Das Gastspiel von Uwe Steimle am Sonntag in Eilenburg war etwas Besonderes. Denn für die Baderscheune war es die Rückkehr zur Kultur nach dem Lockdown. Wegen den Corona-Regeln gab der Dialektkünstler und Sprachimitator gleich zwei Vorstellungen. Hier gibt es ein Video.

Wieder Kultur in Eilenburg: Uwe Steimle im Doppelpack

