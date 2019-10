Wer möchte eine Aktion im Eilenburger Advent starten?

Eilenburg

Nach einjähriger Pause soll der Eilenburger Adventskalender am Rathaus wieder mit einer besonderen Aktion verbunden werden, bei der alle Bürger, Gewerbetreibenden (Händler, Dienstleister, Gastronomen und andere), Vereine und Institutionen mitmachen können.

Wie soll die Aktion aussehen?

Bekanntlich verbirgt sich hinter jedem Türchen eines Adventskalenders eine Überraschung. So soll es auch im großen Weihnachtskalender vom Eilenburger Rathaus sein. Geplant ist, dass jedes der 24 Türchen oder Fensterchen mit einem Angebot oder einer Aktion ausgestattet wird, welche ein Eilenburger Gewerbetreibender, Verein oder eine anderweitige Einrichtung anbietet. Hinter jeder Zahl kann sich nur eine Aktion verstecken.

Was für Angebote werden gesucht?

Gesucht werden Besonderheiten zur Adventszeit, zum Beispiel Führungen, Vorträge, Lesungen, Schnupperstunden oder auch ein weihnachtliches Bastelangebot. Auch Sonder- und Rabattaktionen mit weihnachtlicher Musik oder Gebäck sind möglich. Für die Eilenburger Bevölkerung sollen interessante und auch lukrative Angebote entstehen. Dies kann auch finanzieller Art sein, indem das Angebot kostenfrei ist. „Schlagen Sie uns einfach Ihre Idee vor oder vielleicht planen Sie sowieso in der Adventszeit ein besonderes Angebot und möchten es über den Eilenburger Adventskalender kostenlos mit bewerben“, heißt es.

Wo werden die Aktionen angekündigt?

Die Angebote werden tagaktuell auf www.eilenburg.de, auf Facebook Eilenburg und in der Leipziger Volkszeitung angekündigt. Der Verein, Gewerbetreibende oder die Einrichtung wird natürlich immer in diesem Zusammenhang genannt. Auf der städtischen Homepage und auf der Facebook-Seite von Eilenburg besteht zusätzlich zur Angebotsvorstellung die Möglichkeit, die entsprechende Einrichtung oder das Geschäft beziehungsweise das Unternehmen kurz vorzustellen. Diese Form der Werbemöglichkeit ist für die teilnehmenden Institutionen und Unternehmen kostenfrei. Der gesamte Kalender wird bereits im November veröffentlicht, damit die Interessierten rechtzeitig informiert sind, unter anderem über einen Flyer und auch im Amtsblatt.

Wie können Interessenten teilnehmen?

Die Angebote werden in den genannten Medien publiziert, sodass sich jeder über die aktuelle Aktion informieren kann. Bei Interesse an einem Angebot kann ganz einfach das jeweilige Geschäft, der entsprechende Verein oder die zutreffende Einrichtung besucht und an der Aktion teilgenommen werden.

Wo können sich Gewerbetreibende, Vereine oder Institutionen informieren und anmelden?

Vorschläge nimmt Frau Eidner von der Stadtverwaltung unter Telefon 03423 652127 oder per E-Mail an veranstaltungen@eilenburg.de entgegen. Benötigt werden eine Beschreibung der Aktion, die Kontaktdaten und ein Wunsch, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit die Aktion stattfinden soll. Die Vorschläge müssen bis zum 18. Oktober eingereicht werden.

Von LVZ