, was wiederum für die Bewirtschaftung Folgen hätte.

Warten auf Entscheidung der Förderstelle

Die Brücke über die Knatter muss dringend saniert werden. Quelle: Ilka Fischer

Die Wedelwitzer Ortschaftsrätin Birgit Rabe fasste es so zusammen: „Wir müssen den Vorentscheid über das umfassendere Projekt abwarten und danach das Handeln ausrichten.“ Die Zeit dafür, so betonte es auch der Bauamtsleiter, gebe es, da die Umsetzung ja ohnehin erst 2022 möglich sei.

Von Ilka Fischer