Willkommen an Bord des Eilenburger Rinckart-Gymnasiums

Eilenburg

Freundliche Begleiter mit Häppchen, einem Trinkangebot und einem Laufzettel begrüßten am Samstagmorgen im Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasium die Gäste zum Tag der offenen Tür. Die Mädchen und Jungen der Klasse7/1 hatten die Aufgabe, die Besucher, ähnlich wie auf einem Flug durch die Schule zu begleiten. „Im Rahmen des Projektes ‚Willkommen an Bord‘ haben die Schüler den Tag mit vorbereitet und das Foyer einladend gestaltet. Die Schüler sind es, die ihre Schule am besten präsentieren können“, zieht Judith Ränger Bilanz. Sie ist an der Bildungseinrichtung Referendarin und hat das Projekt im Deutschunterricht begleitet.

Schüler beschäftigen sich mit dem Mauerfall

Das praktische Handeln bestimmt auch im Rinckart den Schulalltag. Die großartige Sammlung von Ausstellungsobjekten im Geschichtsraum ist eines von vielen Beispielen. 30 Jahre Mauerfall als Projektthema ließ den Schülern viel Freiraum, um sich mit diesem historischen Ereignis auseinanderzusetzen. Eine gebastelte Mauer, dazu ein theoretischer Abriss in Papierform, bereitete Hannah aus der 8/1 keine Schwierigkeiten: „Mit solchen Aufgaben kann man sich zusätzlich eine gute Note verdienen“, erklärt das Mädchen.

Zur Galerie Ein großes Papp-Flugzeug landete am Sonnabendmorgen zum Tag der offenen Tür im Rinckart-Gymnasium.

Top-Ausstattung überzeugt Eltern

Auch Fabio aus der Klasse 5 hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt: „Ich habe meine LEGO Bausteine genutzt, um eine Mauerszene darzustellen“. Da macht das Lernen Spaß und auch der Chemieunterricht kann zum Lieblingsfach werden. Julian Schildhauer kann das von sich behaupten. „Ich habe Lust und Laune, heute Chemie zu präsentieren“, erklärt er, während er geduldig mit der kleinen Sina die Geheimschrift aus Zitronensaft wieder sichtbar werden lässt. Ihr Vater Richard Berger ist mit der Tochter vor Ort, um sich ein Bild von der Schule zu machen. Denn im nächsten Jahr wird das Mädchen in Klasse 5 eine weiterführende Schule besuchen. „Unsere große Tochter geht schon hier zur Schule und wir sind sehr zufrieden. Alles ist super ausgestattet und top ringsum“. Das Mädchen fügt hinzu „Ich bin auf die Lehrer gespannt und die neuen Fächer, die es geben wird“.

Schüler können Instrumente lernen

Am Tisch nebenan stellt Tim Tauchnitz den neuen TI-inspire CX II-T CAS vor. „Wir sind die erste Gruppe, die den Taschenrechner nutzt und haben eine Anleitung entwickelt.“ Das Modell kann mit Sensoren gekoppelt werden, um verschiedene Experimente durchzuführen. Der Rechner wird fächerübergreifend eingesetzt. Beim Schulrundgang gab es aber mehr als Experimente und Exponate zu sehen. In den Musikräumen zeigten die Mädchen und Jungen, was heute noch alles möglich ist. Das Lernen eines Instrumentes ist im Lehrplan verankert und wird ebenfalls ermöglicht. Unter Anleitung können die Schüler das Gitarre- oder Keyboardspiel erlernen. Ob naturwissenschaftlich, künstlerischen oder sportlich, die Lernenden können in der Bildungseinrichtung ihre Stärken gewinnbringend einsetzen und Schwächen ausgleichen, wenn sie es nur selbst wollen. Der Blick hinter die Kulissen verriet das am Samstagvormittag.

Von Anke Herold