Wie Eilenburg und Butzbach mit einem Schlag Partner wurden

Eigentlich hätte es gebührend gefeiert werden sollen. Vor 30 Jahren besiegelten das sächsische Eilenburg und das hessische Butzbach ihre Partnerschaft. Geplant war, im Rahmen des Stadtfestes im Juni und bei einem Treffen an der früheren innerdeutschen Grenze am Point Alpha in Thüringen/ Hessen dieses Ereignis zu würdigen. Corona hat dies verhindert. Butzbach erinnerte anlässlich der Feiern zu 30 Jahren Deutsche Einheit am 3. Oktober an das für beide Städte historische Datum. Per Audio-Live-Schalte wurde Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler zugeschaltet. Gut 20 Minuten plauderten der Muldestädter, Amtskollege Bürgermeister Michael Merle und Erster Stadtrat Schütz. Sobald möglich soll es wieder ein Treffen geben.

Doch wie fing alles damals eigentlich alles an? Alt-Bürgermeister Herbert Poltersdorf erinnert sich an jene Tage in jenem denkwürdigen Herbst noch sehr genau.

Erste Kontakte im Frühjahr 1990

Bereits im Frühjahr 1990 hatte Butzbach zu Eilenburg Kontakt aufgenommen, wollte aber warten, bis in Eilenburg vom ersten frei gewählten Stadtparlament ein Beschluss gefasst worden war. Im Sommer 1990 war es soweit. „Zu meinem Amtskollegen Karl-Heinz Hofmann bestand nicht nur telefonischer Kontakt. Wir wollten den Prozess der Aneignung von Kenntnissen in der Verwaltung beschleunigen, indem wir den Butzbachern über die Schulter schauten, und die ließen das bereitwillig zu“, so Poltersdorf. Hofmann (2017 verstorben) war es dann, der den Vorschlag machte, den alljährlichen Butzbacher Katharinenmarkt Ende Oktober für die Unterzeichnung zu nutzen. „Ein wenig froh war ich darüber, denn ich hätte mit einer Veranstaltung in Eilenburg meinem Kämmerer eine Reihe schlafloser Nächte bereitet. So aber waren die mit solchen Festivitäten erfahrenen Butzbacher in der Lage, ihre Fähigkeiten vorzuführen.“

So ging es mit der Städtepartnerschaft voran Der Ursprung der Partnerschaft reicht bis Mitte der 80er-Jahre zurück. Seit dieser Zeit unterhielt die Butzbacher Markuskirchengemeinde freundschaftliche Beziehungen zu Wöllnau (Gemeinde Doberschütz), nahm nach der Wende wegen ähnlicher Größenverhältnisse zu dem in der Nähe gelegenen Eilenburg Kontakt auf. Am 26. Oktober 1990 unterschrieben die damaligen Bürgermeister Karl-Heinz Hofmann ( Butzbach) und Herbert Poltersdorf ( Eilenburg) den Vertrag. Im Zuge dieser Feiern pflanzten sie tags darauf am Übergang von der Kleeberger zur August-Storch-Straße einen Spitzahorn. Der musste allerdings wieder weichen. Seit März 2010 steht im Kreisel nahe der Wetzlarer Straße das Schild mit der Aufschrift „Partnerstadt in Sachsen seit 1990“ nebst Eilenburger Wappen. 2015 wurde das Areal neu gestaltet. In einem Steinbruch in der Nähe von Weilburg wurden die Butzbacher fündig. Auserkoren wurde ein Diabas aus Eruptivgestein, der mit farblichen Einsprenkelungen und dem Wappen jetzt für die Partnerschaft steht. Bereits seit Mai 2014 hat Eilenburg einen Butzbacher Platz. Nahe des Kreisverkehrs Leipziger Straße steht ein großer Findling, an dem eine Tafel mit dem Namen Butzbach angebracht ist. Im Laufe der 30 Jahre gab es viele gegenseitige Besuche, zudem sind viele Formen der Zusammenarbeit entstanden, nicht nur auf politischer Ebene. Schulen wie die Eilenburger Mittelschule und der Butzbacher Schrenzer-Schule oder Butzbacher Weidig-Schule und dem Eilenburger Rinckart-Gymnasium, Vereine, Verbände und Chöre wie Klangfarben und Volkschor, tauschen sich ebenso aus.

Festakt im Butzbacher Bürgerhaus

Aus allen Fraktionen des Stadtrates und aus Vereinen waren neben Bürgermeister und leitenden Angestellten Vertreter mit nach Butzbach gefahren. 250 Bürger und Gäste waren am 26. Oktober 1990 im Bürgerhaus der Wetterau-Stadt beim Festakt dabei. Selbst der „ Frankfurter Rundschau“ war die Vertragsunterzeichnung eine Meldung wert. „Sie versetzte zwar Eilenburg nach Sachsen-Anhalt. Das tat aber unserer Freude, darüber umfangreich zu lesen, keinen Abbruch.“

Butzbacher hilft dem Eilenburger aus der Patsche

Die Butzbacher Feuerwehrkapelle und die Jagdhornbläsergruppe Wöllnau sorgten für die musikalische Umrahmung. Kurz danach begann der 670. Katharinenmarkt mit dem Festumzug. Mit dabei war die Jagdhornbläsergruppe aus Wöllnau, die mit ihrem Auftreten in nicht geringem Maße das Erscheinungsbild Eilenburgs und seiner Umgebung positiv gestalten konnte. „Mit Familie Hofmann besuchten meine Frau und ich die Veranstaltungen. Im Festzelt hatten wir die Ehre, gemeinsam ein Fass Freibier anzustechen. Für mich war’s der erste praktische Versuch. Mir war nur bekannt, dass man bei einem Fehlschlag auf den Zapfhahn ordentlich nass werden kann. Mein Amtskollege und ich hatten zwar jeder eine Brauer-Schürze um, aber … Da bewies mir Karl-Heinz Hofmann die praktischen Vorteile eines Partnerschafts-Vertrages gleich mal. Er flüsterte mir zu, dass er selbst als erster mit zwei, drei Schlägen den Spund lockern werde. Ich solle nur einmal, aber richtig kräftig auf den Zapfhahn hauen. Gesagt, getan.“

Der erste Schlag des Ossis sitzt

Über 800 Besucher des Festzeltes blickten gespannt und warteten darauf, dass der „Ossi“ irgendetwas beim Anstich vermasselt. „Darin aber mussten wir sie enttäuschen. Der Hinweis meines Amtsbruders funktionierte, als würden wir uns seit Langem jeden Morgen ein Fass vornehmen.“

Verbindungen bestehen noch heute

Über die Veranstaltung zur Unterzeichnung des Vertrages und den Katharinenmarkt wurde in Eilenburg noch lange und mit Freude gesprochen. Schon in den Jahren seiner Amtszeit, so der heute 78-Jährige, sei die Partnerschaft für die Verwaltungsarbeit eine außerordentlich hilfreiche Angelegenheit gewesen. In der Bevölkerung und zwischen Schulen und Vereinen wurden Verbindungen geknüpft, die teilweise noch heute halten.

„Es ist gut zu erinnern“

30 Jahre ist das inzwischen her. „Es ist gut daran zu erinnern, wie es seinen Anfang nahm. Diejenigen, die nicht dabei waren, werden daran erinnert, dass es Leute gab, die vor ihnen etwas begonnen haben, von dem sie heute noch einen Nutzen haben, wenn man es pflegt.“

Von Kathrin Kabelitz