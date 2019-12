Weihnachtsmann stiehlt im Tierpark Eilenburg die Show

Eilenburg

Roter Anzug, langer weißer Bart und ein Beutel voller Geschenke: Der Weihnachtsmann und seine Gehilfen begeistern bei der Weihnachtsfeier im Eilenburger Tierpark am 23. und 24. Dezember die jüngsten Besucher. Natürlich ganz besonders mit den Geschenken, die man für die liebsten Kleinen direkt am Eingang abgeben kann. Der freundliche Bärtige verteilt sie dann im Pavillon. An seiner Seite stehen Schneekönigin, Rudolph und der Grinch.

Wer hat Angst vorm grünen Grinch?

Wer die Geschichte vom Grinch kennt, der weiß, dass der zottelig-grüne Miesepeter am Ende das Fest sogar noch rettet. Trotzdem ist der pelzige Freund des Weihnachtsmanns für einige Kinder etwas gruselig. Dennoch: Die Freude über die Geschenke überwiegt und die bunt verpackten Boxen zaubern ein Lächeln auf jedes kleine Gesicht.

Jeweils 800 Besucher an beiden Tagen

Tierpark-Leiter Stefan Teuber freut sich über die gelungenen Feierlichkeiten: „Wir hatten an beiden Tagen jeweils rund 800 Gäste. Damit sind wir super zufrieden.“ Nachdem es vor einigen Jahren einen Besucherrückgang beim letzten Fest des Jahres gegeben habe, werde „ Weihnachten im Tierpark“ nun wieder richtig gut angenommen. Dabei sei das Ziel der Veranstaltung, einen Anlaufpunkt für Menschen zu schaffen, die mal ins Freie treten und dem Stress entfliehen wollten. „Auch an Heiligabend machen wir das. Die Besucher können hier die Bescherung machen, etwas Glühwein trinken und entspannt die Feierlichkeiten angehen“, so Teuber.

Schlange stehen für die Parkeisenbahn

Seit 1999 veranstaltet der Tierpark das Weihnachtsfest. Zum 21. Geburtstag des tierischen Weihnachtsfests ist im stimmungsvollen Wald nicht nur der Weihnachtsmann unterwegs, sondern auch die schnaufende Parkeisenbahn. Familien warten am Bahnhof geduldig mit ihren Kindern, denn die jungen Besucher sind sehr von der Rundfahrt mit dem bunten Zug begeistert. Es ist auf jeden Fall eines der Highlights beim Fest.

Die Kinder sind begeistert von der Show: Der „Zirkus der Marionetten“ ist ein Highlight bei den jungen Besuchern. Quelle: Elena Boshkovska

„Zirkus der Marionetten“ begeistert Kinder im Pavillion

Das andere Highlight ist das Programm im festlich geschmückten Pavillion. Zwischen Blautannen mit glitzernden Kugeln und leuchtenden Lichterketten können die Kids den „Zirkus der Marionetten“ bestaunen. Ein buntes Programm mit akrobatischen Schimpansen, tanzenden Enten und Prinzessinen, die sich mit dem Heißluftballon dann aus dem Staub machen, begeistert die kleinen Kinderherzen. Von den aufgestellten Heuballen zum Sitzen ist die ganze Zeit über schallendes Lachen und enthusiastisches Klatschen zu hören. Die Show kommt gut an. Eltern stehen sogar am Eingang des Pavillons mit ihren Kleinsten auf den Schultern und versuchen noch einen Blick auf die Bühne zu erhaschen.

Tropicana steuert zu wachsenden Besucherzahlen bei

Herzstück des Tierparks ist auch bei den Weihnachtsfeierlichkeiten das im November neu eröffnete Tropicana. Wer bislang noch keine Chance hatte, die Leguane, Boas und Tamarine zu besichtigen, dreht zu Weihnachten bestimmt eine Runde im Tropenhaus. Stefan Teuber meint, dass das Tropicana auch zum Besucherandrang beisteuert. „Im Moment sind die meisten vielleicht doch eher in einer weihnachtlichen Stimmung. Ich habe drinnen schon gemerkt, dass viele Kinder die Tiere nicht so bewusst wahrnehmen“, sagt der Tierpark-Leiter.

Von Elena Boshkovska