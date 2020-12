Wirbel um Wacholderrodung im Eilenburger Rosarium

Eilenburg

Die im Herbst erfolgte Rodung der Wacholderbüsche im Eilenburger Rosarium, eine Vorgabe aus dem denkmalpflegerischen Konzept, hat zur Verwunderung im Stadtrat geführt. „Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir ein Konzept zum Rosarium hatten“, sagte Stadtrat Hans Poltersdorf ( CDU). Das Gesamtbild habe sich nunmehr „gravierend verändert“, ohne dass der Stadtrat eingebunden war. „Ich bin sehr traurig darüber“, sagte Poltersdorf. „Ich hoffe auf schöne Nachpflanzungen.“

Wacholderbüsche zu groß

Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung im Rathaus, begründete die Maßnahme und gab an, nicht gewusst zu haben, dass sie nicht abgestimmt gewesen war. „Ich entschuldige mich dafür“, sagte der Fachbereichsleiter. Die Wacholderbüsche hätten inzwischen eine Größe erreicht, die die Pflege „sehr schwierig“ gemacht habe. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden stattdessen acht Gruppen mit je drei Blühsträuchern, einer rosa Strauchrose und zwei weißen Fliedern sowie beidseitig eine immergrüne Zypresse gepflanzt. Die Erneuerung der gesperrten Treppe und die Wiederherstellung einiger Wege sollen dann im nächsten und übernächsten Jahr erfolgen.

Konzept als Maßgabe

Das Rosarium wurde 1933 angelegt und ist heute ein geschütztes Gartendenkmal. Um die Anlage am bahnhofsseitigen Stadteingang neu zu gestalten und dabei auch den Anforderungen der Gartendenkmalpflege gerecht zu werden, wurde 2009 und 2010 in enger Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde ein Konzept erarbeitet. Ziel war es, das Rosarium wieder in einen Zustand zu versetzen, welcher der ursprünglichen Anlage nahekommt.

Von Nico Fliegner