Wie geht’s mit dem alten Penny-Gebäude in Eilenburg weiter?

Die Zukunft des Gebäudes in der Eilenburger Kranoldstraße, in dem sich der frühere Penny-Markt befand und darüber derzeit noch das Fitness-Studio Aktiv-Oase ist ungewiss. Seit Penny am 30. November 2018 seinen Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft eröffnete, steht die Verkaufsfläche in dem Altgebäude leer. Und auch die Zeit für das Fitness-Studio in der oberen Etage ist gezählt. Denn die Aktiv-Oase wird im nächsten Jahr umziehen – und zwar in das Gewerbegebiet auf dem früheren ECW-Gelände, wo derzeit ein Neubau entsteht. Was wird dann aus dem verwaisten Gebäude?

Nutzungskonzept fehlt

Auf diese Frage gibt es derzeit keine konkreten Aussagen. „Einvernehmliche Gespräche mit dem Grundstückseigentümer der ehemaligen Penny-Immobilie wurden bereits geführt. Es wurden verschiedene Modelle in Erwägung gezogen. Leider besteht zurzeit noch kein tragfähiges Nutzungskonzept, so dass die Planung bisher nicht fortgeführt werden konnte“, informiert dazu die Stadtverwaltung.

Veränderungssperre verlängert

Mit Planung ist zunächst das Aufstellen eines Bebauungsplans gemeint. Der sollte eigentlich längst fertig sein, deshalb hatte der Stadtrat bereits 2018 eine Veränderungssperre verhängt, wonach zusätzlicher Einzelhandel, beispielsweise ein weiterer Supermarkt, der die alten Penny-Flächen bezieht, in der Zwischenzeit nicht möglich ist. Der Stadtrat hat nunmehr die Veränderungssperre, die jetzt im Dezember enden würde, um ein weiteres Jahr verlängert.

Stadt will B-Plan erarbeiten

„Wir wollen im nächsten Jahr mit dem B-Plan vorankommen – und das am liebsten im Einvernehmen mit dem Eigentümer der Immobilie“, sagt Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung im Rathaus. Nach Angaben von Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) seien bereits Gespräche mit potenziellen Investoren und möglichen Mietern geführt worden. Scheler habe diesbezüglich auch die Verbindung zum Immobilieneigentümer hergestellt. Alles sei sehr vielversprechend, aber noch nicht spruchreif.

Die Stadtverwaltung muss also nunmehr die Hausaufgaben machen und den B-Plan erarbeiten. Und auch der Immobilieneigentümer muss sich allmählich klar werden, wie es mit der Immobilie weitergeht. Mit Ergebnissen ist im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen.

