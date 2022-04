Wie mit Kindern über Krieg reden? Ein Delitzscher Familientherapeut gibt Tipps

Delitzsch

Die Welt verändert sich, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Zu den Sorgen, die die Coronakrise, mit sich brachte, tritt nun die Gefahr eines Krieges mitten in Europa. Obendrauf kommt noch einmal die Klimakrise. Mit dem Diplom-Sozialpädagogen Achibert Meiburg hat sich unsere Zeitung unterhalten, wie Eltern mit dieser Kriegssituation gut umgehen können.

Herr Meiburg, wie erklärt man Kindern den Krieg? Werden Sie das jetzt oft gefragt?

Wären wir in Russland, dürften wir nicht einmal sagen: Es ist Krieg, sondern eine „Operation“. Wir (in der Familienberatungsstelle, Anm. d. Red.) leben davon, dass wir in einen Austausch kommen. Unsere klassische Aufgabe ist, Familien zu beraten. Das heißt, hier kommen Familien her, die in schwierigen Situationen sind, wo Kinder auffällig sind, das sind unsere Themen und die haben wir weiter. Aber wie es allen Menschen geht, sind wir herausgefordert durch diese Veränderung, die gekommen ist. Man spricht ja fast davon, ein neues Zeitalter bricht an. Die Idee, dass die Welt friedlich gelöst werden kann, ist irgendwie verloren gegangen.

Was macht das mit den Menschen?

Wir sind in einer ständig herausfordernden Zeit, fast in einer Krisenzeit, in der es auch für die Eltern darum geht, sich neu zu orientieren, sich anzupassen und wie die aktuellen Herausforderungen zu lösen sind. Bei Corona waren es Schule, Kita und Arbeit und jetzt kommt die sich verändernde Weltsituation noch einmal hinzu. Wo wir auf einmal Bilder im Fernsehen sehen, die wir davor so nicht gesehen haben von Flüchtlingen oder auch Zerstörungen. Alle sind verunsichert. Keiner weiß, wie es ausgeht, keiner weiß, was als Nächstes passiert. Es gibt eine große Unsicherheit und eine große Angst.

Sind das auch Bilder, die Kinder erreichen? Häufen sich die Fälle, in denen Sie über Schreckensbilder sprechen müssen?

Es gibt vereinzelte Fälle, wo Kinder beeinflusst sind durch solche Bilder, aber im Großen und Ganzen ist das nicht unser Hauptthema. Aber den meisten Eltern ging es wohl genauso, dass sie unter Schock standen, wie wir alle, dass es wieder zu einem Krieg hier in Europa gekommen ist. Schon aus der Coronazeit hinaus sind wir in einem ständigen Krisenmodus, wo es immer wieder Veränderungen gibt und wir uns immer wieder anpassen müssen. Und gerade Familien, die so schon zu tun haben, um einen Alltag hinzubekommen, werden noch einmal zusätzlich herausgefordert, da Lösungen zu finden.

Auch Eltern sind verunsichert

Ist der Krieg in der Ukraine vielleicht das erste Mal, dass Kinder mit dem Tod konfrontiert sind?

Aus meiner Erfahrung machen sich Kinder immer Gedanken über den Tod. In kindlichen Ritualen wird er immer mal wieder durchgespielt. Mal mehr, mal weniger. Es kann sein, dass der Tod dadurch sichtbarer wird, aber wir Erwachsenen sind eigentlich so blöd, dass wir denken, wir haben nichts mehr mit dem Tod zu tun oder die Konsumgesellschaft macht es uns vor. Kinder sind bereiter, sich mit diesen Themen zu befassen, als wir Erwachsenen.

Dürfen Eltern dabei auch Angst haben?

Ängste sind eigentlich etwas Gutes: Sie zeigen uns, wo Gefahr ist, sie haben eine schützende Funktion, aber wenn Angst zu groß wird, wird sie selbst zur Schwierigkeit. Eltern sollten da ein Vorbild sein und sie im Griff haben, aber sich nichts vormachen. Auch sie sind verunsichert.

Was braucht es dafür?

Psychologisch gesprochen: Erst einmal Stabilität und Sicherheit. Und es hat sich ja auch schon ein bisschen Normalität eingestellt. Wir sind nicht mehr in der Schockstarre: Wir können wieder handeln, es gibt viele Aktionen, man kann aktiv werden und sich irgendwie einbringen: Einen Basar machen, Briefe schreiben, wenn sich die Schulen für ukrainische Kinder öffnen, kann man in Kontakt kommen. Das verändert etwas: Man ist nicht mehr so hilflos, obwohl Krieg nie etwas Normales ist: Man lernt, mit der Situation umzugehen und damit zu leben.

Gezielte Informationsseiten für ältere Kinder ratsam

Wie soll ich damit umgehen, wenn meine Kinder das Thema ansprechen? Welche Informationen kann ich ihnen geben?

Da muss man differenzieren: Kinder über der Grundschule, ab der 5. Klasse haben einen anderen Zugang zu Informationen. Für Kinder im Grundschulalter gibt es gezielte und gute Informationsseiten, die man sich mit ihnen gut angucken kann wie „logo!“ oder auch die Kindernachrichten der „Sendung mit der Maus“.

Aber es braucht einen Erwachsenen, der mit schaut?

Wichtig wäre, dass die Kinder solche Informationen nicht unbeaufsichtigt bekommen. Bei den kleineren Kindern sollte jemand dabei sein. Bei den größeren, ab der 5. Klasse, hat man keinen Einfluss: Die haben ihr Handy, die haben ihren Austausch und die ziehen sich das alles rein.

Was ist, wenn die Kinder Angst haben und Fragen stellen?

Dann sollte man die Fragen so beantworten, dass es nicht dramatischer wird, sondern so dass die Ängste den Kindern genommen werden.

Zur Person Achibert Meiburg rät, die Sorgen von Kindern ernst zu nehmen. Manchmal, wenn ein Kind nicht mehr schlafe, unruhiger sei, könne es helfen, sich mit einem Dritten austauschen, welche Ideen und Lösungen es noch gebe. Der Diplom-Sozialpädagoge und Familientherapeut bietet in der Caritas Erziehungs- und Familienberatungsstelle, in der Schulstraße 11 in Delitzsch, therapeutische Einzel-, Paar- und Familiengespräche an, berät aber auch Kinder und Jugendliche sowie hochstrittige Eltern. Kontakt – über Telefon: 034202 64544, Homepage: www.familienberatung-delitzsch.de, E-Mail an: familienberatung-delitzsch@ctm-magdeburg.de

Ist es schlimm, wenn ich den Kindern dann sagen muss, dass ich auch nicht weiß, wie das weiter geht?

Nein, ich glaube, das ist ehrlicher. Das ist das schöne große Wort Authentizität. Die Kinder spüren das, wie man wirklich drauf ist. Wenn Papa behauptet, er ist der Starke und rettet jetzt die Welt, ist das ja auch absurd.

Was ist dann ein guter Weg, damit umzugehen?

Die Angst der Eltern sollte nicht zu sehr, die der Kinder werden. Wir Erwachsenen wissen ja auch nicht, wohin die Reise geht, aber wir haben schon die Hoffnung und den Sachverstand, sachlich und nüchtern zu versuchen, die Dinge einzuschätzen. Diese Stabilität und Sicherheit sollten wir den Kindern mitgeben. Das heißt nicht, wir müssen jetzt alles verstehen, die Dinge herunterspielen und ihnen etwas vormachen. Eltern können sagen: „Natürlich habe ich auch Angst, aber ich glaube schon daran, dass wir hier in Europa eine Lösung finden werden und gut damit umgehen.“

Tipps für authentische Reaktionen

Ein Überangebot an Informationen prasselt mittlerweile auf alle Menschen ein. Kinder lassen sich vermutlich davor nicht schützen oder?

Es ist wichtig, dass man weiß, was gesehen wird. Das ist auch die Frage des Medienkonsums. Wir hatten jetzt eine Geschichte, da haben die Kinder auf Youtube bei der Oma Kriegsbilder gesehen, ohne das diese das wusste. Das jüngere Kind war ganz verängstigt und konnte nicht mehr schlafen. Es war verunsichert, wollte wieder bei Mama im Bett schlafen und keiner wusste, was es ist. Es wollte es auch nicht sagen, weil es ein Geheimnis war, etwas Verbotenes getan zu haben. Erst nachdem die Eltern das durch Gespräche erfahren haben, konnten sie darauf reagieren und dem Kind erklären und Sicherheit geben, damit es die Dinge verarbeitet, die es gesehen hat.

Wie helfe ich meinem Kind, das Gesehene zu verarbeiten?

Es geht darum, dass wir das, was wir erfahren, irgendwie zuordnen, integrieren und verarbeiten können. Wenn das nicht passiert, ist es so bedrohlich und löst solche Schlaflosigkeit und Unsicherheit aus. Es ist wichtig, die Sorgen der Kinder ernst zu nehmen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen: Bedrückt dich etwas? Geht dir etwas durch den Kopf?

Wie ist das bei älteren Kindern?

Sie sind über das Handy sofort mit der Welt vernetzt. Das wird noch beschleunigt dadurch, dass sie sich untereinander austauschen. Für sie ist der Krieg real und sofort da im Hier und Jetzt. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass das zwar zur gleichen Zeit stattfindet, aber ganz woanders ist. Das ist auch für die Größeren noch schwierig, da einen guten Abstand zu haben. Die Reflexion eines Erwachsenen haben die Kinder nicht gleich, das erarbeiten sie erst, dafür brauchen sie eine gewisse Zeit. Auch hier ist es eine Frage des Medienkonsums, auf den die Eltern einen Blick haben müssen und wenn es Auswirkungen hat, müssen sie darauf reagieren. Die Kinder können es nicht, sie sind dann überfordert. Wir spüren ja selbst diesen Sog von immer neuen Informationen, die wir nicht mehr alle verarbeiten können.

Wie sollten Eltern vorgehen?

Das Einfachste ist, mal darüber zu sprechen: Was hast du gesehen und was denkst dazu? Wenn sie es dann einordnen, werden Sie sehen, ob das Kind das annehmen kann oder weiter darunter leidet. Wir als Erwachsene wissen, in dieser Welt gibt es viele Grausamkeiten. Wir können das abspalten und wegstecken, für Kinder ist es viel präsenter, viel aktueller. Ihnen geht es direkt unter die Haut, Kinder haben noch nicht so viel Rationalität wie wir. Bei uns geht es über den Kopf unter die Haut. Es muss nicht gleich alles beraterisch oder therapeutisch gelöst werden. Tun Sie etwas, was irgendwie ein gutes Gefühl schafft!

Was schafft das?

Bei den Kleineren kann es auch gut sein, wenn sie noch einmal für eine Weile mit im Bett der Eltern schlafen. Kinder müssen erst lernen, die Bilder mit dem Kopf zu verarbeiten, was geschieht, und was man dann auch machen kann. Man muss sie annehmen, abholen, wo sie gerade sind und gucken, was sie gerade brauchen. Die meisten Eltern haben da ein Gespür dafür, dem sollten sie auch nachgehen. „Wollen wir etwas basteln, rausgehen, etwas spielen, wollen Geld spenden, irgendetwas, dass man ins Handeln kommt?“ Wenn wir handeln – manchmal sind es auch die obskursten Dinge – fühlen wir uns lebendig und wieder aktiver.

Von Manuel Niemann