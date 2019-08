Eilenburg

Die Kaffeetafel ist gedeckt, der Kuchen steht verführerisch bereit und ringsherum sitzen Frauen und Männer, die den Beruf des Altenpflegers gelernt haben beziehungsweise ihre Ausbildung jetzt beginnen. Festlich sieht es aus in der K&S Seniorenresidenz in Eilenburg und festlich soll es auch sein. Denn das Treffen der Auszubildenden und ihrer Ausbilder hat Tradition und kommt einer kleinen Preisverleihung nah.

Alle drei Azubis werden übernommen

„Ich freue mich auf unsere neuen Fachkräfte, die ihre Ausbildung gut abgeschlossen haben. Nach den drei Jahren sind sie uns richtig ans Herz gewachsen“, sagt Kathleen Krieg, die Leiterin der 100 Bewohner zählenden Einrichtung am Stadtpark.

Kevin Kröner (20), Romana Kaspersinski (29) und Janne Lieske (23) sind die drei neuen Fachkräfte. Sie leben in Eilenburg und haben sich bewusst für den Altenpfleger-Beruf entschieden. Kein einfacher Job, aber den jungen Leuten ist vor allem die Arbeit mit den alten Menschen wichtig. Viel Praxiswissen haben sie sich während ihrer Ausbildung in der Seniorenresidenz angeeignet. Weiteres Rüstzeug und vor allem theoretisches Wissen erhielten sie unter anderem im Berufsschulzentrum (BSZ) Rote Jahne.

Azubis werden von K&S übernommen

Zur Galerie Das sind die alten und neuen Altenpfleger-Azubis in der K&S Seniorenresidenz in Eilenburg.

Die Ausbildung zum Altenpfleger gibt es dort seit 2013. Die drei Azubis lernten sämtliche Fähigkeiten, die zur Pflege alter Menschen erforderlich sind. Natürlich zählen die Klassiker dazu: Wie man Spritzen verabreicht, Verbände richtig anlegt oder Katheter wechselt. Die Ausbildung bestand aus einem medizinischen und einen sozialen Teil. Deshalb war auch Christian Matysek, der Fachkonferenzleiter für Pflegeberufe am Berufsschulzentrum, Gast der Veranstaltung, hatte er doch die jungen Leute während ihrer Ausbildung begleitet.

Froh ist Residenz-Chefin Krieg, dass sich die Azubis entschieden haben, nach ihrer Lehre in der K&S Seniorenresidenz zu arbeiten. „Das ist heutzutage nicht selbstverständlich, weil viele Pflegeeinrichtungen Personal suchen.“ Allein in der K&S Seniorenresidenz sind 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Bester Azubi bekommt ein Auto

Das Unternehmen, das in Sottrum bei Bremen seinen Stammsitz hat und 33 Seniorenresidenzen und barrierefreie Wohnanlagen betreibt, setzt bewusst auf die Ausbildung von Fachkräften. Der Konzern gilt mit knapp 4000 Mitarbeitenden als einer der führenden privatwirtschaftlichen Arbeitgeber in der Pflegebranche und erhielt 2018 von den Magazinen „ Focus“ und „ Focus Money“ das begehrte Siegel „ Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“. Dass K&S im Vergleich zu anderen Firmen einiges mehr für seine Mitarbeiter macht, zeigt auch die Autoaktion für den besten Azubi. Dieser darf nämlich ein Jahr lang einen Smart fahren. Diesmal wurde der Schlüssel Sabrina Gröschke überreicht. Die 31-Jährige ist im zweiten Lehrjahr. „Frau Gröschke ist fleißig, wissbegierig und ihre schulischen Leistungen sind sehr gut“, lobt Pflegedienstleiterin Beate Ralle.

Gut möglich, dass schon im nächsten Jahr einer der neuen Auszubildenden zum besten Azubi gewählt wird. Diese Chance haben Franziska Feuerer (27), Philipp Schmidt (18), Madlen Barholz (29) und Swetlana Schilling (49). Letztere beginnt ihre berufliche Laufbahn noch mal ganz von vorn. „Ich habe als medizinische-technische Assistentin gearbeitet. Den ganzen Tag im Labor – das war nichts mehr für mich“, erzählt Swetlana Schilling, die in Gotha bei Jesewitz lebt. So habe sie vor drei Jahren ein Praktikum in der Altenpflege gemacht und beginnt nunmehr die Altenpfleger-Ausbildung. Von Beate Ralle erhielten die Neuen zur Begrüßung jeweils eine Zuckertüte und einen Terminplaner. „Das wird für sie ein langer Weg. Aber sie bekommen eine Top-Ausbildung, wenn wir alle an einem Strang ziehen.“

Jaffar Hussaini – der Liebling bei den Senioren Aus Afghanistan kam er vor vier Jahren als Flüchtling nach Deutschland. In Eilenburg lebt er und fühlt sich wohl. Und hier sieht er auch seine Zukunft: Jaffar Hussaini ist 20 Jahre jung und hat ein Freiwilliges Soziales Jahr in der K&S Seniorenresidenz absolviert. Ein ganzes Jahr war es zwar nicht, wie Residenzleiterin Kathleen Krieg erzählt, lediglich ein halbes. Aber dass er das Jahr nicht voll macht, hat einen guten Grund: Denn Jaffar hat nunmehr die Möglichkeit, eine zweijährige Pflegehelferausbildung im Berufsschulzentrum Rote Jahne zu beginnen. Diese Chance will der junge Mann nutzen. Jaffar Hussaini ist der Liebling bei den Senioren in der Residenz am Stadtpark gewesen. „Unsere Bewohner haben ihn sehr gemocht“, erzählt Kathleen Krieg. Sie hofft, dass er der Einrichtung nicht verloren geht und das erforderliche Praktikum während seiner Ausbildung im Haus absolviert. Jaffar selbst ist guter Dinge. Die Arbeit mit alten Menschen gefällt ihm. „Das hat mir hier großen Spaß gemacht. Alle waren sehr lieb und zu mir“, erzählt er.

Von Nico Fliegner