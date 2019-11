Wie viel ist Eilenburgs ehemaliges Obdachlosenheim wirklich wert?

Radwege: Für ein besseres Radwegenetz in Eilenburg plädierte Thomas Sigismund in der Einwohnerfragestunde im Stadtrat. Der Eilenburger wollte wissen, ob die Stadt über einen Ausbau des Netzes nachdenke. „Sie verschlafen den Wandel“, sagte Sigismund in Richtung Rathausspitze. Das Radfahren schütze das Klima und schone die Umwelt. Sigismund appellierte, das Radwegenetz für die sogenannten Alltagsradler in der Stadt zu verbessern, also für Leute, die zwischen den Stadtgebieten per Fahrrad ihre täglichen Dinge zu erledigen hätten. OBM Ralf Scheler (parteilos) erklärte, dass das Thema seitens der Verwaltung „nicht gering geschätzt“ werde, aber derzeit nicht das Top-Thema auf der Agenda sei. „Wir werden das Thema aber wieder aufrufen“, so Scheler.

Lob für Remondis: Jörg Petersohn wollte diesmal in der Einwohnerfragestunde ein Dankeschön loswerden – und zwar an den Abfallentsorger Remondis. Die Abgabe von Grünschnitt und anderen Dingen funktioniere „sehr unkompliziert und unbürokratisch“, sagte Petersohn. Er habe den Eindruck, dass es in jüngster Zeit auch zu weniger wilden Müllablagerungen im Stadtgebiet komme. Bei Remondis können die Eilenburger Sperrmüll, Grünschnitt und anderen Abfall abgeben.

Burgberg: Auf dem Schlossberg weist jetzt ein Spielstraßenschild die Autofahrer in die Schranken. Stadtrat Hans Poltersdorf ( CDU) begrüßte die Aufstellung, weil Autofahrer dort mitunter ziemlich schnell unterwegs sind, zum Teil mit 40 km/h. Poltersdorf selbst habe dies schon in Höhe des neuen Burgberg-Infozentrums beobachtet. Der Stadtrat dankte der Stadtverwaltung für das Aufstellen des Schildes.