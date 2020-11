Wie läuft Eilenburgs Wochenmarkt trotz Lockdown?

Eilenburg

Es ist vormittags, 11 Uhr. Auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus in Eilenburg herrscht reges Treiben. Maske auf und Abstand halten ist angesagt. Die meisten Menschen befolgen diese Regeln. Die Besucher sind entweder allein oder zu zweit unterwegs. Nur vereinzelte Personen tragen keine Maske. „Letzte Woche war der Ordnungsdienst bereits vor Ort, um die Maskenpflicht zu kontrollieren“, erzählt Matthias Röhrborn von der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft. Es seien etwas weniger Kunden unterwegs, die Händler jedoch vollzählig, so Röhrborn. „Wenn in den nächsten Wochen wirklich weniger Leute kommen, könnte es sein, dass auch weniger Händler kommen.“

Dienstags, donnerstags und samstags ist Wochenmarkt in Eilenburg

Gemischte Gefühle

Irfan Nawas verkauft bereits seit Beginn der Pandemie an seinem Stand Masken. Ein bisschen weniger Kunden kaufen sie, erzählt er. Am Marktplatz seien sie an der frischen Luft, Abstand halten sei möglich, betont Nawas.

Susann Schneider von der Fleischerei Krause kann sich nicht beklagen: „Bei uns ist viel los! Die meisten Leute halten sich auch an die Regeln.“ An der Scheibe der Theke klebt ein Zettel, der auf das Tragen der Maske sowie das notwendige Abstand halten hinweist. „Ein paar vereinzelte Menschen muss man daran erinnern“, erklärt sie.

Ein paar der anderen Händler erzählen jedoch, dass sie an diesem Dienstag deutlich weniger Kunden verzeichnen. Viele würden sich verängstigt fühlen, besonders Risikopatienten verzichten vielleicht auf den Besuch des Wochenmarktes, wird vermutet. Unter den Besuchern gibt es gemischte Meinungen. Einige sagen, dass etwas weniger los sei. Unsicher würden sie sich aber nicht fühlen dank Abstand und Maske. Eine andere Besucherin empfindet den Andrang am Wochenmarkt „so wie immer“.

Auf Wochenmärkten und an Außenverkaufsständen ist nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen, die bis 30. November gilt, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.

