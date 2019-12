Weihnachtsmarkt in Eilenburg von Met bis Mittelalter

Eilenburg

In lange altertümliche Mäntel gekleidet und mit angezündeten Petroleumlampen warteten an der Eilenburger Blumenuhr am Samstagabend historische Stadtführer, um mit den zahlreich erschienenen Interessierten einen Rundgang entlang des Mühlgrabens zu machen. Diese traditionelle Wanderung ist eine Inszenierung des Burgvereins Eilenburg.

Schon lange bieten die Vereinsmitglieder dies im Rahmen des Eilenburger Weihnachtsmarktes an und freuen sich, dass dieser Ausflug so gern angenommen wird. In diesem Jahr wandelte die Gruppe entlang des Mühlgrabens, machte halt am alten Postamt, früher eine wichtige Kommunikationsstätte, heute ein Wohnhaus und im unteren Teil eine Tagespflegeeinrichtung für Betagte.

Zur Galerie Beim Weihnachtsmarkt in Eilenburg war auf der Bühne und in der Nikolaikirche etwas los. Mittelalterliches Flair und Angebote für Kinder lockten.

Weitere Station war das im Jahre 1870 erbaute Bürgermeisterhaus, von dort aus ging es an die ehemalige Badeanstalt Liebs nahe des Tierparks. Einige Meter weiter das Bootshaus, vor über 100 Jahren wurde der Ruderclub von vier vornehmen Herren gegründet. Über die Pionierbrücke ging es schließlich zurück in die Stadt zur Mühlgrabenbrücke. Viele namhafte Gewerke und die Stadt selbst wussten die Fließgewalt des Mühlgrabens zu nutzen. Einen gemütlichen Abschluss fand die Abendrunde im Stadtkeller. Vereinsmitglieder reichten Glühwein, Gebäck und Kinderpunsch.

Weihnachtszauber in Eilenburg

Zu selben Zeit endete auch der abendliche Trubel auf dem Marktplatz der Muldestadt, denn das dritte Adventswochenende war dem Weihnachtszauber vorbehalten. Auch hier schwang die Vergangenheit mit. Im teilweise mittelalterlichen Flair präsentierte sich das Marktgeschehen. Vom Freitagabend bis zum Sonntagabend konnten die Gäste bei Glühwein, Met und verschiedenen pikanten und süßen Leckereien verweilen. In der Nikolaikirche nutzten viele Besucher das gemeinsame Singen mit Kantorin Lena Rudis und dem Popchor. Sie stimmten bekannte und moderne Weihnachtslieder an, und die Besucher sangen bisweilen textsicher mit.

Stammgäste auf dem Weihnachtsmarkt

An den Speise- und Getränkebuden neben und vor dem Rathaus tummelten sich bereits Freitagabend die Gäste. Unter ihnen waren die beiden jungen Frauen Lena und Melanie aus Battaune. „Wir nutzen jedes Jahr die Gelegenheit und kommen zum Weihnachtsmarkt hierher. Es ist ja ein Teil unsere Heimat. Alles ist so schön geschmückt und auch die Stände sind von Jahr zu Jahr interessanter geworden“, erklärten sie während sie den heißen Punsch genossen.

Viel los für die Kinder

Karussell fahren, Kräppelchen essen, den Weihnachtsmann treffen und zum Abschluss noch Reiten waren für die sechsjährige Leni ein gelungenes Erlebnis am Samstag. Auch Sellamarie und Demian sind von Zuckerwatte, dem Bärtigen, und von den Pferden begeistert. „Ein großes Angebot für Kinder und ein tolles Bühnenprogramm wird hier immer angeboten“, lobte Manuela Bugs, die mit ihren Enkelkindern den Markt besuchte. „Uns interessiert vor allem das selbstgebastelte Angebot. Das Essen schmeckt und der Glühwein ist lecker“, fasste Steffi Rau den Familienbesuch am Samstag zusammen.

Kirchturm wird von innen beleuchtet

In diesem Jahr gibt es übrigens keinen beleuchteten Christbaum auf dem Kirchturm. Die Erneuerung der Stäbe auf dem Turm und die dafür notwendige eingezogene Zwischendecke verhindern das. Deshalb wird der Turm zurzeit von innen her beleuchtet.

Von Anke Herold