Eilenburg

Die Ideen nehmen langsam Konturen an. Dennoch bleibt noch einiges zu klären, bevor die gewonnenen 200 000 Euro Preisgeld aus dem Ideenwettbewerb des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft in den Eilenburger Ortsteilen tatsächlich umgesetzt werden können. Wünsche gibt es immer. Ortsvorsteherin Roswitha Feustel fasst es pragmatisch so zusammen: „Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, das Preisgeld auszugeben.“ Wohin es fließen soll, damit hat sich der Ortschaftsrat in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt. Die Ergebnisse trug Reiner Dietrich am Dienstag in einer Power-Point-Präsentation für die fünf einbezogenen Ortsteile vor.

Wedelwitz : Trafohaus und Spielplatz

Wedelwitz. Die Rettung des Trafoturmes durch den Umbau zu einer Wohnstätte für Fledermäuse und Co., wird vermutlich das erste Projekt sein, dass in Angriff genommen wird. Für das Vorhaben, zu dem auch das Pflanzen von Obstbäumen auf der Wiese, eine Blühwiese und Sitzgelegenheiten gehören, sollen nach Möglichkeit weitere Fördermittel akquiriert werden.

Im Blick haben die Ortschaftsräte auch den Dorfgemeinschaftsplatz um den Spielplatz. Hier wird noch nach der besten Idee gesucht, wie der vorbei fließende Bach Knatter für die Kinder erlebbar wird. Eine Möglichkeit deutet sich mit einem solarbetriebenen Pumpschöpfwerk zumindest schon an.

Kospa: Trafohaus geht außer Betrieb

Kospa. Der hiesige Trafoturm geht demnächst außer Betrieb, auch er könnte wie der in Wedelwitz dann umgenutzt werden. Außerdem soll das Umfeld des sich langsam wieder füllenden Kospaer Dorfteiches mit einer Feuerstelle gestaltet werden. Zudem trägt sich der Ortschaftsrat mit dem Gedanken, hier auch einen Elektro- und Wasseranschluss zu installieren, da Dorffeste bisher noch auf Privatgelände stattfinden.

Gut vorstellen können sich die Rand-Eilenburger zudem eine Obstbaumallee entlang der Alten Salzstraße.

Zschettgau: Backofen und Obstpresse

Zschettgau. Der Platz am Begegnungszentrum soll voraussichtlich ein Holzhäuschen zum Unterstellen von Tischen und Bänken bekommen. Außerdem sind ein mobiler Backofen sowie eine mobile Obstpresse für Lehrzwecke im Gespräch. Beides könnte dann in allen Dörfern bei den Festen zum Einsatz kommen.

Pressen: Wird der Dorfteich Biotop?

Pressen. Der Dorfteich hat, im Gegensatz zum Hinterteich, schon lange kein Wasser mehr. Ob der zwei Kilometer lange Zufluss überhaupt noch funktionstüchtig ist, soll geprüft werden, Danach kann die Entscheidung fallen, ob der Dorfteich samt seinem Umfeld gleich zu einem Biotop umgestaltet wird.

Behlitz: Obstbaumallee verlängern

Behlitz. Auch hier steht der Teich im Blickpunkt. Der DDR-Standard bei der Ufereinfassung könnte verbessert werden. Außerdem wären hier eine Entschlammung und Schilfreduzierung wünschenswert. Auf dem Weg von Behlitz in Richtung Kämmereiforst soll zudem die bereits von der Stadt begonnene Obstbaumallee verlängert werden.

Von Ilka Fischer