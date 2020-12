Eilenburg

Es ist Montagabend kurz vor 17 Uhr. Die Weihnachtshütte vor der Gaststätte Kültzschauer Kartoffelsack in Eilenburg Ost ist hell erleuchtet. Katja Leipelt (42) steht warm eingepackt am Ausschank, ein paar Gäste waren schon da, um einen Glühwein zu trinken. Längst hat sich herumgesprochen, was ab 1. Dezember in Nordsachsen gilt – schärfere Corona-Regeln. Die wurden im Laufe des Nachmittags bekannt und haben sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Für die Weihnachtshütte in der Puschkinstraße bedeuten diese neuen Regeln das Aus. Sie hat am Montagabend das letzte Mal geöffnet, denn der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist seit neuestem verboten.

Am 27. November ging’s los

„Wir haben mit Abstand den besten Glühwein!“, steht groß an der Hütte mit Kreide geschrieben. Originell und gewiss auch zutreffend, schließlich erfreute sich die Weihnachtshütte alljährlich großer Beliebtheit und war ein Zusatzgeschäft für den Külzschauer Kartoffelsack. Auch in diesem Jahr war am Eröffnungstag am 27. November viel los, am Wochenende ebenso, erzählt Gast Winfried Rahn (70), der in der Nähe wohnt und nicht nur die gute Küche zu schätzen weiß, sondern gern die Weihnachtshütte besucht – mit gebotenem Abstand, betont er. Wenn es schummrig draußen wurde, kamen die Leute, um ein, zwei Glühwein oder Punsch zu trinken. Zudem gab es Naschereien wie Pumpernickel und Schokoäpfel – alles selbst gemacht. „Wir haben heute nochmal Kekse gebacken“, erzählt Uwe Jahn (49), der den Kartoffelsack seit 1998 betreibt.

Anzeige

Uwe Jahn (49), Inhaber der Gaststätte Kützschauer Kartoffelsack in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Wirt Uwe Jahn ist traurig

Uwe Jahn ist nicht wütend oder frustriert wegen der neuen und schärferen Allgemeinverfügung des Landkreises. „Ich bin eher traurig“, sagt er. Als Gastwirt musste er in diesem Jahr immer und immer wieder mit Einschränkungen zurechtkommen. Dies sei nicht einfach gewesen, „aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen“, erzählt er. Speisen bietet er zum Abholen an. Er liefert auch Essen aus. Und man kann schon jetzt bei ihm die Weihnachtsgans vorbestellen.

„Aber das alles ist natürlich nicht das selbe. Wir wollen unsere Gäste bedienen, ihnen einen schönen Abend bereiten, sie sollen sich wohlfühlen bei uns“, erzählt er. Das macht für ihn Gastronomie aus. Was ihn ärgert, ist die fehlende Planungssicherheit. „Würde man mal sagen, bis zum Tag X geht nichts mehr, aber danach könnt ihr definitiv wieder loslegen, würde das helfen“, so der Wirt, der vier Mitarbeiter beschäftigt. Doch Uwe Jahn bleibt weiter optimistisch, meint: „Es wird irgendwie weitergehen.“

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Von Nico Fliegner