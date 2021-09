Wo gibt’s Pilze in Nordsachsen? Profis geben Tipps

Nordsachsen

Vom Heidekoch zur Pilzberaterin – wir haben einmal gefragt, welche Tipps die Profis für Pilzsucher haben.

Der Heidekoch: Am Waldrand gibt es mehr Licht und Regen

Eine reiche Ausbeute verspricht die Gegend um Taura in der Dahlener Heide, weiß Heidekoch und Pilzberater Philipp Anders. Quelle: Christian Wendt

Philipp Anders (32) ist Pilzberater und Koch in Taura – und sein Heimatrevier zum Pilzesuchen ist die Dahlener Heide. Ertrag verspricht vor allem die Gegend rund um Taura, erzählt er. „Steinpilze, Pfifferlinge, Rotkappen oder auch Krause Glucke – ich habe hier in diesem Jahr schon einiges gefunden.“ Auch wenn mal nicht ganz so viele Pilze wachsen, dürfte es ein paar Tagen später schon wieder deutlich besser aussehen. „Die Feuchtigkeit ist da!“

Pilzfreunden und denen, die es noch werden wollen, kann er mit auf den Weg geben, dass sie am besten am Waldesrand mit dem Suchen beginnen sollten. Hier fällt mehr Regen und Licht auf den Boden, hier wachsen die Pilze schneller. Und wenn am Rand schon die ersten Exemplare zu sehen sind, lohnt auch ein Schritt tiefer in den Wald. Sein heißer Tipp: „Wer Lust auf Steinpilze hat, sollte besonders unter Buchen suchen.“

Der Revierförster: Der Boden macht den Unterschied

Pilze sammeln – das macht Förster Mario Erdmann im eigenen Revier am Collm. Quelle: Axel Kaminski

Mario Erdmann ist seit 1994 für den Sachsenforst im Revier Collm tätig. Da hat er schon jede Menge Pilze gesehen – und davon nicht jeden mitgenommen. „Ich will in der Saison nicht sieben Tage in der Woche Pilze essen“, nennt er den Grund. Doch seit drei Wochen gibt es im Revier wieder massenhaft Pilze.

„Bei passendem Wetter wachsen hier nahezu überall Pilze“, betont der Revierförster. Passend – das sind milde Temperaturen und ausreichend Niederschlag. Den Unterschied mache der Boden, so Mario Erdmann. Die Krause Glucke beispielsweise gedeihe auch auf Sandboden, sei also sogar in Kieferbeständen zu finden. Andere Arten hätten größere Ansprüche. Steinpilze würden in Symbiose mit Pflanzenwurzeln wachsen, oft in Eichenbeständen.

Mario Erdmann hat nicht beobachten können, dass die große Trockenheit der vergangenen Jahre vor diesem niederschlagsreichen Sommer den Pilzen geschadet hätte. Aber sie stellt ein Risiko für die Pilzsammler dar. „Es gibt viele geschädigte Bäume, bei denen ein mäßiger Wind auch Äste abwerfen kann“, schildert er die Gefahr. Deshalb sollten Pilzsammler nicht nur auf den Boden schauen, sondern ab und an nach oben, um riskante Stellen zu meiden.

Die passionierten Sammler: Lieblingsstelle Lutherstein

Mutter und Sohn auf Pilzsuche im Naturpark Dübener Heide: Am Lutherstein zwischen Bad Düben und Wittenberg präsentieren Stefan (32) und Sylke (58) Eckart aus Dölzig ihren Korb, der unter anderem mit Steinpilzen gefüllt ist. Quelle: Nico Fliegner

Wenn man derzeit an einem Samstagmorgen die Bundesstraße 2 von Bad Düben nach Wittenberg fährt, sieht man links und rechts an den Waldwegen etliche Autos mit Leipziger oder Hallenser Kennzeichen stehen. Die Städter sind dann wieder auf Pilzsuche. Seit Jahrzehnten schon ist die Dübener Heide gefragte und beliebte Sammelregion. Seit gut drei Jahren wissen das auch Stefan und Sylke Eckart aus Dölzig und kommen extra wegen der Pilze in den Naturpark, der mitunter durch hohe Buchenwälder besticht. Die Lieblingsstelle von Mutter und Sohn sind die Wälder rund um den Lutherstein an der B 2 unweit der Köhlerei Eisenhammer.

„Bei uns in der Gegend gibt es nicht viele Pilze. Deshalb kommen wir hierher“, erzählt Sylke Eckart, die gerade aus dem Wald kommt und einen Korb voller Steinpilze, Hexenröhrlinge und Maronen bei sich trägt. Lange suchen mussten die Dölziger nicht. Der Korb war innerhalb weniger Stunden gut gefüllt. „Die Pilze bereiten wir heute in der Pfanne zu. Wenn wir zu viel haben, frieren wir die Pilze auch ein“, erzählt die 58-Jährige.

Sohn Stefan (32) war schon als Kind mit seinen Großeltern in den Pilzen. Er und seine Mutter kennen sich mit den Sorten aus, wissen welche essbar und welche giftig sind. Jedes Jahr im Oktober machen sie auch Pilzurlaub – dann geht es ins Fichtelgebirge, einzig um dort Pilze zu sammeln. Die Auswahl sei noch größer als in der Dübener Heide.

Aber auch hier kennen die Pilz-Fans gute Stellen. Neben dem Waldgebiet rund um den Lutherstein zieht es sie noch etwas weiter nördlich in die Dübener Heide. Außerdem findet man Pilze im Stadtwald von Bad Schmiedeberg, rund um den Heidemühlteich bei Reinharz und in den Wäldern am Jösigk vor Gräfenhainichen.

Die Sachverständige: Vorsicht vor dem Giftchampignon

Wenn die Pilzsachverständige Claudia Dietrich aus Zschepen zum Sammeln loszieht, dann oft im Wald bei Petersroda sowie bei Beerendorf. Quelle: Steffen Brost

Damit die gefundenen Pilze schmecken und genießbar sind, sollte man beim Suchen vorsichtig sein, denn einige Pilze sind hochgiftig. Claudia Dietrich aus dem Delitzscher Ortsteil Zschepen ist seit zehn Jahren Pilzsachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und kennt sich bestens aus. Immerhin gibt es in Europa rund 4000 verschiedene Pilzarten. „2021 ist ein gutes Pilzjahr. Wir hatten einen feuchten Sommer und derzeit sind die Wälder voll mit Pilzen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt viele Rotkappen, Blutreizker, Butterpilze und Steinpilze. Die sind vorrangig in unseren Laub- und Nadelwäldern zu finden“, weiß Dietrich.

Doch bei vielen Pilzen sind Hobbysammler unsicher. Deswegen rät Dietrich, einen Pilzberater aufzusuchen. „Wer sich unsicher ist, sollte vor dem Essen Hilfe suchen und sich beraten lassen.“ Aktuell warnt die Expertin vor allem vor den sogenannten Giftchampignons. Die sehen dem essbaren Champignon ziemlich ähnlich. „Aber man bekommt schnell heraus, was man da im Beutel hat, wenn man daran riecht. Der Giftchampignon riecht stark nach Chemie und steht meist in Parks und Gärten“, erklärt Dietrich.

Dagegen finde man aktuell aber auch sehr viele Pfifferlinge, hauptsächlich in der Dahlener und Dübener Heide. Und die schmecken vorzüglich zu fast jedem Gericht. Wenn Claudia Dietrich selbst mit ihrem Korb loszieht, dann ist sie übrigens meist in ihrer Umgebung auf Achse. „Ich habe viele Lieblingsplätze. Ich bin oft im Wald zwischen Petersroda und Bitterfeld, in Beerendorf und der Dahlener Heide. Mein Lieblingspilz ist der Hexenröhrling. Der schmeckt sehr lecker.“

Von Steffen Brost, Nico Fliegner, Christian Wendt und Axel Kaminski