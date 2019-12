Wie hochwassersicher ist neues Wohngebiet in Eilenburg?

Eilenburg

Der Entwurf des Bebauungsplans für die neue Wohnsiedlung am Jacobsplatz in Eilenburg hat eine weitere Hürde genommen. Nachdem Stellungnahmen dazu geprüft wurden, hat der Stadtrat das überarbeitete Papier gebilligt. Offene Fragen gab es dennoch.

B-Plan wirft Fragen auf

So wollte Stadträtin Christiane Prochnow ( Die Linke) wissen, warum in dem Wohngebiet auch Gewerbe zugelassen sei. Eine Antwort erhielt sie umgehend: „Man geht heute davon weg, reine Wohngebiete auszuweisen“, erklärte Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung bei der Stadtverwaltung. Schließlich könne auch jemand in seinem Haus ein Büro einrichten oder ein Friseurgeschäft betreiben wollen. Diese Möglichkeit will die Stadtverwaltung den Bauherren offenhalten, ohne dass dafür extra Genehmigungen erforderlich sind.

Was zunächst nach weniger bürokratischem Aufwand klingt, warf aber bei Stadträtin Prochnow eine weitere Frage auf. Denn wo Kunden ein- und ausgehen, müssten auch Parkplätze vorgehalten werden, schlussfolgerte sie. Doch diesbezüglich sieht die Verwaltung keinen Handlungsbedarf. Zumindest müsse die Kommune nicht dafür sorgen, dass ausreichend Stellplätze vorgehalten werden, gab der Fachbereichsleiter an.

Zehn Eigenheime geplant

Am Jacobsplatz in Eilenburg sollen auf einer 8000 Quadratmeter großen Fläche in unmittelbarer Nähe des Mühlgrabens etwa zehn neue Eigenheime entstehen. Einige im vorderen Bereich befinden sich bereits im Bau. Das Grundstück im nördlichen Bereich vom Stadtzentrum gehört der TOK Projekt Bau GbR in Leipzig. Das Unternehmen hatte die Flächen vor zwei Jahren von der Stadt gekauft. Dazu gehört auch der alte Garagenkomplex.

Häuser in Mühlgraben-Nähe

Seit die Pläne für das Wohngebiet bekannt sind, kocht auch das Thema Hochwasserschutz immer wieder hoch, denn gleich daneben liegt die Hochwasserschutzmauer – die Grenze zum Mühlgraben. Schon im Juni wies Stadträtin Prochnow darauf hin, dass es „weder sinnvoll noch nachhaltig“ sei, „zwei Meter hinter einer Hochwasserschutzmauer ein neues Wohngebiet zu schaffen“. Ihre Auffassung bekräftigte sie jetzt noch einmal. Schließlich gehe es auch um die Verantwortung für die Bürger, die dort ein Haus bauen. Sie müssten über die Risiken Bescheid wissen. Prochnow gab zudem an, dass die Flächen bereits vor dem schlimmen Hochwasser 2002 als Wohnbebauung ausgewiesen worden. Da wusste noch niemand, dass Eilenburg von einem Jahrhunderthochwasser heimgesucht würde. Die Ausweisung zum Wohngebiet wäre nach ihrer Einschätzung nach 2002 „nicht passiert“. Die „Verdichtung dieser Flächen ist für alle schädlich“, warnte sie.

Eilenburgs Hochwasserschutz

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) widersprach : „Wir haben hier in Eilenburg einen Hochwasserschutz, der seinesgleichen sucht. Sonst könnte man ja nirgends mehr in der Stadt bauen“, so das Stadtoberhaupt, auch mit Blick auf das schlimme Hochwasser 2002, wo das gesamte Stadtzentrum und Teile von Eilenburg Ost betroffen waren. Stadtrat Enrico Kunze ( Bündnisgrüne) sagte, dass der Jacobsplatz „nie eine Überflutungsfläche sein wird“. Er könne die Argumentation der Linke-Stadträtin nicht nachvollziehen. Stadtrat Ferdinand Wiedeburg ( AfD) wies darauf hin, dass sich die Stadt absichern müsste bezüglich finanzieller Forderungen, sollte der Katastrophenfall doch mal zutreffen. Laut Scheler sei dies nicht erforderlich, da sich selbst die Landestalsperrenverwaltung bereits positiv zur Wohnbebauung positioniert habe. Außerdem könnten sich Bauwillige auch vorher informieren, wo sie bauen, gab Stadtrat Matthias Erler ( AfD) daraufhin an.

Im Januar wird der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt. Der Satzungsbeschluss soll im März erfolgen. Geht dieser durch, besteht formal Baurecht auf der 0,8 Hektar großen Planfläche.

Von Nico Fliegner