Wie gut ist das Fahrradklima in Eilenburg und Bad Düben?

Er ist der Zufriedenheitsindex für Deutschlands Radverkehr – die Befragung zum ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Die Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ermöglicht es allen, die mit dem Rad unterwegs sind, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt zu bewerten. Mit der „Alltagsexpertise“ bekommen Kommunalpolitiker und Stadtverwaltungen einen Einblick, an welchen Stellen beim Radverkehr vor Ort Verbesserungsbedarf besteht.

2018 landete Eilenburg im hinteren Mittelfeld

Auch die Eilenburger und Bad Dübener sind aufgerufen, mitzumachen. 2018 erfolgte die letzte Erhebung, damals schnitt die Muldestadt schlechter ab als 2016. Die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Ampelschaltungen für Radfahrer standen auf der Plus-Seite, als negativ benannt wurden der Fahrraddiebstahl und das geringe Sicherheitsgefühl. Mit einer Gesamtbewertung von 3,93 lag Eilenburg im bundesweiten hinteren Mittelfeld, deutlich abgeschlagen hinter den vergleichbaren sächsischen Städten Bannewitz (3,61), Großenhain (3,64) oder Weißwasser (3,67).

Größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit

Nun geht es wieder darum: Wie sehen lebenswerte Städte und Gemeinden aus? Was bieten sie, damit sich Radfahrende mit unterschiedlichen Bedürfnissen und in allen Altersgruppen wohl und sicher fühlen? Bewerten können das nur die Radfahrenden selbst. Der Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit und wird seit 2012 in jedem zweiten Jahr durchgeführt. Voraussetzung ist, das mindestens 50 Teilnehmer erreicht werden. Aus diesem Grund ging auch Bad Düben vor zwei Jahren nicht in die Wertung ein.

32 Fragen rund ums Radfahren

Der Online-Fragebogen kann mit dem PC, dem Tablet oder auf dem Smartphone auf www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Die 32 Fragen lassen sich in zehn Minuten beantworten. Falls eine Frage auf die eigene Gemeinde nicht zutrifft – etwa, weil es keine Einbahnstraßen oder Ampeln gibt –, kann man die Frage auch unbeantwortet lassen. Am Ende der Umfrage bietet der Test die Möglichkeit für Anmerkungen und Hinweise auf lokale Probleme. Diese Hinweise und Verbesserungsvorschläge leitet der ADFC nach Abschluss des Projekts an die jeweilige Stadtverwaltung weiter. Die Umfrage läuft bis zum 30. November 2020. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert.

