Weshalb die Eilenburger Angler an ihren Gewässern Unrat einsammeln

Eilenburg

Die Mitglieder des Eilenburger Sportfischervereins Petri Heil räumen auf. Mit Mülltüten, Kettensägen, Hacke und Spaten rücken sie am Alsengewässer an. Denn einmal im Jahr ist Umwelttag bei den Anglern. Die Frauen und Männer nutzen die sachsenweite Aktion, um an den Ufern ihrer Vereinsgewässer jede Menge Unrat zu sammeln und das Grün zu pflegen. Auch dieses Jahr haben sich wieder 22 Mitglieder in die Teilnehmerlisten eingetragen.

Illegale Entsorgung von Müll nimmt zu

Anzeige

Schriftführerin Zwina Wagner hat dabei alles im Blick und alle Akteure auf einer Liste notiert. „Wir machen jedes Jahr bis zu vier Arbeitseinsätze und pflegen unsere Pachtgewässer Insel Alsen sowie den Stadtparkteich. Das ist notwendig, um die Ufer und Kanäle von Buschwerk, Müll und Unrat zu befreien“, erzählte Wagner. Die illegalen Müllablagerungen haben in der Vergangenheit in diesem Bereich deutlich zugenommen.

Unterstützung von vielen Helfern

Vor allem im 1,5 kilometerlangen Zulauf vom Mühlgraben bis zur Insel Alsen, der das Gewässer mit Wasser versorgt. Doch oft wird er durch Buschwerk, Müll und Grünabfälle verstopft. Dann müssen die Angler los und ihn wieder auf Vordermann bringen. Unterstützung bei ihren Aktionen bekommt der Verein immer wieder vom Technischen Hilfswerk, der Feuerwehr und der Eilenburger Stadtverwaltung. „Das Problem mit den Grünabfällen haben wir schon lange. Wir haben mit den Verantwortlichen des Kleingartenvereins bereits intensive Gespräche geführt und hoffen das es endlich Früchte trägt“, schimpft Angler Jan Dimmroth.

Sinkende Wasserstände

Eine Sorge lässt die Vereinsangler jedoch nicht los und ist immer wieder Gespräch bei den Treffen. Der Wasserstand ihres Gewässers ist rund 1,5 Meter niedriger als sonst. Schuld ist die anhaltende Trockenheit. „Wir brauchen immer eine gewisse Höhe am Muldepegel Golzern, damit über den Mühlgraben und den Zulauf Wasser einfließt. Das fehlt seit Jahren“, so Dimmroth weiter.

Veranstaltungen trotz Corona

Und dabei ist die Insel Alsen rund 3,1 Hektar groß und Heimat zahlreicher Fischarten wie Karpfen, Hecht, Barsch und Schleie. Hier angeln die knapp 70 Mitglieder jedes Jahr. In diesem Jahr sorgte Corona auch hier für einige Streichungen im Jahreskalender der Angler. „Das Gemeinschaftsangeln haben wir abgesagt. Aber sonst eigentlich alles durchgezogen. Wir haben ja ohnehin immer viel Abstand untereinander, wenn wir am Ufer des Sees angeln“, erzählte Wagner. Auch 2021 ist der Kalender gut gefüllt. Die Veranstaltungen reichen vom An- und Abangeln über Arbeitseinsätze bis hin zum großen Jubiläum im November. Da feiert der Eilenburger Angelverein sein 50-jähriges Bestehen mit einer Feier im Siedlerclub.

Von Steffen Brost