Winterdienst in Eilenburg wünscht sich durchaus Schnee

Eilenburg

Volker Wagner freut sich nicht über den bisher ausgefallenen Winter. Er ist da ganz offen: „Ich wünsche mir schon noch die eine oder andere Schneeflocke.“

Winterausfall trifft die Firma

Denn der Geschäftsführer des örtlichen Abfallentsorgers Remondis, zu dem auch die den Winterdienst übernehmende Stadtwirtschaft gehört, weiß: „Wenn der Winter ausfällt, trifft uns das als Firma schon.“ Schließlich müsste das Unternehmen, das die kommunalen Straßen in Eilenburg und zum Teil in Doberschütz betreut, trotzdem entsprechend Personal und Technik vorhalten. In diesem Winter habe es aber bis auf wenige sporadische Kontroll- und Streufahrten wegen überfrierender Nässe insbesondere in Brückenbereichen noch keine Einsätze gegeben. Volker Wagner, der seit 2012 in Eilenburg arbeitet, kann sich an einen solchen Winter nicht erinnern. „Ein bis zwei Wochen Schnee oder richtig knackige Kälte gab es bisher immer.“ Auch in diesem Jahr kann das ja noch kommen, die offizielle Winterbereitschaft endet sogar erst am 31. März.

Mitarbeiter und Technik stehen bereit

Schüttelt Frau Holle doch noch die Betten oder wacht Gevatter Frost auf, stehen den zwölf Mitarbeitern zwei Unimogs, drei Multicars, zwei Traktoren und zwei Transporter zur Verfügung. Volker Wagner ist es aber wichtig zu betonen, dass die weit verbreitete Annahme, dass bei Schneefall alle Straßen geräumt werden, falsch sei.

„Die Stadt Eilenburg hat als Auftraggeber die Straßen in drei Dringlichkeitsstufen eingeteilt.“ Danach erfolge der Winterdienst bei Straßen der Stufe I, zu denen beispielsweise der Fischerweg, die Bahnhofsstraße oder die Ernst-Mey-Straße gehören, bis 7 Uhr und wird gegebenenfalls bis 20 Uhr wiederholt. Die Stufe II folgt im Anschluss. Straßen der Stufe III, wozu sämtliche Wohngebietsstraßen gehören, würden dagegen nur bei sehr starkem Schneefall und bei extremer Eisglätte geräumt und gestreut.

Baum- und Gewässerpflege werden vorgezogen

Doch vom Himmel tanzende Schneeflocken haben sich auch in den nächsten Tagen erst einmal nicht angekündigt. Däumchen drehen müssen die Beschäftigten aber dennoch nicht. Neben Baumarbeiten auf den städtischen Friedhöfen wurden Unterhaltungsarbeiten an Gewässern vorgezogen. „An der Rietzschke und am Zschettgauer Graben sind wir bereits fertig“, so Perikles Spielau, Leiter der Stadtwirtschaft. Auch bei der Knatter in Wedelwitz sei ein versandeter Durchlass inzwischen beräumt worden. In den nächsten Tagen werde an der Knatter nun noch einseitig Schilf geschnitten. „Zudem“, so Spielau, „befreien wir den Bach in den nächsten Tagen auch noch von rein gespülten Gras und Müll.“

Von Ilka Fischer