Weihnachtsbäume in Nordsachsen – Preise, Angebote, Tipps

Nordsachsen

Mit der Axt in den Wald, den Baum aussuchen und selbst schlagen, dazu einen Glühwein trinken und mit dem Förster schwatzen – für viele Familien der Region gehören die Termine von Sachsenforst an sieben Standorten der Dübener und Dahlener Heide zu den liebgewonnenen Ritualen in der Vorweihnachtszeit. Anno 2020 müssen sie darauf verzichten und das hat nicht nur etwas mit Corona zu tun.

Sachsenforst : Weihnachtsbäume im Dürrestress

Wegen der Pandemie sind Menschenansammlungen verboten, und dazu würde es nach den Erfahrungen der letzten Jahre zwangsläufig kommen. An Standorten wie im Kämmereiforst seien Sicherheitsabstände nicht mehr zu gewährleisten, so Silvio Karczmarczyk, Sprecher des Forstamtes Taura. Doch nach den heißen Sommern und den fehlenden Niederschlägen haben die Förster noch ein ganz anderes Problem: Auf manchen Flächen sind mehr als die Hälfte der Weihnachtsbäume in spe eingegangen. So werde es unter anderem in den Revieren Roitzsch und Wartha in diesem Jahr auch keinen individuellen Verkauf von Weihnachtsbäumen geben.

Anzeige

So war es im Kämmereiforst: Forstmitarbeiter und Kunden verpacken gemeinsam eine Colorado-Tanne zu verpacken. Das ist dieses Jahr nicht möglich Quelle: Archiv/Steffen Brost

„Bei mir im Revier sieht es jämmerlich aus“, sagt Timo Grieser. Nach dem dritten Dürrejahr in Folge hat sich der Roitzscher Revierleiter gänzlich vom Weihnachtsanbau entfernt. Auf seiner bislang dafür vorgehaltenen etwa einen halben Hektar großen Plantage wüchsen noch ein paar Kiefern. „Vielleicht noch etwas für Enthusiasten, aber nichts, was den Aufwand noch lohnt“, sagt Grieser. Auch Jan Schmidt, Förster im Revier Wartha, hebt die Hände: „Ich habe nichts.“

Erleichterung dagegen bei seinem Amtskollegen Manfred Niedner aus Gräfendorf. Dieser freut sich bereits auf den 13. Dezember. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr können direkt an der Försterei Bäume erworben werden, sagt der Revierleiter, der von Blaufichte, über Küstentanne bis hin zur Omorika-Fichte eine breite Palette an weihnachtlichen Nadelhölzern vorhält. Beim Preis der Bäume gibt Niedner – im Gegensatz zum Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger – vorsichtig Entwarnung. „Der Preis dürfte mit dem des Vorjahres fast identisch sein, möglicherweise nur etwas höher“, schätzt Niedner.

Doberstau : Abwechslung zum Lockdown-Blues

„Damit müssen wir klarkommen“, sagt Ulrich Haberland. Wie der Chef des Weihnachtsbaumbetriebes Sächsische Christbaum GbR einschätzt, könnten die neuen Regeln des verschärften Lockdowns den Weihnachtsbaumverkauf dieses Jahr beeinflussen. „Wer einen besonders schönen Baum haben möchte, sollte sich darauf einstellen, dieses Mal etwas früher loszuziehen“, sagt Haberland. Denn es könnte sein, dass es ab Mitte Dezember zu einem Engpass kommen wird, da Händler aus Unwissenheit, ob beispielsweise Baumärkte weiter geöffnet bleiben dürfen, eher weniger Bäume für den Verkauf vorbereiten, erklärt der 55-Jährige.

Der Verkauf auf seinem Hof zwischen Zschernitz und Doberstau (bei Delitzsch) habe weiterhin geöffnet. Die Fläche sei groß genug, um Abstände zu halten. „Hier kann man sich weniger anstecken als zum Beispiel in der Stadt“, sagt Haberland. Er glaube auch, dass Menschen vermehrt nach Möglichkeiten suchen werden, um ihre Wohnung zu verlassen, um etwas Abwechslung zu finden – zumindest für eine Stunde. In der Weihnachtsbaumkultur können Besucher frei „rumstromern und sich einen Baum aussuchen“ und wenn sie wollen, dann auch selbst schlagen, sagt Haberland.

Ulrich Haberland (55), Chef des Weihnachtsbaumbetriebes Sächsische Christbaum GbR in Doberstau, empfiehlt, dieses Jahr etwas früher loszuziehen, wenn man einen besonders schönen Baum haben möchte. Quelle: Wolfgang Sens

„Ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr etwas mehr verkauft wird“ , erklärt der Christbaum-Chef. Auf die Dauer gesehen seien die Verkaufsmengen in den zurückliegenden Jahren aber in etwa gleich geblieben. Es habe sich jedoch auf zwei Baumarten konzentriert: Die Nordmanntanne und die Blaufichte. „Beide haben ihre Vor- und Nachteile“, sagt Haberland. Die Nordmanntanne duftet nicht und sei eher geeignet, um bunt geschmückt zu werden. Die Blaufichte sei eher für schlichten Schmuck und in der Anschaffung preisniedriger, erklärt Haberland. „Beide piksen kaum“.

Acht bis zehn Jahre sind die Bäume beim Verkauf alt. Dazu kommt, dass die Setzlinge bereits drei Jahre anwachsen, bevor sie in die Erde rund um den Hof gebracht werden. Die Trockenheit der vergangenen drei Jahre habe dazu geführt, dass viele Jungbäume eingegangen seien und nachgepflanzt werden mussten, sagt Haberland. Das bringe den Zyklus durcheinander. Die Konsequenz: Pflanzungen finden nur noch im Herbst statt. Auf die Preise habe das bisher keine Auswirkung. Diese seien wie in den Vorjahren stabil, auch wenn erste Folgen des Corona-Jahres bereits spürbar seien.

Acht bis zehn Jahre alt sind die Bäume beim Verkauf durch die Sächsische Christbaum GbR. Quelle: Wolfgang Sens

In Sachen Nadelhaltbarkeit verhalten sich die Bäume ähnlich, sagt Haberland. Wichtig sei, dass sie zeitnah geerntet und richtig gelagert werden. Eine gute Qualität sei für ihn als Familienunternehmer aber selbstverständlich. „Wir wollen auch im kommenden Jahr wieder Bäume verkaufen“, sagt er.

In Mügeln schon Nachfrage

Bei der RHG Mügeln gibt es Nordmanntannen in drei verschiedenen Größen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine Veränderung beim Preis: Die Spanne reicht von 14,99 bis 29,99 Euro. In der Zeit um den zweiten bis dritten Advent rechnet man mit der größten Nachfrage. Dieses Jahr startete der Verkauf schon etwas eher, gefragt seien die Bäume aber schon jetzt, heißt es auf Nachfrage. Ein früher Kauf habe den Vorteil, dass die Tanne zu Hause ins Wasser gestellt werden kann – denn im Markt wartet sie ohne Wässerung auf einen Käufer. Schon normales Leitungswasser reiche aus, um den Baum vor einem zu frühen Nadeln zu bewahren.

Bei der RHG Bau & Garten in Mügeln gibt es Baum und Ständer aus einer Hand. Quelle: Florian Reinke

Eilenburger Weihnachtsbäume kann man selbst sägen

Der Eilenburger Klepel-Markt hat im Frühjahr nach 130 Jahren geschlossen. Doch die genauso lange währende Weihnachtsbaum-Tradition bleibt. Zumindest vorerst. Denn das Ehepaar Irene und Max Rainer Klepel hängt an den drei Weihnachtsbaumplantagen, die sie nach der Wende selbst in den Eilenburger Ortsteilen Wedelwitz und Hainichen sowie im nahen Jesewitzer Ortsteil Weltewitz angelegt haben. Die 76-jährige Irene Klepel: „Da wir unsere Flächen bewässern, stehen die Bäume auch in diesem Jahr in einem satten Grün.“

Irene Klepel auf ihrer Plantage im Eilenburger Ortsteil Wedelwitz. Quelle: Ilka Fischer

Dennoch werde es bei den Klepel-Bäumen, die jeder selbst schlagen oder im ehemaligen Ladengeschäft in der Leipziger Straße 12 sowie vor dem ECW in der Ziegelstraße kaufen kann, keine Preissteigerung geben. Die kleinsten Bäume gibt es damit wie in den Vorjahren bereits für acht bis zehn Euro. Auf den Plantagen bei Eilenburg wachsen vor allem Blaufichten, Nordmanntannen und serbische Fichten. Welche Baumart ihr Favorit ist, darauf hat Familie Klepel übrigens eine salomonische Antwort gefunden. „Bei uns wechseln sich Blaufichte und Nordmanntanne ab“, verrät Irene Klepel. Die Blaufichte stachele zwar, rieche aber eben auch besonders toll. Und die Nordmanntanne sei einfach eine richtig feine Tanne mit Nadeln, die lange am Baum bleiben.

Der Feldverkauf erfolgt an den drei Standorten in Wedelwitz, Hainichen und Weltewitz am 5. und 6., 12. und 13. sowie am 19. und 20. Dezember, in Wedelwitz und Weltewitz zusätzlich auch am 11. und 18. Dezember. Geöffnet ist dann jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Oschatz : Verkauf ab 4. Dezember

Landwirt Martin Umhau verkauft vom 4. bis 24. Dezember Weihnachtsbäume in seinem Hof in der Riesaer Straße in Oschatz – täglich von 9 bis 18 Uhr (außer sonntags). Er hat Nordmanntannen und Blautannen geordert, die nun eintreffen werden. Die Nordmanntannen kommen aus Dänemark und machen etwa 90 Prozent des Sortiments aus. Und die restlichen zehn Prozent sind Blautannen aus der Fasanerie Doberstau in Wiedemar. „Also aus regionalem Anbau“, so Umhau. Die Nordmanntannen sind seit Jahren die Bestseller, weil sie ihre Nadeln lange halten und die glatten Nadeln nicht piksen. Im Vergleich zu 1993, als Umhau mit dem Weihnachtsbaumverkauf in Oschatz startete, sind die verkauften Mengen zurück gegangen. Das liege daran, dass es jetzt viel mehr Anbieter gebe. Selbst Discounter verkaufen die Nadelbäume.

Weihnachtsbäume auf dem Hof von Landwirt Martin Umhau in Oschatz. Quelle: privat

Kritisch sieht Umhau, dass der Weihnachtsbaumverkauf immer früher starte. Bei einem Markt in Oschatz habe er bereits am 10. November das erste Mal in diesem Jahr Weihnachtsbäume gesehen. „Diese Bäume können ihre Qualität nicht so lange halten“, erklärt der Landwirt.

Und was kosten die Bäume in diesem Jahr im Landwirtschaftsbetrieb Umhau? „Wir halten die Preise stabil wie im vergangenen Jahr auch“, sagt er. Der Oschatzer geht davon aus, dass er in diesem Jahr etwas mehr Bäume als 2019 verkaufen kann – weil wegen Corona über Weihnachten mehr Leute zu Hause bleiben und über die Feiertage nicht verreisen können. Die Bäume werden mit einer Netzmaschine eingepackt und zum Auto der Käufer gebracht. „Natürlich unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes“, betont der Landwirt.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Die ersten Erfahrungen mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen hat Umhau bereits in den 80er-Jahren als Student gesammelt. Damals mietete er in Westberlin einen Platz und transportierte die Bäume aus seiner Heimat mit einem Laster auf der Transitstrecke nach Berlin. „Das war meine erste unternehmerische Aktivität, mit der ich mir meinen Bafög-Ersatz verdient habe“, erzählt er.

Von ka/cw/mhs/if/fr/FH