Wer steht eigentlich in Eilenburgs Ehrenbuch?

Eilenburg

Die 20. Seite im Ehrenbuch der Stadt Eilenburg durfte jetzt Peter Burck zu seinem 80. Geburtstag füllen. Doch wer steht eigentlich sonst noch darin?

Das aktuelle Ehrenbuch der Stadt beginnt erst mit dem Juni 1997. Am Anfang wurde es zunächst als eine Art Gästebuch geführt. Als Erste hatte sich damals die Alt-Eilenburgerin und später in Hamburg lebende Hella Rump eingetragen. Sie schrieb: „Der Eindruck meines Städtchens war positiv. Es ist wie ein Zauber, der sich vollzieht! Die Fassaden beginnen langsam zu leuchten. Die Brücken wachsen heran. Und meine Mulde riecht immer noch nach Heimat.“

Im Schnitt nur ein Eintrag pro Jahr

Inzwischen wird das mit dem Ehrenbuch anders gehandhabt. Im Schnitt erfolgt auch nur ein Eintrag pro Jahr. „Wir haben keine festen Kriterien, wer sich hier einschreiben darf“, so Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). „Doch Die- oder Derjenige sollte schon was für Eilenburg geleistet haben.“ Peter Burck wurde diese Ehre beispielsweise zuteil, weil er im Herbst 1989 in Eilenburg nicht nur zwei machtvolle Demonstrationen organisiert hatte, sondern weil er sich auch danach 30 Jahre lang unter anderem als Stadtrat für seine Heimatstadt engagierte. Vor ihm stehen die Einträge des langjährigen Eilenburger Feuerwehrchefs Gunter Kneiß, des Geschichtsforschers Wolfgang Beuche, des Ex-Oberbürgermeisters Hubertus Wacker sowie von Axel Bobbe, der als Leiter der Talsperrenmeisteri Rötha beim Eilenburger Hochwasserschutz sehr sichtbare Spuren hinterlassen hat. Doch auch Holger Wuttig und Torsten Kunke, die im Jahr 2000 im Fallschirmsport den Mannschafts-Weltmeistertitel mit erkämpften, wurden beispielsweise auf diese Weise gewürdigt.

DDR-Vorgänger bleibt verschollen

Ein zu DDR-Zeiten geführtes Ehrenbuch der Stadt Eilenburg ist dagegen nicht auffindbar. Nach ihm war zuletzt dieses Jahr intensiv gesucht worden. „Wir haben alle möglichen Stellen und Personen, die etwas wissen könnten, abgefragt“, informierte damals Oberbürgermeister Ralf Scheler. Die wahrscheinlichste Variante ist damit, dass dieses Buch unmittelbar nach der Wende vernichtet worden ist.

Von Ilka Fischer