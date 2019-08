Eilenburg

In diesem Jahr feiert der Eilenburger Tierpark, der inzwischen jährlich 75 000 Gäste zählt, seinen 60. Geburtstag. Es handelt sich dabei um eine Erfolgsgeschichte mit vielen tierischen und menschlichen Geschichten. Die Besten davon veröffentlichen wir hier in loser Reihenfolge. In Teil 1 geht es darum, warum ein Funkspruch aus dem indischen Ozean für Wirbel sorgt und sich Eilenburg keinen Bären aufbinden ließ.

Funkspruch : Drei Affen an Bord

Als DDR-Matrosen 1975 auf einem Basar in Indien drei junge Hutaffen in engsten Käfigen ausgestellt sahen, war für sie schnell klar: Die nehmen wir für den Eilenburger Tierpark mit. Der Tausch, bei dem wohl eine Schlosserhose und eine Büchse Farbe den Besitzer wechselten, war schnell abgewickelt. Doch als sie dann die Nachricht von Bord ihres Schiffes, der MS Eilenburg, funkten, man habe als Geschenk für den Tierpark drei Affen an Bord, war vor Ort guter Rat teuer.

Elsbeth Uhlig (85) hat die Entwicklung des Tierparks an der Seite ihres Mannes Siegfried Uhlig, der den Tierpark von 1965 bis 1985 leitete, mehr als nur hautnah mitbekommen.

Elsbeth Uhlig, die Frau des ersten Tierparkchefs, spitzt es sogar noch zu: „Das war die reinste Katastrophe.“ Denn wo sollte man zu DDR-Zeiten eine Fußbodenheizung herbekommen und diese dann auch noch ganz schnell einbauen? Auch an die Schwierigkeiten, eine acht Zentimeter dicke Scheibe zu bekommen, kann sie sich noch gut erinnern.

Der Tierpark Eilenburg feiert Jubiläum.

Doch da die Affen im Rostocker Zoo erst mal in Quarantäne mussten, blieb zumindest eine Galgenfrist. Auch mit Hilfe der Leute von dem noch heute existierenden Betrieb EBAWE-Anlagentechnik wurde das neue Zuhause letztendlich rechtzeitig fertig. „Mein Mann“, so Elsbeth Uhlig weiter, „hat die Affen dann gemeinsam mit einem Herrn Schuster von der Stadt aus Rostock abgeholt – wie zu DDR-Zeiten üblich mit dem Zug. Mit der Affenkiste haben sie da natürlich viel Aufsehen erregt, zumal die Affen, die an Bord des Schiffes an Menschen gewöhnt und Freilauf hatten, sich ganz schön ruppig benommen haben.“

Der Bär bleibt in der russischen Taiga

Dass sich der Tierparkchef Siegfried Uhlig nicht gegen diese Affen wehren konnte, hat vielleicht auch mit einer noch früheren Gegebenheit zu tun. Und bei dieser hat sich der Tierpark zumindest keinen Bären aufbinden lassen.

In den Park, den die Stadt gern zum Repräsentieren genutzt hat, wurde eines Tages nämlich auch eine sowjetische Delegation geführt. „Und diese“, so weiß Elsbeth Uhlig, „hat uns doch für den Tierpark tatsächlich einen Braunbären schicken wollen.“ Das abzulehnen, sei ein wahres diplomatisches Meisterstück gewesen. Letztendlich habe der Leipziger Zoo geholfen, der für Eilenburg aufrechnete, was der Unterhalt von Bären kostet. Die Verantwortlichen winkten ab. Den Bären blieb der Umzug aus der russischen Taiga an die Mulde somit erspart.

Die Affen-Nachfahren leben bis heute in Eilenburg

Und während die Bären damit bleiben, wo sie waren, leben die Nachfahren der indischen Hutaffen Heini, Lulu und Bimbo bis heute im Tierpark. Sie haben im Klein-Pongoland aber nun weit bessere Bedingungen. Es handelte sich dabei übrigens mit dem indischen Hutaffen um eine Affenart, die in europäischen Zoos kaum gezeigt wird.

Was ist Ihre Tierpark-Geschichte?

