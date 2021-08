Der Abriss der teils maroden Garagen am Fischerweg in Eilenburg lässt seit Jahren auf sich warten. Jetzt gibt es neue Ideen für eine Nutzung – hier drei mögliche Szenarien. Doch einfach umsetzbar sind die alle nicht.

Wie weiter mit maroden Garagen am Eilenburger Fischerweg?

