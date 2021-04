Wie es in Bad Düben und Eilenburg im Einzelhandel läuft

Bad Düben/Eilenburg

Die Verwirrung beim Einkaufen ist groß. Was darf man jetzt, wo benötigt man einen Termin, wo einen Test und wo nicht? In vielen Geschäften in Bad Düben und Eilenburg hält die Corona-Testpflicht für den Einzelhandel die Kunden fern. Sie monieren Kurzfristigkeit, Verwirrung und Nachteile gegenüber Discountern.

Test und Termin benötigt

Seit sechs Jahren betreibt Daniela Peschel-Droske ein Strickatelier in Bad Düben. Seitdem ein Schnelltest zum Betreten ihres Ladens Pflicht ist, kämen nur noch wenige Kunden am Tag. „Überall gelten andere Vorgaben. Deswegen meiden viele den Gang zum Einkaufen. Doch wir brauchen unsere Kundschaft, um zu überleben“, so die Geschäftsfrau. Im Strickatelier benötigen alle Kunden zunächst einen Termin. Am Eingang muss ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest vorgelegt werden. Und jeder muss sich in ein Formular eintragen, das zur Kontaktverfolgung dient. Danach kann eingekauft werden.

„Viele verstehen die unterschiedlichen Regeln nicht“

Nebenan bei Uhrmacher Lohan kann man seine Dinge zur Reparatur bringen. Wie beim Bäcker und Fleischer werden hier weder Testergebnisse noch persönliche Daten abgefragt. Im Buchladen von Elke Geist benötigt man lediglich einen Mund-Nasen-Schutz. „Bücher werden behandelt wie Waren des täglichen Bedarfes. Ich bin sehr dankbar, dass ich weiter vollumfänglich öffnen darf. Auch bei meinen Kunden ist Corona Gesprächsthema Nummer eins. Viele verstehen die unterschiedlichen Regeln nicht“, sagt Geist.

Im Schuhladen Littmann benötigt jeder einen Termin, einen Schnelltest und muss seine Daten angeben. Das Ganze zieht sich die Altstädter Straße bis zum Paradeplatz in Bad Düben durch. Im Blumengeschäft Noack steht schon am Eingang Desinfektionsmittel. Hier kommt man ohne Schnelltest und ohne Kontaktdatenerhebung ins Geschäft. „Viele schauen trotzdem nur von draußen und trauen sich nicht rein. Die Menschen wurden in den vergangenen Wochen so verunsichert, dass sie lieber nicht einkaufen“, sagt Verkäuferin Carolin Noack.

Nicht anders ist es schräg gegenüber bei Haushaltstechnik und Küchen Lohan. Wer rein will, muss einmal kurz klingeln und seinen negativen Schnelltest vorzeigen. „Seitdem die Regeln gelten, kommen immer weniger. In jedem Einkaufsmarkt kann ich einkaufen. Ich brauche dort nur den Mund-Nasen-Schutz. Mehr nicht. Dem Einzelhandel wird es dagegen so schwer gemacht“, sagt Carola Lohan.

Bad Dübener Händler hinterfragen die Regeln

Die Bad Dübener Einzelhändler hinterfragen die Regeln immer mehr und sind verärgert. Sie suchen nach einer Lösung. Viele erheben jetzt auch ihre Stimme. „Ist es logisch, dass ich bei der Post oder beim Bäcker ungetestet und undokumentiert den Laden betreten kann und andere Läden nicht? Dass Menschenansammlungen in Supermärkten sind, man dort keine Infektionsketten nachverfolgen könnte, aber man in meinem Geschäft seine Daten hinterlassen soll und eben diesen tagesaktuellen Test benötigt? Ich habe diese Fragen für mich beantwortet und empfange weiterhin alle Kunden mit und ohne Termin“, so Peschel-Droske. „Wenn man ungetestet nebenan Brot kaufen kann, dürfen meine Kunden natürlich auch ungetestet bei mir einen Knäuel Wolle kaufen. Ich bin dankbar und freue mich über jeden einzelnen Kunden, der den Einzelhandel in unserer Stadt unterstützt. Es waren harte Monate, emotional und finanziell. Ich spüre, die Einkaufslust steigt wieder.“

Die 43-Jährige will wie andere Bad Dübener Geschäftsleute wegen der Coronaregeln jetzt auch eine Grauzone ausnutzen. Deshalb stockt sie ihr Sortiment massiv mit Babyartikeln auf. Dann gilt sie nach den aktuellen Vorschriften als Babyfachmarkt und darf ohne Schnelltests ihren Laden öffnen und muss auch die Kontakte ihrer Kunden nicht mehr erheben. Andere Ladeninhaber planen den Verkauf von Toilettenpapier oder wollen den Service einer Wäscherei anbieten.

Nicht alle wissen über Testpflicht Bescheid

Auch die Eilenburger Innenstadt ist am Mittwochvormittag trotz des sonnigen Wetters nur spärlich bevölkert. Nur wenig weist äußerlich darauf hin, dass viele Geschäfte seit letzter Woche wieder geöffnet haben dürfen – unter strengeren Hygieneauflagen als bisher.

Will man in Jens Garbrechts Elektrofachmarkt an der Marktplatzkreuzung einkaufen, wird man von einem Aufsteller mit einer Funkklingel und der Aufschrift „Bitte klingeln!“ begrüßt. Mit einem tagesaktuellen Schnelltestergebnis darf man eintreten und ein Formular zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen, danach kann es mit der Beratung losgehen. „Einige Kundinnen und Kunden stehen noch ganz verdutzt vor der Tür, wenn ich sie nach dem Test frage“, erzählt Garbrecht. „Eigentlich wurde die Testpflicht ja überall kommuniziert, aber viele verfolgen die Nachrichten einfach nicht mehr so wie noch im letzten Jahr.“

„Die Leute kaufen nur das Notwendigste“

Seit 6. April hat der Inhaber seinen Laden zumindest für negativ Getestete wieder geöffnet. „Die übliche Laufkundschaft fällt natürlich weg“, sagt Garbrecht, „die Leute wachen ja nicht morgens auf und denken sich, ,Ach, heute gehe ich mal ins Testzentrum, und dann zum Garbrecht und schaue mich da um.’ Stattdessen kaufen die Leute eher das Notwendigste und kommen auch nur, wenn sie wirklich etwas brauchen.“ Der Inhaber ist froh, seinen Laden aktuell überhaupt öffnen zu können, am liebsten wären ihm jedoch Regelungen wie im Sommer 2020, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz. „Aber wenn das neue Infektionsschutzgesetz kommt, können wir ja wahrscheinlich erst mal wieder zumachen.“

Spontane Einkäufe nicht möglich

Auch die Eilenburger NKD-Filiale in der Leipziger Straße hatte in der letzten Woche weniger Kundschaft als üblich. Schuld daran trägt auch die Testpflicht, findet eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Unsere Stammkundschaft kommt oft spontan in der Mittagspause vorbei – das machen sie natürlich nicht, wenn sie vorher erst zur Teststation gehen müssen. In der letzten Woche hatten wir etwa 50 Prozent weniger Kunden als sonst.“ Darüber hinaus verunsichere das ständige Hin und Her bei den Corona-Regeln die Kunden. „Wir haben ja selbst nur wenig Klarheit darüber, was gilt und was nicht – ob wir zum Beispiel auch Geimpfte reinlassen dürfen. Die einen sagen dies, die anderen das“, so die Mitarbeiterin. „Hätten wir mal einen vernünftigen Lockdown gemacht“, wirft eine vorbeikommende Kundin ein, „dann wären wir jetzt schon längst mit der Sache durch.“

Händler und Gastronomen können Gehwege kostenfrei nutzen In Eilenburg dürfen Gewerbetreibende und Gastronomen wieder den Gehweg vor ihrem Geschäft, ihrer Gaststätte oder einem Imbiss für die Warenauslage kostenlos nutzen. Das hat der Stadtrat beschlossen und will damit Handel und Gastronomie in der Pandemiezeit fördern und die Corona-Ansteckungsgefahr reduzieren.Nach der aktuell gültigen Sondernutzungssatzung war die kostenfreie Nutzung öffentlicher Gehwege zwar schon jetzt bis zu einem Meter möglich, könnte nunmehr aber großzügiger für Warenauslagen und Freisitze in Anspruch genommen werden. Die Kostenfreiheit werde in Form eines Gebührenerlasses zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen eingeräumt, so die Stadtverwaltung. Wer dies in Anspruch nehmen will, muss aber trotzdem einen Antrag auf Gebührenbefreiung bei der Stadtverwaltung stellen. Diese will Anträge nach eigenen Angaben „sehr schnell bearbeiten“. Mit dieser Regelung wird die bereits im letzten Jahr angewendete Praxis fortgeführt. Allerdings hatten damals nur wenige davon Gebrauch gemacht.

Von Steffen Brost und Robin Knies