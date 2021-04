Eilenburg

An der Schwimmhalle in Eilenburg steht für jedermann gut sichtbar ein großformatiges Plakat, das Mut machen will. Darauf ist zu lesen: „Noch einen Moment ...“, dann folgen die Worte Schwimmhalle, Bürgerhaus, Museum und Bibliothek. Und dann heißt es wieder „... bis zum Neustart“. Das alles ist unterlegt mit Startblocks in der Anmutung eines Sprintstarts und soll zeigen, wann welche der stätischen Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder am ehesten nach dem Lockdown öffnen, ohne natürlich schon ein konkretes Datum benennen zu können.

Eigenbetrieb macht alles selber

Das Plakat ist ziemlich originell und sticht hervor. Dabei ist es nicht das erste dieser Art, mit dem der Eigenbetrieb Kulturunternehmung, zu dem die oben genannten vier Einrichtungen gehören, auf sich aufmerksam macht. Selbst wenn keine Kultur- und Freizeitveranstaltungen derzeit stattfinden können, will der städtische Eigenbetrieb zeigen: Hey, wir sind noch da und freuen uns auf Besucher, wenn es wieder losgeht. Aber wer steckt eigentlich hinter diesen Ideen und der Umsetzung?

„Das machen wir alles selber“, sagt Heiko Leihe, Chef der Eilenburger Kulturunternehmung. Ein besonderes Händchen dafür hat Mitarbeiterin Yvonne Jansen. Sie kümmert sich unter anderem um das Marketing und die Buchhaltung. Und eben auch um die Plakatwerbung.

„Wollen Optimismus verbreiten“

Das aktuelle Plakat sei wiederum ein Gemeinschaftswerk. Auch Heiko Leihe hat eine Aktie daran. „Unser Ziel war es diesmal, Optimismus zu verbreiten“, sagt Leihe. Das ist durchaus gelungen. Denn alle vier Einrichtungen stehen quasi in den Startlöchern, wobei die Bibliothek im Rahmen der aktuellen Coronaschutzverordnung die Medienausleihe nach wie vor anbieten kann – mit vorheriger Anmeldung. Als nächstes könnten in der Reihenfolge Museum, Bürgerhaus und wohl als letztes die Schwimmhalle öffnen, die seit November geschlossen ist.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber das Team der Kulturunternehmung ist nicht nur Ideengeber für die Plakate. Yvonne Jansen gestaltet diese auch selber und schickt sie dann weiter an eine Internetdruckerei. Neben den Großformatplakaten werden auch kleinformatige Plakate erstellt. Ein Unternehmen aus Belgern klebt sie dann auf. „Das alles spart natürlich auch Kosten. Wir müssen so keine Agentur beauftragen oder Plakatflächen teuer anmieten“, sagt Leihe. „Wir haben mit den Plakaten durchaus ein Alleinstellungsmerkmal in Eilenburg.“ So hätten auch schon Kulturschaffende wie Kabarettistin Tatjana Meissner oder Kriminalbiologe und Autor Mark Benecke, die schon zu Gast im Bürgerhaus und auf Plakaten zu sehen waren, sich wohlwollend darüber geäußert.

Wechsel alle 14 Tage

In „normalen Zeiten“ würden die großformatigen Plakate, wovon es zwei Aufsteller in der Stadt gibt, die der Eigenbetrieb vom VW-Autohaus an der Puschkinstraße gesponsert bekam, alle 14 Tage gewechselt, weil es dann natürlich eine Vielzahl von Veranstaltungen zu bewerben gibt. Problem seien nur immer Regen und Wind, die schnell dafür sorgen, dass die Plakate abrollen.

Jetzt bleibt zu hoffen, dass das aktuelle Mutmacher-Plakat alsbald gegen eins mit einer ersten Veranstaltung im Bürgerhaus oder Museum getauscht werden kann. Die Eilenburger dürfen gespannt sein, was sich das Team der Kulturunternehmung dann dafür ausdenkt.

Von Nico Fliegner