Windhunde: Was die Landessiegerausstellung in Eilenburg über die Rasse verrät

Eilenburg

Das grazile Äußere mit einem eleganten Kopf, hängenden Ohren und ein sportlicher Körperbau zeichnet einen Sloughi aus. Der Name steht für eine mittelgroße Hunderasse der kurzhaarigen Windhunde. Schon auf alten Wandreliefs wurden diese Vierbeiner dargestellt. Nun haben die Tierfreunde des Windhundclubs Eilenburg diese Rasse ebenfalls für sich entdeckt. Am Samstag zeigten die Besitzer in einer großen Ausstellung neben anderen Rassen ihre Tiere. Lena Bott ist mit ihrer Mutter Anke Bott vor Ort. Sie gehören zum Club und haben ihren Hund dabei.

Halter wie Hund sind gleichermaßen aufgeregt. Die noch sehr jungen Tiere beobachten aufmerksam, was um sie herum passiert und verhalten sich auf dem Platz sehr diszipliniert. Lena Bott erklärt das besondere an der Rasse: „Sie sind sehr schöne und auch zarte Hunde.

Zur Galerie Windhunde sind ganz besondere Tiere. Bei der Landessiegerausstellung 2021 in Eilenburg am Samstag ging es für Hunde und Halter aufregend zu. Ein paar Impressionen.

Im Wesen sind sie dem Menschen sehr zu getan und können ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten im Rudel entwickeln. Sie sind ausgesprochene Sporthunde mit einem starken Muskelbau. Die Rasse ist eher selten und daher auch nicht so anfällig für Erbkrankheiten. Das ist sehr wichtig, denn nur so können sie auch Sport treiben“, erzählt die Hundekennerin. Mit 14 Wochen haben sie ihren Rüden Kalevi bekommen.

Training mit dem Hund

Schon früh begann das Training mit dem Hund. Denn früh übt sich und so ein Hund muss sich später einmal hinstellen und anfassen lassen. „In regelmäßigen Abständen wird dann auch die Rennbahn besucht, um die Atmosphäre kennenzulernen. Später werden dann die ersten Schritte auf der Bahn gemacht und Stück für Stück die Länge der Strecke erhöht.

Tiere für die Couch

Natürlich wollen die Hunde auch mit auf die Couch. Diese Tiere sind sehr sensibel und brauchen den Familienanschluss und weitere Hundekumpels“, weiß die junge Frau, die mit dem Hund auch im Alltag viel Zeit beim Sporttreiben verbringt. Fahrradfahren oder Joggen macht beiden besonderen Spaß. Am Samstag unterzogen sich die jungen Vierbeiner einer sorgfältigen Prüfung durch die Preisrichterin. Zähne, Körperbau, Fell sind nur einige Punkte, die dabei eine große Rolle spielen. Außerdem wurde der Gang und das Verhalten der Tiere bewertet.

Internationale Aussteller

An der Landessiegesausstellung Sachsen 2021 nahmen am Samstag 115 und am Sonntag 65 Hunde teil. Insgesamt 15 von 20 weltweit existierenden Rassen zeigten sich am Wochenende auf dem Eilenburger Areal. Dabei waren auch Aussteller aus Belgien, Polen und der Tschechoslowakei mit von der Partie. Unter ihnen die imposanten Afghanen mit ihrem langen Haarschopf und eine 3 Generationen Barsoisfamilie. In diesem Jahr war es coronabedingt die erste Veranstaltung. „Eigentlich wollte der Verein schon im vorigen Jahr seinen 90 Geburtstag feiern. Aber nun peilen wir das 95. Jubiläum zum Feiern an“, ist von Dietmar Lemm zu erfahren.

Von Anke Herold