Wie weiter mit der maroden Friedhofsmauer in Eilenburg?

Eilenburg

Die Friedhofsmauer entlang der Torgauer Straße in Eilenburg ist an mehreren Stellen neu verputzt worden. Dem vorausgegangen waren Untersuchungen am Mauerwerk, die bereits im Dezember seitens der Denkmalschutzbehörde stattfanden, informierte die Stadtverwaltung. Da die Auswertung noch einige Zeit andauert und gemeinsam mit dem Bauausschuss der Stadt Varianten für eine mögliche Sanierung erarbeitet werden müssten, hatte sich die Stadtverwaltung für das Verputzen der geöffneten Stellen als Übergangslösung entschieden. Damit sei die Ansicht der Mauer zunächst verbessert und einem weiteren Schaden am Mauerwerk „für einen längeren Zeitraum vorgebeugt“ worden, heißt es weiter.

Notreparaturen und Ausbesserungen

Die Einfriedung des historischen Stadtfriedhofs ist seit längerer Zeit in einem schlechten Zustand. Notreparaturen und Ausbesserungen erfolgten bisher in unregelmäßigen Abständen durch den städtischen Bauhof. Der straßenseitige Putz ist stellenweise nicht mehr tragfähig und das Ziegelmauerwerk wurde teilweise witterungsbedingt zerstört. Oftmals waren aus dem Mauerwerk Steine herausgebrochen und lagen auf dem Fußweg. Die Friedhofsmauer war regelrecht löchrig geworden.

Dieser Teil ist am schlimmsten betroffen

Der mittlere Bereich der Einfriedung, wo früher die Georgenkapelle ihren Platz hatte, ist dabei am schlimmsten betroffen. Dort sind in den Jahren 2017 und 2018 bereits Putzreste, einschließlich loser Mauerwerksteile, entfernt worden. In dem Bereich der Einfriedung wurden die Schadstellen übergangsweise ausgebessert. Jedoch seien, so die Stadtverwaltung weiter, an dieser Stelle aufgrund der Größe der Schäden „sinnvolle fachgerechte Reparaturen auf Dauer nicht möglich“. Auch die Innenseite der Mauer befände sich witterungsbedingt „in einem sehr schlechten Zustand“.

Putz abgeschlagen

Im Dezember 2019 hatten dann Mitarbeiter des städtischen Bauhofs an vier Stellen entlang der Friedhofsmauer den Putz abgeschlagen. Dazu wurde im Bereich der ehemaligen Kapelle ein Stück der vorgesetzten Ziegelsteinmauer geöffnet, damit der Zustand der Mauer untersucht und die ursprüngliche Beschaffenheit geklärt werden konnte. Liegen die Ergebnisse vor, wollen die Verantwortlichen „über eine wirtschaftliche, bauliche und funktionelle Variante für die Einfriedung“ beraten, die dann hoffentlich langfristig Bestand hat.

