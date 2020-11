Sprotta-Siedlung

Herbstzeit ist Jagdzeit. Und dann füllen sich in der Regel auch die Kühllager bei den Wildhändlern. Anders sieht es derzeit bei Torsten Claus aus, der einen Wildhandel an der B87 in Sprotta-Siedlung bei Eilenburg betreibt. Dort ist das Kühllager leer. Wo sonst Wildschweine am Haken hängen und Fleisch von Hirsch und Reh in der Kühlzelle abgepackt lagert, herrscht gähnende Leere.

Eingeschränkte Jagden

Die Jagden in Nordsachsen werden dieses Jahr anders sein als sonst (Symbolfoto). Quelle: dpa

„Es sieht ganz schlecht aus, weil die Jagden eingeschränkt sind“, sagt der 53-Jährige, der seit 1992 den Wildhandel betreibt. So einen Saisonauftakt habe er noch nie erlebt.

Tatsächlich gibt es zwar in diesem Jahr Jagden in den Wäldern dieser Region, doch wegen der Corona-Pandemie ist noch unklar, wie viele tatsächlich stattfinden können und unter welchen Bedingungen, kündigte jüngst der Staatsbetrieb Sachsenforst für den Forstbezirk Taura an, zu dem die hiesigen Wälder gehören.

Wild aus der Dübener Heide

Normalerweise bezieht Torsten Claus, der selbst passionierter Jäger ist und ein 365 Hektar großes Revier bei Pressel betreut, das Wild aus der Dübener und zum Teil auch aus der Dahlener Heide. Auf dem weitläufigen Grundstück seiner Eltern in Sprotta-Siedlung steht ein Verarbeitungs- und Kühlhaus. Dort verarbeitet er Hirsche, Rehe und Wildschweine und verkauft das Fleisch von Mittwoch bis Samstag direkt vor Ort. Den Montag und Dienstag nutzt er vorwiegend, um das Wildbret zu verarbeiten. Außerdem beliefert der gelernte Forstwirt die Gastronomie, unter anderem zählte 28 Jahre lang Auerbachs Keller in Leipzig zu seinen Kunden. Doch die Gastronomie darf wegen des derzeitigen Lockdowns nicht öffnen, ergo nimmt die Branche auch kein Wild ab. Ein weiterer Punkt, der ihn quasi arbeitslos macht.

Schwierige Monate

„Die Lage ist nicht einfach für mich“, erzählt der Wildhändler. Staatliche Hilfen habe er aber bislang nicht beantragt, „da bin ich kein Freund von“, sagt er. Vielmehr erhält er Unterstützung von seiner Familie, worüber er dankbar ist.

Auf die Frage, ob er noch vom Weihnachtsgeschäft profitieren kann, denn immerhin soll der Teil-Lockdown ja Ende November aufhören, ist Torsten Claus eher skeptisch. „Die nächsten zwei Monate sehe ich schwarz. Da wird sich nichts ändern. Ich denke mal, für dieses Jahr hat sich das erledigt.“Dabei zählt vor allem die Zeit um Weihnachten als Hochzeit für die Wildhändler. Das Wildbret ist dann in der Gastronomie und bei Privatkunden stark nachgefragt.

Angst vor der Schweinepest

In Sachsen gibt es den ersten Schweinepest-Fall bei einem Wildschwein (Symbolfoto). Quelle: dpa

Sorge bereitet ihm auch noch ein anderen Thema: die Afrikanische Schweinepest. Sollte Nordsachsen betroffen sein, dürften die Wälder sowieso nicht mehr bejagt werden. Aber soweit ist es nicht. In Sachsen gibt es zwar den ersten Fall. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat bestätigt, dass ein am 27. Oktober im Landkreis Görlitz geschossenes Wildschwein infiziert war. Seither herrscht im Freistaat Alarmbereitschaft. Die ersten Fälle in Deutschland waren vor Monaten in Brandenburg aufgetreten. Zwar ganz nah an der Grenze zu Polen. Doch Nordsachsen grenzt an den brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster. Und von da könnten infizierte Wildschweine auch eines Tages nach Nordsachsen gelangen, wenn sich die Fälle häufen.

Betrieb stellt um

Trotzdem gibt sich der 53-Jährige auch optimistisch und hofft, dass sein Geschäft im nächsten Jahr wieder Fahrt aufnimmt. Derzeit sei er dabei, den Betrieb auf EU-Richtlinien umzustellen. Denn den Wildhandel in Sprotta-Siedlung soll es auch künftig geben, schließlich hat dieser eine lange Tradition. In der ehemaligen DDR führte seine heute 81 Jahre alte Mutter Marie-Luise von 1978 an den Wildhandel, der damals zur staatlichen Forstwirtschaft gehörte. Er selbst arbeitete in dieser Zeit viele Jahre in Damwildgehegen dieser Region.

Familie Claus und der Wildhandel – das gehört einfach hierher. Und viele Stammkunden schätzen die Qualität des Wildbrets. So hofft Torsten Claus, dass er seine Wildfleischprodukte bald wieder in seinem Handel in Sprotta-Siedlung anbieten kann.

