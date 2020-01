Wie gefällt Besuchern das Tropicana in Eilenburg?

Eilenburg

Im Jahr des 60-jährigen Bestehens vom Tierpark in Eilenburg ging für die Betreiber ein Traum in Erfüllung. Am 15. November 2019 öffnete das Tropicana seine Türen und entführt die Besucher seitdem in die Welt der Affen, Vogelspinnen und Leguane. Rund fünf Jahre dauerte der Bau der Tropenlandschaft, 400 000 Euro kostete er. Hat sich der Aufwand gelohnt? Wie kommt das Tropicana bei den Besuchern an? Die LVZ hat nachgefragt.

Zur Galerie Wie gefällt Gästen die neue Tropenlandschaft im Tierpark Eilenburg? Was heben sie hervor und was wird eventuell kritisiert? Wir haben Besucher aus verschiedenen Orten gefragt.

Insbesondere das Maras-Gehege ist schön

Claudia (40) und Anne Apel (32) mit Hedi (2) aus Stötteritz: „Das Tropicana ist sehr schön angelegt. Sehr naturnah, man muss richtig schauen, dass man die Tiere auch findet. Insbesondere das Maras-Gehege ist schön geworden. Auch für Kinder ist das optimal, die können das Gesehene schnell verstehen. Es ist kindgerecht, aber auch abenteuerlich. Auch ist es für sie ein Erlebnis, hier klettern zu können. Dafür, dass das so ein kleiner Tierpark ist, finden wir das Tropicana ganz toll. So haben wir das in so einem kleinen Park noch nicht gesehen.“

„Der Hochpfad war supercool“

Selma (10) und Hennes (12) Uhlisch sowie Henrik Reinicke (8) aus Trebsen: „Wir fanden es sehr gut. Der Hochpfad war supercool, von dort aus haben wir die Leguane und die Schlangen entdeckt. Die Schlange, die auf dem Ast hing, war übelst lang. Bestimmt so zweieinhalb Meter. Die lagen da so gelangweilt rum, das war auch cool. Auch die Äffchen waren süß. Es war alles super und ein wenig wie im Tropenhaus im Leipziger Zoo.“

Bei den Enkeln kommt es gut an

Detlev Lissner (68) und Karin Braun (67) aus Eilenburg: „Wir haben eine Jahreskarte, deswegen sind wir häufiger im Tierpark. Das Tropicana ist immer ein Highlight. Die ganze Atmosphäre – wenn man reinkommt, ist es direkt so feuchtwarm, der Leguan liegt links, man hat sofort die Schlangen im Blickpunkt, der Höhenpfad zum Klettern. Auch von der Natur ist es schön gestaltet. Man hat sich viel Mühe gegeben. Wir gehen unwahrscheinlich gerne mit unseren Enkeln aus Leipzig hierher. Bei denen kommt es gut an. Bedenken haben wir nur, ob die Tiere das alles vertragen. Es wird hier ja schnell spielplatzartig. Aber die gewöhnen sich wahrscheinlich daran.“

Klettern gefällt den Kindern

Nicole Spott (40) und Andreas Busch (50) mit Kian (3) aus Eilenburg: „Sehr schön gemacht. Auf jeden Fall mehr als erwartet. Besonders das mit dem Klettern hat den Kindern gefallen. Allerdings hätten wir mehr Tiere erwartet, ein paar mehr Affen oder Krokodile. Vielleicht kommt das ja noch im Sommer und ist jahreszeitenbedingt. Es ist trotzdem immer wieder einen Ausflug wert.“

Andere Öffnungszeiten als der übrige Tierpark

Sylvia Linke (39) aus Doberschütz: „Ich finde das Tropicana besonders schön. Es ist wie ein kleines Gondwanaland. Mir gefällt, dass man Tiere sieht, die nicht einheimisch sind und dass man den Pfad entlangwandern und nach oben klettern kann. Toll finde ich auch, dass man den Tieren eine Eingewöhnungszeit gibt und sie hier ankommen können. Schade finde ich allerdings, dass die Öffnungszeiten des Tropicana nicht mit denen des übrigen Tierparks übereinstimmen. Für Eilenburg ist das aber insgesamt eine tolle Sache.“

„Auf jeden Fall eine Attraktion“

Chris Manig (28) mit Fritz (drei Monate) aus Bad Liebenwerda: „Wir sind zu Besuch bei Freunden und haben gesagt, dass wir uns im Tierpark in Eilenburg treffen. Wir waren vor drei Jahren schon einmal hier. Das Tropicana ist auf jeden Fall eine Attraktion, zu der man gerne hinfährt. Es war schön, die Affen frei rumlaufen und so ganz nah bei sich zu sehen.“

Bereicherung für den Tierpark

Kerstin Hartfiel (58) und Emily Schneider (10) aus Eilenburg: „Es war sehr schön und sehr warm. Die Affen haben uns am besten gefallen, weil jeder Affe anders aussieht und einzigartig ist. Das Tropicana sieht toll aus, man fühlt sich wie in die Tropen versetzt. Eine Bereicherung für den Tierpark. Als Eilenburger können wir das nur weiterempfehlen.“

Informationen kindgerecht aufgearbeitet

Tobias (61) und Werena (60) Hanke aus Delitzsch: „Wir haben in der Zeitung davon gelesen und wollten uns das mal anschauen. Für die Größe des Tierparks ist das Tropicana echt schön. Man muss ja immer die Möglichkeiten in einer Stadt wie Eilenburg sehen. Wir fanden es gut, wie man an die Thematik herangegangen ist. Es ist nicht überfrachtet, die Tierbestückung ist angemessen, es wirkt artgerecht. Zudem sind die Informationen kindgerecht aufgearbeitet und die Kletterpfade sind für Kinder sehr schön.“

Von Bastian Schröder