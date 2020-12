Weihnachtsbaumverkauf: Eilenburger lieben Nordmanntannen

Hainichen

An der Weihnachtsbaumplantage in Hainichen reihen sich Samstagvormittag die Autos und Kleintransporter. Frauen, Männer und Kinder, teils mit, teils ohne Säge steuern zielgerichtet auf den Eingang zu. Viele von ihnen kennen sich gut aus, waren schon in den letzten beiden Jahren in der Vorweihnachtszeit auf der Plantage des Familienunternehmens Klepel, um sich einen Weihnachtsbaum zu holen.

Heinz Sachsenröder ist an diesem Tag in seinem Element. Der 78-Jährige erklärt Neulingen, wie sie am besten vorgehen, reicht die Sägen aus und führt Strichliste, wie viele Bäume an einem Verkaufstag die Plantage verlassen. Und er kassiert am Ende das Geld. Seine erste Bilanz gegen 10.30 Uhr: „Das läuft heute richtig gut. Es waren schon etliche da. Das Wetter ist auch toll, da kommen die Leute.“

Anzeige

Nur der Glühwein fehlt ...

Und tatsächlich füllt sich der Weihnachtsbaumwald an diesem Tag immer mehr. Josephin (29) und Benjamin Klotzsch (31) haben ihren Baum schon gefunden. Eine stattliche Nordmanntanne ist es. „Das sind Top-Bäume hier“, sagt Benjamin Klotzsch. „Fehlt nur noch ein Glühwein. Aber das geht ja Corona geschuldet nicht. Ist aber auch Okay.“ Die Schwiegereltern Steffi und André Lieder sind zum ersten Mal mit dabei. Auch ihnen gefällt die Weihnachtsbaumplantage gut, weil die Auswahl groß ist. Im nächsten Jahr wollen alle wiederkommen.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

In Hainichen haben die Kunden tatsächlich die Qual der Wahl und können sich ihren Baum selber sägen, egal in welcher Höhe. Es gibt Nordmanntannen, Blaufichten und Schwarzkiefern. Die meisten Kunden holen sich an diesem Tag eine Nordmanntanne. Die Preise variieren. Je nach Größe kostet ein Christbaum zwischen 15 und 49 Euro.

Lesen Sie auch

Weihnachtsbäume in Nordsachsen – Preise, Angebote, Tipps

Aus Zschepplin ist Wolfgang Knötzsch mit Familie auf der Plantage zugange. Ein Baum für die Tochter und den Schwiegersohn und ein zweiter für ihn und seine Frau sind es am Ende geworden. „Mein Wohnzimmer ist 4,80 Meter hoch. Da ist Platz“, sagt Wolfgang Knötzsch mit Blick auf seine drei Meter hohe Tanne, die später im Transporter verstaut und im Advent noch aufgestellt und geschmückt wird, denn Weihnachten ist das Ehepaar bei den Kindern. Und so hat die Familie lange Zeit vorher etwas von dem Prachtexemplar.

Feldverkauf bis Weihnachten

Die Weihnachtsbäume vom Familienunternehmen Klepel, das seit 1990 Tannen, Kiefern und Fichten auf eigenen Plantagen anbaut, kann man noch bis kurz vorm Fest haben. Der Feldverkauf erfolgt in Wedelwitz, Hainichen und Weltewitz am 12. und 13. sowie am 19. und 20. Dezember, in Wedelwitz und Weltewitz zusätzlich auch am 11. und 18. Dezember. Geöffnet ist dann jeweils von 9 bis 16 Uhr. Und wer nicht selber sägen will, kann sich seinen Christbaum am ehemaligen Klepel-Markt oder in der Ziegelstraße in Eilenburg holen.

Von Nico Fliegner