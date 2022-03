Wie ein Delitzscher die Feuerwehr von heute mitbegründete

Delitzsch

An diesem 5. März jährt sich der Todestag von Gustav Schulze zum 100. Male. Gustav Schulze. Ein Allerweltsname. Doch dahinter verbirgt sich ein Welterbe mit Delitzscher Wurzeln und die Tatsache, dass die Feuerwehr hierzulande ohne diesen Schulze vielleicht eine andere wäre.

Alt ist er geworden, für damalige Verhältnisse. 84 Jahre hat Gustav Schulze in Delitzsch gelebt und gewirkt. Alle Welt weiß vielleicht gerade noch, dass der Name Magirus als Pionier, Unternehmer und Erfinder so mancher Technik was zu bedeuten hat in Sachen Feuerwehr – mindestens liest man den Namen Magirus ja immer mal auf einem der großen roten Autos.

Pioniergeist aus Delitzsch

Schulze aus Delitzsch steht dem Mann aus Ulm in Sachen Pioniergeist nicht nach. Auch er war einer der ganz großen Feuerwehrleute Deutschlands. International kennt man den Delitzscher Gustav Schulze in Fachkreisen nach wie vor als einen der Mitbegründer des modernen Feuerwehrwesens und als den Geist hinter manchem Standard von heute – so wie man seinen Onkel Hermann Schulze als den Begründer des Genossenschaftswesens kennt.

1838 in Delitzsch geboren, absolvierte Gustav Schulze Lehre und Militärdienstzeit außerhalb der Stadt und kehrte bald zurück nach Hause. Er übernahm das Geschäft seines Vaters. Wie so mancher seiner Generation war auch Schulze Mitglied des Delitzscher Allgemeinen Turnvereins.

Feuerwehr war Leidenschaft

Für einen Part interessierte sich der junge Mann mit seinen Anfang 20 dabei ganz besonders: 1860 war von August Rathmann, dem Vorsitzenden des Turnvereins, eine „Turner-Rettungs-Compagnie“ gegründet worden. 21 Mann gehörten der „Compagnie“ an, die sich die Rettung von Menschen und Sachwerten im Falle von Bränden auf die Fahnen geschrieben hatte. Man(n) hatte sich selbst eingekleidet und teils auch selbst ausgerüstet. Mit Schulze nahm diese Freiwillige Feuerwehr in Delitzsch – und bald darüber hinaus – Fahrt auf.

Es gab zwar in Delitzsch wie in vielen anderen Kommunen auch Bürger, die man zum Feuerlöschdienst verpflichtet hatte – 600 sollen es in Delitzsch gewesen sein –, doch es war vor allem die freiwillig zusammengefundene „Rettungs-Compagnie“, die sich im Ernstfall als schnelle, effiziente und erfolgreiche Feuerlöschmannschaft einen Namen machte. Die Zusammenarbeit mit den Verpflichteten galt als schwierig, die Pflichtfeuerwehr als behäbig.

Männer wie Schulze hoben die Feuerwehr auf ein professionelles Niveau. Quelle: Repro Wolfgang Sens

Im Turnverein entschied man sich, die Retter-Kompagnie durch eine Spritzenmannschaft zu ergänzen und die Stadtverwaltung zu bitten, eine eigene Spritze zur Verfügung zu stellen. Der Blick in die Runde dauerte nicht lang und man betraute Gustav Schulze als „den fähigsten Mann“ damit, diese Mannschaft aufzubauen.

Schulze, der Macher

Schulze, geboren in eine Familie von Machern, legte voll los: Innerhalb kürzester Zeit, so belegen es die Chronisten, gelang es ihm weitere 24 Mann für die Kompagnie zu verpflichten und für die Handhabung der Spritze auszubilden. Es erfolgte die Umbenennung in Turner-Feuerwehr. Schulzes Zeit ist die Wurzel der heutigen Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch. 1869 waren es schon mehr als 120 Mitglieder. Die Gesamtfeuerwehr Delitzsch hat heute mehr als 200 Mitglieder, die Ortsfeuerwehr in Delitzsch 60.

Berühmte Familie Gustav Schulze (1838 bis 1922) ist weltberühmt in Kreisen der Feuerwehr und entstammt selbst einer weltberühmten Familie. Gustav Schulze ist der Neffe von Hermann Schulze-Delitzsch (1808 bis 1883), der das Genossenschaftswesen begründete – die Genossenschaftsidee ist seit 2016 als Immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt. In Anlehnung an diesen Gedanken verband auch Gustav Schulze die Feuerwehren der Region. Aus der Ehe von Gustav Schulze mit Anna Demelius gingen vier Kinder hervor, doch nur der älteste Sohn – Hermann genannt – überlebte das Kindesalter. Die Familie Schulze-Delitzsch gilt heute als ausgestorben.

Als 1865 August Rathmann sein Amt als Vorsitzender des Turnervereins niederlegte, schlug er selbst Gustav Schulze als seinen Nachfolger vor. Erste Amtshandlung des neuen Chefs: Werbung. Schulze veröffentlichte im Delitzscher Kreisblatt einen Aufruf, die Reihen der Feuerwehr zu verstärken. 40 Mann meldeten sich – Zahlen, die heute utopisch erscheinen und von denen heutige Wehrleiter nur träumen können. Aus Geldmangel konnten die 40 Neuen damals aber nicht alle eingekleidet werden und Gustav Schulze fing jene Grübeleien an, die heute das Feuerwehrwesen prägen und dafür sorgen, dass sich die Wehrleiter heute zumindest darum weniger Sorgen machen müssen.

Sorge um Standards

Wenn Leute schon freiwillig ihr Leben bei Bränden riskieren, so sollten sie wenigstens unterstützt werden, fand Gustav Schulze schon damals. Er hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg: Es sollte doch bitte Aufgabe der Gemeinden sein, die Feuerwehren auszustatten – mit Technik, Schutzkleidung und Ausbildung. Er ließ mit dieser Idee nicht locker.

Gustav Schulze im Jahr 1903. Quelle: Repro Wolfgang Sens

„Gustav Schulze ist nicht umsonst einer der bekanntesten Feuerwehrmänner in Deutschland, er war allem Neuem gegenüber aufgeschlossen, um die Bedingungen zu verbessern“, sagt Lothar Natho. Mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern kümmert sich der heute 88-jährige Hauptbrandmeister a.D. um die Archivarbeit in Delitzsch und um die Forschung auch zu Schulze.

Als im Januar 1866 ein Feuer in der Altstadt von Delitzsch ausbrach und die Turner-Feuerwehr in Zusammenarbeit mit anderen Löschkräften die Lage in kürzester Zeit unter Kontrolle brachte, war für die Truppe um Schulze endgültig der Ruf einer Musterfeuerwehr erlangt.

Leben im Dienste des Brandschutzes

Schulze stellte sein Leben weiter in den Dienst der Feuerwehr. 1866 verkaufte er sein Geschäft und übernahm die Vertretung der Feuer- und Lebensversicherungsbanken zu Gotha. Er war fortan Kommandeur der Turner-Feuerwehr, setzte sich dafür ein, die Angehörigen zu vorbildlichen Feuerwehrmännern zu erziehen. Er studierte die Ideen von Conrad Dietrich Magirus (1824 bis 1895) bis ins Detail.

Schulze schrieb zum Beispiel auf, wie die Spritzen und Leitern zu bedienen sind und Exemplare seines „Exerzier-Reglements“ zur Bedienung wurden unter den Feuerwehrleuten verteilt. Bald zeigte die Delitzscher Turner-Feuerwehr dann anderen Kameraden aus Städten wie Bitterfeld, Düben, Dessau und Leipzig wie Feuerlöschen geht. Gustav Schulze erkannte bei solchen Gelegenheiten – so wie sein Onkel Hermann –, dass es gut ist wenn viele an einem Strang ziehen. In Anlehnung an den Genossenschaftsgedanken entstand so 1868 in Delitzsch der Sächsisch-Anhaltinische Feuerwehrverband. Vorsitzender war Gustav Schulze. Weitere Verbände folgten.

International gefragt

Das reichte ihm noch nicht. Gustav Schulze wollte den Brandschutz weiter verbessern. Er verfasste eine Feuerlöschordnung für die Stadt Delitzsch. Er stieg bis 1877 zum Städtischen Branddirektor auf. In- und ausländische Gäste aus den Reihen der sich überall etablierenden Feuerwehren suchten das Gespräch mit Gustav Schulze, der seine Hinweise zu Aufbau, Struktur und Ausbildung einer Feuerwehr gerne weitergab. Genau wie dem berühmten Onkel gab man auch diesem Schulze nun oft den Beinamen Delitzsch. Familie Schulze-Delitzsch galt als eine voller Pioniergeist.

Dass Feuerwehrleute heute nach Standards zusammenarbeiten, geht auf Pioniere wie Schulze zurück. Quelle: Christine Jacob

Schulze engagierte sich auch, die Alarmierung der Feuerwehrleute zu verbessern, die Löschwasserversorgung zu sichern, Systeme wie die Kupplungen an den Schläuchen zu vereinheitlichen, sodass Feuerwehren besser zusammenarbeiten konnten und vieles mehr. Manche Neuerung brachte Schulze in all den Jahren von Studienreisen im In- und Ausland mit. So wurden Fernsprechapparate in den wichtigsten Feuermeldestellen installiert und ein zentrales Wasserversorgungsnetz, einschließlich Hydranten auf- und ausgebaut.

Schulzes berühmter Verwandter Hermann Schulze-Delitzsch. Quelle: Christine Jacob

Auf Schulzes Anregung hin gründete sich 1871 eine Unterstützungs-Kasse für im Feuerlöschdienst verunglückte Personen. Es war damals die erste derartige Einrichtung in den von Preußen regierten Teilen des Deutschen Reiches. Heute ist es üblich. Er war auch federführend beim Gesetzesentwurf, der viele weitere Punkte vorsah, die heute Standard sind. Schulze erläuterte darin in Zusammenarbeit mit anderen, dass Gemeinden zur Einrichtung zweckentsprechend ausgerüsteter Feuerwehren verpflichtet sein müssen, dem Führer der Feuerwehr die Leitung der Löschmaßnahmen obliegt, Kreisbrandmeister eingesetzt werden sollten und vieles mehr. In leicht abgeänderter Form wurde das dann im Deutschen Reich umgesetzt.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel Ehre für Delitzscher

Seine Erfahrungen in den vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit trugen Gustav Schulze weitere Funktionen und Ehrenämter ein: Mitglied des Deutschen Feuerwehrausschusses, Vorsitzender des Preußischen Landes-Feuerwehr-Ausschusses, Mitglied des Hauptausschusses des Internationalen Feuerwehr-Verbandes sowie Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Samariterbundes, Ehrenmitglied des österreichischen, des französischen, des belgischen, des englischen Feuerwehrverbandes und vieler Feuerwehren in der damaligen Provinz Sachsen.

Lothar Natho forscht zur Feuerwehrhistorie. Quelle: Wolfgang Sens

Der Ruhm Schulzes sei in Fachkreisen kaum verblasst, berichtet Lothar Natho, noch heute werde Schulze immer wieder in der Fachliteratur erwähnt. Für die Feuerwehr Delitzsch bereitet Lothar Natho eine kleine Ausstellung zu Ehren des Mannes vor, der weit über die Stadtgrenzen hinaus das Feuerwehrwesen prägte. Bedauerlich sei, dass er in seiner Heimatstadt die letzten Jahrzehnte fast vergessen worden sei, bedauert Lothar Natho.

Gustav Schulze wurde 1913, zu seinem 50. Dienstjubiläum, zum Ehrenbürger ernannt. Nach aktuellem Stand ist er es heute nicht mehr. Ende 1914 legte Schulze all seine Ämter aufgrund seines Alters nieder. 1922 verstarb er mit 84 Jahren. Als ihn die Feuerwehr zur Friedhofskapelle in der Dübener Straße überführte, säumten viele Menschen die Straßen.

Von Christine Jacob