Delitzsch/Eilenburg

„Drohend unterversorgt“. Das ist die aktuelle Einstufung für Delitzsch, wenn es um Allgemeinmediziner geht. Und damit steht die Stadt im Vergleich zu anderen ländlich geprägten Regionen in Sachsen nicht einmal am schlechtesten da. Denn in Teilen des Freistaates gibt es bereits nicht mehr genügend Hausärzte. Zuletzt waren nach Angaben der Landesregierung mehr als 250 Stellen offen. Gleichzeitig liegt das Durchschnittsalter bei 54 Jahren, 28 Prozent der Hausärzte sind sogar 60 Jahre und älter. Um das zu ändern, will die Universität Leipzig nun Medizinstudenten aufs Land schicken. Als eine der zwei Modellregionen wurde Nordsachsen gewählt. Ein junger Delitzscher Arzt spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die vorhandene Infrastruktur trägt zur Entscheidung bei

Thomas Mundt ist so etwas wie der Prototyp. Der 34-Jährige lebt seit 2012 mit seiner Familie in Delitzsch. Er begann im Anschluss an das Medizinstudium in Leipzig seine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner an der Klinik in der Dübener Straße, setzte diese bei Marianne Leib fort und übernahm ihre Praxis in der Leipziger Straße, als die Hausärztin Mitte 2017 in den Ruhestand wechselte.

Thomas Mundt zusammen mit Marianne und Hans Leib. Quelle: Ditmar Wohlgemuth

Dass seine Entscheidung auf Delitzsch fiel, hänge auch mit der bestehenden Infrastruktur, mit der Arbeit seiner Frau, mit Kitas, Schulen, einer geeigneten Wohnung, der S-Bahn-Verbindung nach Leipzig zusammen, zählt Mundt auf. Das hebe die Stadt von anderen in Nordsachsen ab. Damit seinem Beispiel weitere folgen, sieht Mundt auch die Kommunen in der Pflicht. Diese müssten für attraktive Bedingungen wie beispielsweise Freizeitmöglichkeiten sorgen. So könnte der Ärztenachwuchs bereits während der Facharztausbildung in den ländlichen Raum ziehen und letztlich beispielsweise in Delitzsch bleiben.

Mundt : Bertelsmann-Studie ist problematisch

Neben der Arbeit in seiner Praxis ist Thomas Mundt seit diesem Jahr ärztlicher Leiter des Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Sachsen (Kwasa) am Standort Leipzig. Dieses fördert in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen den medizinischen Nachwuchs. Eine seiner Aufgaben ist dabei, junge Ärzte für den ländlichen Raum zu begeistern. So hat er beispielsweise auch seinen Anteil daran, dass es für die Praxis von Carmen und Konrad Ronneberger in der Beerendorfer Straße zwei junge Nachfolger aus Leipzig gibt.

Carmen und Konrad Ronneberger haben im Juli 2019 ihre Delitzscher Praxis an Julius Adam (links) und Gregor Siegl übergeben. Quelle: Mathias Schönknecht

An dieser Stelle knüpft auch das Lehrkonzept „Milamed“ (Mitteldeutsches Konzept zur longitudinalen Integration landärztlicher Ausbildungsinhalte und Erfahrungen in das Medizinstudium) der Universitäten Leipzig und Halle-Wittenberg an. Das Konzept richte sich an Medizinstudenten, die das „ländliche Dasein und die Tätigkeit als Hausarzt kennenlernen sollen“, sagt Mundt. Ab April 2020 soll es in einer zweijährigen Testphase erprobt werden. In Sachsen wurde neben Nordsachsen auch der Vogtlandkreis als Modellregionen ausgewählt. Zentraler Bestandteil sollen etwa Praktika in diesen Regionen sein.

Das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung, die zur Verbesserung der medizinischen Versorgung eine drastische Verringerung der aktuell 1400 Krankenhäuser in Deutschland auf lediglich 600 empfiehlt, sieht Mundt problematisch. Auch kleinere Krankenhäuser wie die Delitzscher und Eilenburger Klinik seien wichtig. Sie leisten insbesondere bei der Facharztausbildung sehr gute Arbeit, sagt Mundt.

Von Mathias Schönknecht