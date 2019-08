Eilenburg

Manchmal ist ein Schwatz auf der Straße auch ein Gedankenanstoß. So geschehen vor einigen Tagen bei Stadt- und Naturparkführerin Birgit Rabe. Dabei ging es um die Streuobstwiese in Hainichen und ihre Entstehung. Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen und Stadtführerin Birgit Rabe für den Eilenburger Geschichts- und Museumsverein sind immer auf der Suche nach Zeitzeugen der Geschichte, damit das alte Wissen nicht vollkommen verloren geht. Sie fragen: „Wer hat noch Fotos, Unterlagen und Fakten zu den damaligen Nutzern und Nutzungen? Wann wurde das Grabeland aufgegeben? Wer hat was angebaut? Hat noch jemand ein Foto von einer Baumpflanzung?“ Diese seien in manchen Fällen an die Geburt eines Kindes gekoppelt gewesen.

Alte Obstsorten sind gut für Allergiker

Streuobstwiesen finden immer mehr Beachtung. Dort seien noch alte Obstsorten vorhanden, die Allergiker meist ohne Probleme essen können. Außerdem gäbe es noch eine breite Palette an Obst in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Reifezeiten, erläutert Birgit Rabe. „Der Begriff Streuobstwiese ist immer wieder mal im Munde von so manchem, dabei ist der Begriff an sich noch gar nicht so alt.“ Er sei erst in den 1970er-Jahren geprägt worden. Davor hießen sie oft Gartenland oder Grabeland. Rabe: „In den meisten Orten gibt es sie noch, doch um viele Bäume reduziert oder in einem bedauernswerten Zustand. Es sind kleine Schatzinseln, die es neu zu erkunden gilt.“

Wiese wird von Verband und Tierhalter betreut

In Hainichen befindet sich eine große Streuobstwiese, deren Grund im Besitz der Stadt Eilenburg liegt, unmittelbar am Ortseingangsschild. Betreut wird die Wiese vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen in Kooperation mit einem ortsansässigen Tierhalter, der die Wiese als Grünfutter oder Heu für seine Tiere nutzt – gleichzeitig mit anderen Vereinen, die das Obst nutzen und verarbeiten. Früher war die heutige Wiese Grabeland für die Einwohner von Hainichen, die kein eigenes Feld hatten. Dort unter den Bäumen wurden Obst und Gemüse angebaut.

Wer etwas zur Geschichte weiß oder Unterlagen hat, kann sich beim LPV Nordwestsachsen in der Rollenstraße 23 unter Telefon 03423/73 93 000 oder bei Birgit Rabe unter 034 23/75 83 70 melden. Fotos und dergleichen werden eingescannt und zurückgegeben.

Von Birgit Rabe