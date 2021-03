Wiedereröffnung am Montag: Nordsächsische Friseursalons völlig ausgebucht

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Gute zweieinhalb Monate hat es gedauert, nun können die Haare endlich ab: Die Wiedereröffnung der Friseursalons in ganz Deutschland gehört zu den ersten, vorsichtigen Corona-Lockerungsmaßnahmen. Auch in Nordsachsen zog es die ersten Kundinnen und Kunden für einen Haarschnitt in die Läden.

Trubel im Eilenburger Haarstudio am Markt

Gegen zehn Uhr vormittags herrscht im Eilenburger Friseursalon am Markt bereits Hochbetrieb. Eine gute Stunde nach der Wiedereröffnung des Salons sind die vier Mitarbeiterinnen am Waschen, Schneiden, Färben und Föhnen, das Telefon klingelt und die Kunden geben sich die Klinke in die Hand. „Wir sind die nächsten Wochen schon komplett ausgebucht“, sagt Inhaberin Susan Schmidt. Wer spontan einen Haarschnitt möchte, hat keine Chance: „Es kamen schon ein paar Leute und haben sich erkundigt, aber die nächsten freien Termine gibt es erst wieder Ende März.“

Trotz des Trubels ist Schmidt froh, endlich wieder ihrem Handwerk nachgehen zu können. „In den letzten Wochen war es am wichtigsten, die Nerven zu behalten und nicht den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt die Friseurmeisterin. Die Kundinnen und Kunden danken es ihr. Die Stammgäste, die sonst alle vier bis sechs Wochen kommen, mussten diesmal zweieinhalb Monate auf den Haarschnitt verzichten. „Besonders bei den Männern sieht man, dass es wirklich höchste Zeit ist“, sagt Schmidt.

„Mein Termin wurde vom Januar auf den Februar, dann nochmal auf den März verschoben, und ich hatte schon Angst, dass er wieder abgesagt wird“, sagt Martina Schulze, die einen der begehrten Termine am Montagvormittag abbekommen hat. Sie bekommt das volle Programm mit Schneiden und Färben. „Ich habe mir zwischendurch schon einmal selbst die Haare geschnitten, da gibt es ja allerhand Anleitungen im Internet und Fernsehen“, erzählt sie, „das kann nun zum Glück endlich wieder ausgebügelt werden.“

Friseursalon Silke Rust in Delitzsch bis April ausgebucht

Silke Rust und ihre Kollegin Anne Müller traf die plötzliche Schließung der Friseure wie ein Schlag: „Wir haben erst am Sonntag, also drei Tage vorher, von der Schließung erfahren“, erzählt Friseurmeisterin Rust. Bis zum vorerst letzten Arbeitstag am 15. Dezember hätten die beiden Friseurinnen dann versucht, noch möglichst viele ihrer Kunden und Kundinnen zu versorgen.

Silke Rust (r.) und Anne Müller desinfizieren die Plätze im Salon für ihre Kundinnen und Kunden. Quelle: Wolfgang Sens

Als bekannt wurde, dass die Friseure im März wieder öffnen, ließen die ersten Terminwünsche nicht lange auf sich warten: „Die Kanzlerin hatte noch nicht einmal ganz zu Ende gesprochen, da kamen schon die ersten Anrufe und Nachrichten“, erzählt die Inhaberin. Auch der Delitzscher Friseursalon ist bis April größtenteils ausgebucht. „Einige Kunden waren etwas enttäuscht über die lange Wartezeit, aber alle hatten Verständnis“, sagt Mitarbeiterin Anne Müller.

Zufälliger Termin

Christine Hohmann hat ihren Termin am Montag beinahe zufällig erhalten: „Normalerweise komme ich alle drei Wochen und plane die Termine immer für das ganze Jahr voraus“, erzählt die Delitzscherin, die nur wenige Meter vom Friseursalon entfernt wohnt. „Inzwischen ist der letzte Haarschnitt allerdings schon eine ganze Weile her.“ Ein Blick zwischen Hohmann und Silke Rust verrät: Da besteht dringender Änderungsbedarf.

Schichtsystem im Bad Dübener Salon Tina’s Haarwerk

Einer der ersten Kunden im Bad Dübener Salon Tina’s Haarwerk in der Blücherstraße war Montag früh Alexander Schütz. „Wurde höchste Zeit. Endlich mal wieder ein frischer Haarschnitt“, freute sich der Kurstädter.

Alexander Schütz gehörte bei Friseurmeisterin Tina Nitz im Salon Tina's Haarwerk in Bad Düben Montag früh zu den ersten Kunden. Quelle: Steffen Brost

Für die 29-jährige Friseurmeisterin Tina Nitz und ihre beiden Mitarbeiterinnen waren die vergangenen Wochen eine quälende Zeit. „Ich musste meine beiden Kolleginnen leider in Kurzarbeit schicken, sonst wäre das nicht gut gegangen“, so die junge Frau. Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres musste Nitz ihren kleinen Salon schließen und verzeichnete enorme Einbußen. Staatliche Hilfe bekam die 29-Jährige erst für den Januar. „Es wurde mir aber nur ein ganz geringer Abschlag ausgezahlt.“ Die Höhe sei nicht der Rede wert, das helfe auch nicht wirklich. „Ansonsten hatte ich Grundsicherung beantragt, um über die Runden zu kommen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir wieder arbeiten dürfen“, so die Friseurmeisterin. Seit Montagmorgen läuft es im Laden wieder rund. Das Team kann sich vor Terminanfragen kaum retten und arbeitet täglich von 6 bis 21.30 Uhr im Dreischichtsystem, um alle Kundenwünsche irgendwie zu erfüllen.

Von Robin Knies und Steffen Brost