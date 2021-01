Wo es in Eilenburg künftig Bauland für Eigenheime gibt

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg ist eine der wenigen Kommunen, die in den vergangenen Jahren stetig gewachsen sind. Die Einwohnerzahl liegt nunmehr stabil über 16 000. Die Wohnstandortkampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig“ punktete ab 2016 mit Standortvorteilen und städtischer Infrastruktur für alle Generationen und multiplizierte den Bekanntheitsgrad in erheblichem Maße für potenzielle Zuzügler vorwiegend der jüngeren Generation. Die Ergebnisse ließen sich bald messen. Zur Schaffung der notwendigen Voraussetzungen wurden Wohnstandorte neu entwickelt, jahrelang brachliegende Flächen beseitigt, überplant und erschlossen. Weiterhin gab es umfangreiche Bestandssanierungen an Immobilien durch private, genossenschaftliche und städtische Investitionen. Es entstanden und entstehen attraktive Wohngebiete am Jacobsplatz, in der Martinstraße, der Rollenstraße und Am Grünen Fink.

„Die massiv steigende Preisentwicklung beim Grundstückskauf in den Großstädten hat sich positiv auf das Wachstum unserer Stadt ausgewirkt, der durchschnittliche Quadratmeterpreis eines Grundstücks in unserer Stadt ist dadurch besonders konkurrenzfähig“, sagt Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Ein großer Vorteil seien die Verkehrsinfrastruktur mit S-Bahn-Anbindung nach Leipzig und Halle sowie das Straßenverkehrsnetz bis Leipzig. Und letztlich sind auch anhaltend niedrige Zinsen für Baukredite zu nennen, welche die Bautätigkeit begünstigt haben. Ziel ist es, weiter Einwohner zu gewinnen, weitere Planungen für Wohngebiete laufen. Wie die konkret aussehen – hier ein Überblick:

Wohngebiet Am Regenbogen

Was ist an diesem Wohnstandort vorgesehen?

Konkret geht es um das Gelände der abgerissenen alten Schornsteinfegerschule in Eilenburg Ost. Dabei handelt es sich um insgesamt 30 000 Quadratmeter Fläche, auf der Platz für 30 bis 35 Häuser ist.

Auf dieser Fläche Am Regenbogen in Eilenburg Ost soll ein weiteres Eigenheimgebiet entstehen. Quelle: Nico Fliegner

Wie ist der aktuelle Planungsstand?

Die Planungen für dieses neue Wohngebiet zu beginnen, wurde vom Stadtrat bereits beschlossen und damit beauftragt. „Wir befinden uns hier im ersten Drittel der Gesamtplanung“, so Oberbürgermeister Scheler.

Was ist das weitere Vorgehen in diesem Jahr?

Hier müssen zunächst noch weitere Beschlüsse wie Aufstellungsbeschluss, Offenlage und Satzungsbeschluss gefasst werden.

Wann soll die Vermarktung der Grundstücke beginnen?

Das ist derzeit noch völlig offen. Nach Abschluss aller Planungsvoraussetzungen könne das erst danach konkret gesagt werden.

Wohngebiet Fasanenweg

Was ist an diesem Wohnstandort vorgesehen?

Das neuerschlossene Wohngebiet Am Grünen Fink liegt im Osten der Stadt Eilenburg. In dem im Bebauungsplan enthaltenen dritten Abschnitt, im Fasanenweg, entstehen auf 34 Bauplätzen Eigenheime, die nach Angaben von Harald Fiebig von dem Unternehmen Grundstück & Haus Winkler GmbH in Mannheim, das das Baufeld gekauft und entwickelt hat, alle schon verkauft sind. Die Grundstücke haben eine Größe zwischen 562 und 912 Quadratmeter.

Wie ist der aktuelle Planungsstand?

Die Planung für das Gesamtgebiet ist bereits seit etwa zwei Jahren bestandskräftig. Die Erschließung mit allen Versorgungsmedien sowie der Straßenbau am Fasanenweg werden derzeit realisiert, vereinzelt sind bereits Grundstücke abgesteckt.

Was ist das weitere Vorgehen in diesem Jahr?

„Mit dem Bau der ersten Eigenheime rechne ich mit beginnendem Frühjahr und gehe davon aus, dass die ersten Familien Weihnachten 2021 bereits in ihrem neuen Haus feiern werden“, sagt Harald Fiebig.

Wohngebiet Rollenstraße

Was ist an diesem Wohnstandort vorgesehen?

Das erste Stadthaus in der Rollenstraße in Eilenburg steht. Quelle: Nico Fliegner

In einem bestehenden Wohnviertel mit Mehrfamilienhäusern im Stadtzentrum von Eilenburg sind zehn Stadthäuser als Eigenheime geplant. Diese haben eine Grundfläche von 110 bis 160 Quadratmetern. Bei der kleineren Variante mit Erdgeschoss und Obergeschoss, aber ohne ausgebautes Dachgeschoss stehen vier Zimmer zur Verfügung, bei der größeren bis zu sechs, weil das Dachgeschoss als sogenanntes Studio ausbaufähig ist. Investor ist die Siewert Hausbau GmbH in Halle in Kooperation mit einem Leipziger Projektentwickler. Das Unternehmen hat das Grundstück schon vor längerer Zeit erworben und die Planung für die Häuser auf den Weg gebracht. Außerdem errichtet es auch die Häuser.

Wie ist der aktuelle Planungsstand?

Eine Baugenehmigung für das Gebiet liegt vor und das erste Haus wird bereits gebaut. Für weitere gibt es Reservierungen.

Was ist das weitere Vorgehen in diesem Jahr?

Sobald für Häuser Kaufverträge abgeschlossen sind, startet auch deren Bau. „Wir wollen die zehn Häuser nicht gleich sofort errichten, sondern den Eigentümern bei der Gestaltung noch Optionen lassen“, sagte Vertriebsexperte Marcus Linke von Siewert Hausbau im Herbst auf LVZ-Anfrage. Alles in allem sollen die Häuser bis Ende dieses Jahres stehen.

Weitere Wohnprojekte

Neben den genannten neuen Eingeheimstandorten planen private Investoren weitere Wohnprojekte in Eilenburg, so unter anderem Am Anger, in der Schreckerstraße und an der Mulde, hier ist das ehemalige Obdachlosenheim zu nennen. Ebenso hat die Eilenburger Immobilienfirma Gaebel mit dem Bau des Sechsfamilienhauses an der Ecke Bahnhofstraße/Schreckerstraße begonnen. Pläne hat das Unternehmen auch für einem alten Industriebau in der Kranoldstraße, in dem voraussichtlich 18 bis 20 Wohnungen im Loftcharakter entstehen. Überplant wird zudem die Ecke Nordring/Bernhardistraße. Hier soll ab 2022 ein hochwertiges und modernes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Und im Bereich Mansberg sind ein Mehrfamilienhaus und fünf Miets-Einfamilienhäuser geplant.

