Weihnachtsmärkte trotz Corona? Das planen Eilenburg und Bad Düben

Eilenburg/Bad Düben

Weihnachten ist zwar noch ganz weit weg. Doch in den Städten Eilenburg und Bad Düben sind die Planungen für die Weihnachtsmärkte bereits angelaufen – und das unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie, verbunden mit Abstandsregelungen und der Frage: Wie können die Weihnachtsmärkte dieses Jahr überhaupt gestaltet werden?

Eilenburg prüft Alternativen

Fakt ist: Sowohl Eilenburg als auch Bad Düben wollen einen Weihnachtsmarkt anbieten. In der Stadtverwaltung in Eilenburg sind dazu erst in diesen Tagen weitere Absprachen getroffen worden, wie Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches, auf Anfrage mitteilte. Dabei seien auch Alternativen geprüft worden wie die Verlegung des Weihnachtsmarktes auf das weitläufige Burgberg-Areal. Dort könne man zwar Abstandsregeln am ehesten einhalten, aber der Standort brächte einige Nachteile mit sich: Er ist zu weit weg vom Zentrum – und das würde wiederum zum Nachteil der Ladenbetreiber sein. Denn am Weihnachtsmarktwochenende – dieses Jahr am dritten Advent – ist auch verkaufsoffener Sonntag. „Wir haben auf dem Burgberg auch logistische Probleme“, so Leihe weiter. Lkw mit den Holzhütten müssten durchs schmale Burgtor und auch die Witterung sei ein Risiko. Ist es zu nass, versacken Fahrzeuge. Die Idee sei deshalb wieder verworfen worden.

Eine weitere Alternative sei gewesen, die Leipziger Straße zu nutzen und dort verwaiste Geschäfte in den Weihnachtsmarkt einzubinden. Doch durch die Nebenstraßen, Gassen und den Torbogen könne man die Besucherzahl schwer kontrollieren. Deshalb ist auch diese Variante vom Tisch.

Weihnachtsmarkt ohne Kirchennutzung

„Aktuell wollen wir den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz konzentrieren“, sagt Leihe. Also dort, wo er schon im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Man wolle mehr Fläche zur Verfügung stellen und auch auf die Straßen gehen. Der Bereich Rathaus, einschließlich Hinterhof, und Kirche, wo es beengter zugeht, fällt indes weg. Auch in der Kirche selber, die während des Weihnachtsmarktes stets geöffnet war und Angebote offerierte, wird es diesmal keine geben, ebenso kein Bühnenprogramm. Die Musik käme dann ausschließlich aus der Konserve. Mit der Kirchgemeinde sei dies so besprochen worden. „Wir können kein Kulturprogramm, zum Beispiel mit Chören, anbieten. Das ist viel zu unsicher.“ Und sollte sich die Corona-Pandemie auch hier wieder verschärfen, sprich die Stadt Eilenburg ein Hot-Spot werden, müsse sowieso neu gedacht werden. Besagte Veränderungen will die Kommune auch mit dem Weihnachtsmarkt-Veranstalter, der Agentur Coex, noch absprechen.

In Bad Düben nur auf dem Marktplatz

Bei Rathaus-Mitarbeiterin Barbara Paul in Bad Düben hat die Vorbereitung auf den Weihnachtsmarkt für das erste Adventswochenende ebenso begonnen. Aktuell laufen die Vorbereitungen ganz normal an. „Auch wir haben uns gefragt, wie können wir unter den gegenwärtigen Bestimmungen einen Weihnachtsmarkt organisieren. Die Vorbereitungen laufen, weil wir alle nicht in die Glaskugel schauen können und jetzt schon wissen, wie die Situation am Jahresende sein wird“, so Paul. Aktuell sei man erstmal voll in der Vorbereitung.

Paul rechnet mit bis zu 25 Ständen. Ursprünglich sollte der Bad Dübener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nur noch rings um das Rathaus stattfinden. „Die Händler haben in der Vergangenheit kritisiert, dass auf dem Paradeplatz kein Programm stattfindet. Deswegen wollten wir uns diesmal nur auf den Marktplatz konzentrieren. Wegen Corona wird das schwer, die Leute alle hier zu konzentrieren, weil wir den Abstand einhalten wollen. Deswegen steht hier noch eine endgültige Entscheidung aus, wie es letztlich sein wird“, erklärt Paul weiter.

Chorauftritte noch unklar

Drei Tage, vom 27. bis 29. November, und gemeinsam mit dem Adventsglühen an der Obermühle ist der Markt geplant. Der Freitag gehört programmtechnisch den Schulen und Kindertagesstätten. Am Sonnabend gibt es eine Liveband und ein buntes Bühnenprogramm. „Wie es mit Auftritten von Chören und Bands sein wird, wissen wir auch nicht. Da müssen wir dann die geltenden Hygienebestimmungen abwarten“, hofft Paul auf grünes Licht.

Sieben Angebote für Weihnachtsbaum

Eines steht jedoch schon fest. Der Weihnachtsbaum wird Mitte November vor dem Rathaus stehen. Mit oder ohne Weihnachtsmarkt. Der Aufruf der Stadt für einen geeigneten Baum fand regen Anklang. Sieben Bad Dübener haben reagiert und bieten ihren Baum für die Weihnachtszeit an. „Wir haben alle gesichtet und haben schon zwei, drei Favoriten. Entschieden ist noch nichts. Alle sind sehr schön. Entscheidend wird sein, wie wir den Abtransport mit Drehleiter, Kran und Lkw hinbekommen. Teilweise stehen die Bäume in Wohnvierteln mit engen Straßen. Da wird es schwer sein, ranzukommen.“

Von Nico Fliegner und Steffen Brost